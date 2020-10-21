Шикарный «камбэк» «Йокерита» за 15 минут! Выиграли матч со счёта 0:4

Ещё перед стартом регулярного чемпионата было понятно, что «Йокерит» будет одним из фаворитов всего чемпионата. Уж больно здорово усилилась команда Лаури Марьямяки, вернув из НХЛ даже защитника Лехтонена и нападающего Толванена. Да и сам Марьямяки заматерел и стал более опытным тренером. Изначально у Лаури не слишком получалось, зато потом ошибки были исправлены, а менеджмент «джокеров» помог своему тренеру грамотной селекцией.

Нынешний сезон «Йокерит» начал со скандала, отказавшись лететь в Минск на матч регулярного чемпионата с местным «Динамо». В результате «джокерам» влепили «технарь», но больше подобных вольностей финны себе не позволяли. Наоборот, команда из Хельсинки прибавляла от матча к матчу, отлично играла в нападении и порой просто громила своих соперников («Нефтехимик» и «Спартак» не дадут соврать).

«Нам всегда даются тяжело первые домашние матчи после выезда, но рад, что команда сыграла очень надёжно и забросила семь шайб. Мы показали, что команда развивается, улучшает свою игру в части работы спецбригад. Отдельно отмечу Брайана О’Нилла, который в каждом матче является примером настоящего лидера. Счёт не отражает того, как складывался матч, класс у команд одинаковый», — говорил скромный Марьямяки после разгромной победы в игре со «Спартаком» (7:1).

Что важно для любой профессиональной спортивной команды? Характер. Именно за счёт характера можно добиться чего-то серьёзного или спасти, казалось бы, проигранный матч.

Финский защитник второй сезон подряд гремит в КХЛ. Скоро Микко Лехтонен уедет в НХЛ Восемь лет назад его заигнорили в НХЛ, а этой зимой ждёт «Торонто».

В отчётной встрече с «Барысом» в Нур-Султане гости «горели» со счётом 0:4 к 46-й минуте игры. После голов Петухова, Шестакова, Лильи и Виделля едва ли не все подумали, что игру «Йокериту» уже не спасти. Слабовато выглядел и латвийский голкипер Калниньш.

Зато проснулись лидеры «Йокерита». За 15 минут ворота Ортио поразили Кивистё, Лехтонен и оформивший дубль Регин. В овертайме победу гостям принёс чешский защитник Скленичка, а пасовал ему форвард Брайан О'Нилл, поучаствовавший в четырёх заброшенных шайбах своей команды в качестве ассистента. Всё-таким не зря Марьямяки регулярно хвалит североамериканского нападающего.

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«Камбэк» со счёта 0:4 стал для «Йокерита» первым в КХЛ. Так что день для финнов во всех смыслах получился историческим.

«Первые 20 минут были равные. Обе команды играли хорошо. Во втором периоде хозяева добавили в катании, выиграли всю борьбу. После второго периода мы решили, что отдаём всё, что можем. Сделали один гол и получили энергию обратно. У нас был очень сложный выезд: Новосибирск, Хабаровск, затем Нур-Султан. Конечно, команда немного устала. Мы не очень хорошо начали третий период, но сделали этот гол. В перерыве я попросил ребят найти в себе силы, потому что это последний матч нашего выезда. И ребятам это удалось», -сказал после встречи главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки.

Теперь у «джокеров» 21 очко после 15 сыгранных матчей, команда идёт в лидирующей группе Западной конференции. Впереди «Йокерит» ждут домашние матчи с «Автомобилистом» и «Витязем».