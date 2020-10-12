Финский защитник второй сезон подряд гремит в КХЛ. Скоро Микко Лехтонен уедет в НХЛ

Финский защитник Микко Лехтонен стал, пожалуй, главным легионерским открытием прошлого сезона. Чемпион мира, перебравшийся весной 2019 года в «Йокерит», мощно залетел в КХЛ, став лучшим бомбардиром-защитником лиги и ключевым игроком «Джокеров» с 49 очками за сезон. Удивительно, но раньше 27-летний хоккеист и близко не выдавал подобные цифры, а в 18 лет был тотально проигнорирован энхаэловскими клубами на драфте, даже несмотря на то, что не вылазил из юниорских сборных Суоми. В новом материале «Чемпионат» рассказывает историю о том, как финский бомбардир наконец-то заслужил предложение из НХЛ и шанс сыграть в лучшей лиге мира.

Играл в одной паре с Ристолайненом и выигрывал МЧМ

Уже в юниорские годы воспитанник «ТПС» из Турку играл достаточно результативно и в 15 лет попал в юниорскую сборную Финляндию по своему 94-ому году, где впервые надел свитер со львом вместе с такими звёздами, как Александр Барков, Теуво Терявяйнен, Расмус Ристолайнен, Юусе Сарос и Йонас Корписало. На ЮЧМ в 2012 эта команда мощно отлетела в полуфинале от шведов во главе с Эриком Карлссоном и Филиппом Форсбергом, но зато через два года в финале МЧМ взяла реванш и после сирены рыдали уже шведы, а Расмус Ристолайнен, спародировав перед переполненной ареной в Мальмё знаменитую девочку Пеппи из сказки Астрид Линдгрен, кажется навсегда стал персоной нон-грата для недружелюбных соседей.

Если в клубе Лехтонен стабильно выходил в большинстве, был игроком игрок первых двух пар, то в сборной его роль немного менялась и на том же золотом МЧМ Микко всё время страховал во второй паре безбашенного одноклубника Ристолайнена, который стабильно выдавал «приколюхи» в обороне. Во многом из-за позиции второго защитника в паре ни с одного крупного турнира по юниорам Лехтонен не возвращался в родной Турку больше чем с двумя очками. Да и назвать его исключительно атакующим защитником было нельзя. По словам Микко, у него нет огромного перекоса в сторону атаки:



«Я думаю, я хорош и в защите. Хорошо катаюсь, думаю, что хорош и в единоборствах. Если смотреть не только статистику, но и игры, вы можете изменить свое мнение», — сказал Лехтонен в недавнем интервью Sport24, комментируя то, что у него в прошлом сезоне в графе «минус» стояла чудовищная цифра «40».

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Не был выбран драфте НХЛ, но от не перестал прогрессировать

Большинство людей живёт в реальности, при которой талант хоккеиста в 18 лет зачастую оценивается тем, в каком раунде драфта НХЛ его выбрали. Первый/второй раунд — ты реально хорош, дико талантлив и стопроцентно должен играть в лучшей лиге мира. Третий/четвёртый — из тебя что-то может получиться. Пятый/шестой — по крайней мере тебе заметили в самой НХЛ и это уже что-то да значит. А уж если игрока вообще не выбрали, то лучшая лига мира для него закрыта. Ведь пять сотен профессиональных и компетентных скаутов поставили на нём жирный крест. Добро пожаловать в страну несбывшихся надежд. И подавляющая часть болельщиков и журналистов в Северной Америке, действительно, живёт с такой парадигмой. Но при этом они забывают, что НХЛ разрывает незадрафтованный Артемий Панарин, а забытый скаутами Сергей Бобровский увёз в Новокузнецк две мини-копии Везина Трофи. И можно привести сотню примеров, когда забытый юниор становился звездой в НХЛ.



Лехтонен как раз и оказался одним из тех, кого энхаэловские скауты проигнорировали на драфте в 2012 году. Если более талантливый Ристолайнен почти весь преддрафтовый сезон провёл в основе «ТПС», то Микко ковырялся в «молодёжке», а когда поднимался в первую команду, то ничего сверхъестественного не показывал и через год уехал в аренду во вторую финскую лигу. После возвращения на родину Лехтонен в 21 год наконец-то сыграл полноценную «регулярку» за «ТПС», а в 2015 году отправился выходить на новый уровень в скромный клуб со смешным названием «КуКу», впервые поднявшийся в Лиигу.



Где как не в клубе-дебютанте Лехтонен мог впервые во взрослой карьере попасть в первую пару и наконец-то порулить большинством? В итоге воспитанник «ТПС» на протяжении полутора сезонов так сильно подрос в аутсайдере, что уехал на повышение в Швецию играть за перманентного претендента на чемпионство «ХВ-71». В команде из Йёнчёпинга финн успел зацепить концовку «регулярки», полностью отыграл плей-офф и стал чемпионом Швеции, а после завершения клубного сезона попал в сборную на ЧМ и вернулся в финский гранд «Таппару». Иронично, что в шведском чемпионате Лехтонен стал одним из лидеров по игровому времени в меньшинстве.

В «Таппаре» у Лехтонена и произошла окончательная трансформация в игрока атаки, притягивающего к себе очки. В новой команде Микко играл в большинстве чуть ли не больше всех в лиге и практически не вылезал из чужой зоны, и в конце концов дошёл до финала родного чемпионата, где «Таппара» уступила местному гегемону «Кярпяту». Однако главным событием того сезон для финна стала Олимпиада в Корее. Пусть Лехтонен и был на том кастрированном турнире восьмым защитником сборной и сыграл только один матч за Суоми.

Вышел из зоны комфорта и выиграл самый яркий чемпионат мира за последние годы

Финны уже давненько воспринимают свой чемпионат как лигу для развития и поэтому желание хоккеистов при первой же возможности сменить родную Лиигу на КХЛ, швейцарскую НЛА или Шведскую лигу стало чем-то будничным и ни у кого обиды не вызывает. Вряд ли кто-то из финнов станет спорить, что по общему



уровню местный чемпионат уступает вышеназванной троице и с пенной у рта доказывать обратное. Если игрок на действующем контракте, то заплатите за него компенсацию и он ваш.



После успешного сезона в «Таппаре» Лехтонен решил, что перерос Лиигу и вышел из зоны комфорта, вновь укатив покорять соседнюю Швецию, оказавшись всё в том же «ХВ-71». Только на этот раз Микко приехал в Йёнчёпинг уже на совершенно другую роль, стал первым защитником команды и в конце сезона поехал на свой второй взрослый ЧМ в карьере.



Что было дальше вы должны прекрасно помнить. Финны привезли на турнир команду, составленную из молодёжи, ахаэловцев, игроков европейских лиг и сбитых лётчиков, которая в полуфинале хлопнула звёздную сборную России, а в финале подарили настоящую сказку, лишив золота канадцев. Защитник ХВ-71 весь турнир отыграл в первой паре маргинальной сборной Юкки Ялонена, стал вторым бомбардиром команды и вошёл в символическую сборную турнира. Именно на ЧМ в Словакии в жизни Лехтонена случился пресловутый Happy End, до которого, по словам классика, в Голливуде додуматься не смогли.

«Йокерит» подписал Лехтонена ещё до ЧМ и получил атакующую машину

Интересно, верил ли генеральный менеджер «Джокеров» Яри Курри до того самого ЧМ, что подписал защитника, который выдаст в Братиславе турнир жизни и станет в КХЛ настоящей машиной по набору очков? То, что «Йокерит» застолбил защитника до ЧМ по большому счёту — главная кража прошлогоднего кахаэловского межсезонья.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube

В дебютном сезоне в КХЛ Лехтонен набрал 49 (17+32) очков и чуть с ходу не побил рекорд КХЛ по очкам за сезон среди финнов: не хватило всего трёх результативных баллов. Ни в «КуКу», ни в «Таппаре», ни в «ХВ-71» финн не играл так ярко, как в команде из Хельсинки. В «регулярке» Микко сколотил монструозную первую пару с канадцем Алексом Грантом, которая заставила всю КХЛ дрожать от большинства «Йокерита», и кто знает как далеко бы прошли «шуты» с Лехтоненом, если бы не коронавирус. И в том, что финская машина выдала лучший год в карьере велика заслуга главного тренера Лаури Марьямяки:



«Думаю, что Лаури просто дал мне возможность играть в мой хоккей. Ну и сама система игры команды позволяет это. Вообще, возникало такое чувство, что всё накатывалось, словно снежный ком. В начале сезона я играл хорошо, а затем всё лучше и лучше», — кинула свой респект тренеру звезда «Джокеров».

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Помните слова Лехтонена про то, что он хорошо играет в обе стороны? Тут финн в принципе не лукавит. Если опираться на данные InStat, то у него неплохой процент выигранных единоборств — около 55% и при этом далёко не худший показатель среди защитников «Йокерита» по количеству грубых голевых ошибок — 17. Впрочем, у Микко всё же прослеживается явный перекос в сторону атаки. Это подтверждает хотя бы такая метрика как «потери шайбы», по которой Лехтонен с большим отрывом лидирует в команде — 341 потеря. В целом для атакующего защитника цифры вполне приемлемые.

