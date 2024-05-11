Александр Овечкин прилетел в Москву после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в Москву после завершения выступления в сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Он прилетел», — цитирует представителя Овечкина ТАСС.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4). В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ капитан «столичных» не набрал ни одного очка. Это его худший результат за карьеру в Кубке Стэнли, ранее с Овечкиным такого не случалось.

В регулярке 38-летний форвард провёл 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 65 очков. По итогам сезона российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы. Всего за карьеру в регулярках НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах.