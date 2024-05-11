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Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Бостон» и выйти вперёд в серии

Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Бостон» и выйти вперёд в серии
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Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Форслинг) – 08:04 (5x5)     0:2 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 36:14 (5x4)     0:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 37:14 (5x4)     0:4 Монтур (Ткачук, Барков) – 43:09 (5x4)     1:4 Лауко (Дебраск, Бичер) – 45:01 (6x5)     2:4 Дебраск (Лорей, Пастрняк) – 48:31 (5x5)     2:5 Райнхарт (Ткачук, Монтур) – 58:36 (en)     2:6 Родригес (Экман-Ларссон, Луостаринен) – 59:09 (5x4)    

В составе победителей отличились Эван Родригес (дубль), Картер Вераге, Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. За «Бостон» голами отметились Якуб Лауко и Джейк Дебраск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Флориды». Следующий матч противостояния состоится в Бостоне 13 мая.

«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Флорида» расположилась на третьей строчке Востока, в активе команды 110 баллов.

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