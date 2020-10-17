Шумаков еле укатил со льда. Хартли не мог поверить, что судьи не удалили Панина

В нынешнем сезоне команды уже успели сыграть друг с другом. Именно в Уфе команда Боба Хартли потерпела первое для себя на тот момент поражение в регулярном чемпионате, уступив принципиальному сопернику со счётом 2:3. И вот теперь командам предстояло сразиться в подмосковной Балашихе. «Салават» подошёл к матчу не в лучшем состоянии: коллектив Томи Лямся потерпел три поражения подряд. Уфимцы уступили даже худшей команде всего турнира – «Куньлуню». Да, лидеры вернулись в состав, но люди слишком много пропустили, поэтому Хартикайнену, Гранлунду, Метсоле и компании пришлось заново набирать физическую форму.

«Результат неудовлетворительный, хотели выиграть. Но не будем забывать о ситуации, в которой мы оказались из-за болезни, поэтому сейчас у команды новое начало чемпионата. Многие игроки пропустили более трёх недель. Обсуждали это с игроками, готовились. Попытались найти новые игровые сочетания, потому что надо было поддерживать высокую скорость. А физическое состояние у всех ребят разное», — говорил главный тренер уфимцев Томи Лямся после поражения от «Куньлуня».

Не слишком хорошее настроение перед отчётной встречей было и у «Авангарда», проигравшего ранее в Магнитогорске – 0:3. Конечно, на глазах у родных болельщиков «ястребы» хотели реабилитироваться. Наверное, прежде всего этим стоит объяснить стартовый порыв омичей. Гости, похоже, не были готовы к такому напору.

Каски, входящий в число лучших защитников-бомбардиров лиги, а затем и Хохлачёв, переигравший Метсолу в большинстве, оставили первый период за «Авангардом». Метсола, казалось, находился не в своей тарелке, а защитники юлаевцев не могли справиться с форвардами хозяев. Но, что интересно, в плане статистики «Салават» бросал в створ чаще «Авангарда» — 10:6.

Вторая двадцатиминутка по счёту получилась зеркальной. По броскам «Салават» снова был лучше, но на этот раз у уфимцев ко всему прочему получилось не только забить, но и выровнять положение в игре.

Первым за дело взялся Хартикайнен, который кистевым броском разобрался с Гариповым. Теэму, кстати, теперь не только рекордсмен «Салавата» по очкам в КХЛ (финн обошёл Линуса Умарка), но и автор 150 голов в лиге. Легионер, с которого можно и нужно брать пример.

Далее отличился ещё один финн – Маркус Гранлунд. Белорус Дмитрий Коробов отлично бросил от синей линии, а финский форвард удачно подставил клюшку прямо на пятаке перед воротами Гарипова. Шайба предательски для голкипера юркнула в сетку.

Третий отрезок встречи и вовсе начался для «Авангарда» с ушата холодной воды. «Ястребы» ошиблись при розыгрыше большинства, Хохряков с партнёром убежал в контратаку «два в одного», в результате бросив сам. 3:2 – «Салават» впервые в матче вышел вперёд.

Увы для болельщиков «Салавата», удержать победный счёт у их команды не получилось. Дело в том, что хуже Уфы в меньшинстве в нынешней регулярке играет только «Нефтехимик». Видимо, про это не знал или забыл Никита Сошников, схлопотавший в концовке штраф за подножку. Это закончилось голом Буше, счётом 3:3 и овертаймом, в которого сильнейшего так и не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости, во второй раз за сезон одолевшие «Авангард».

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Отдельно хочется сказать про Григория Панина. В начале встречи защитник и капитан «Салавата» попал под мощный силовой приём в исполнении Клима Костина. Показалось, что Панину попали в голову. Григорий, конечно, остался недоволен решением судей, что-то долго выговаривая арбитрам в перерыве.

Нападающего «Авангарда» Шумакова увезли со льда под руки после силового приёма Панина

Нужно знать Панина, чтобы понимать, что он точно отомстит. Так и случилось. Досталось, правда, Шумакову, попавшему под сокрушительный хит одного из самых жёстких защитников лиги. Боб Хартли жестикулировал судьям и показывал, что было «5+20», но арбитры и на сей раз промолчали. Сергея же увели со льда под руки. Посмотрим, что решит СДК, но показалось, что Григорий действовал точно так же, как играли против него.