У Лехтонена просто потрясающий бросок

Что сразу бросается в глаза в его игре, так это бросок — он просто кошмарный. Причём он одинаково хорош как с ходу, так и со статики. Лехтонен настолько сильно прогибает клюшку, что создаётся впечатление будто у неё достаточно низкая жёсткость. Однако Микко говорит, что флекс тут не причём и он просто достаточно сильный парень, который постоянно полирует бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube

Ещё одна причина, почему Лехтонен собрал в прошлом сезоне такую россыпь очков — это то, сколько он бросает. В прошлом сезоне ни один хоккеист «Йокерита» не бросил больше, чем Микко — 407 раз. Здесь количество банально должно переходить в качество. Причём шмаляет он практически отовсюду. Достаточно посмотреть на графику.

Фото: InStat

«Каждое лето я уделяю внимание броску и постоянно остаюсь после каждой тренировки, чтобы бросать с разных углов. Самое важное — бросить быстро, это одно из важнейших условий для хорошего броска. Стараюсь постоянно работать над этим. Когда я получаю шайбу, я стараюсь бросить как можно скорее», — сказал финн в интервью Sport24 об одной из сильнейших сторон.

Нет равных Лехтонену и в доставке шайбы на пятак. Финн любит банально набросить шайбу в сторону в ворот и смотреть на то, как нападающие подправляют или закапывают её в ворота. Если один из лучших атакующих защитников истории КХЛ Крис Ли предпочитал набирать очки в атаке за счёт радиоуправляемых передач в клюшку партнёра, то Лехтонен зачастую действует топорнее, но от этого не менее эффективно. Благо, что у «Йокерита» есть куча нападающих, которые умеют выгрызать пятак и, выражаясь словами Дмитрия Квартальнова, забивать голы «из-под детородного органа» (3617513).

Свой шанс сыграть в НХЛ финн получит только в 27 лет

Прошлой весной казалось, что в КХЛ не было топ-клуба, не облизывавшегося, глядя на Лехтонена, у которого оставался ещё год по контракту с «Йокеритом». Забрать у клуба из Хельсинки игрока с действовавшим соглашением было нереально. Но то, что не смог бы сделать никто из кахаэловских менеджеров, сделал босс «Торонто» Кайл Дубас, подписав Лехтонена на контракт новичка. Зачем генеральному менеджеру «Мэйпл Лифс» оказался нужен нездрафтованный 27-летний защитник всего лишь с одним мощным сезоном в КХЛ?

Во-первых, у «Торонто» достаточно серьёзные проблемы с платёжкой и клубу нужен был дешёвый защитник для глубины: «У него была отличная карьера. Однозначно он – один из лучших защитников КХЛ прошлого сезона. Если вообще не лучший. Что касается нас, мы действительно хотим работать над его сильными сторонами и тем, что он делает лучше всего, и вписать Микко в нашу систему» — прокомментировал Дубас подписание финна.



Во-вторых, до подписания Зака Богосяна и Ти-Джея Броди у «Листьев» было только два правых защитника — Джастин Холл и сырой не обкатанный швед Тимоти Лильегрен. Так что, Дубас решил ещё взять ещё одного оборонца, способного сыграть и слева, и справа. Забавно, что хотя Лехтонен и отыграл весь предыдущий сезон на левом фланге, при подписании признался боссу «Торонто», что иногда ему даже удобнее играть на противоположном краю. У Шелдона Кифа нет такой жёсткой привязки защитников к флангам, как у Майка Бэбкока, и по большому счёту Лехтонен просто добавит команде универсальности со своей способностью перемещаться с края на край.



В-третьих, подписать Дубасу финна посоветовал директор «Торонто» по оценке игроков Джим Палиафито, который лично ездил смотреть на защитника на Кубок Карьяла в Финляндию и остался под впечатлением от его игры. Кстати, именно Джим и открыл для «Торонто» Александра Барабанова. После того, как Палиафито лично познакомился с Микко, он начал уговаривать «Йокерит» отпустить защитника в НХЛ, однако «шуты» долгое время отказывали «Торонто». По информации инсайдера Эллиота Фридмана, в НХЛ был серьёзный спрос на Лехтонена, но клуб из Хельсинки наотрез отказывался отпускать игрока за океан и сразу же бил по рукам всем, кто протягивал их к защитнику. В итоге когда все претенденты вышли из переговоров и обречённо сказали «окей», Дубас продолжал капать на мозги Яри Курри и в конце концов уломал босса «Йокерита» на расторжение.

Фото: CapFriendly

Тяжело сказать, сумеет ли Лехтонен сразу пробиться в состав «Мэйпл Лифс». До подписания Зака Богосяна финн с однолетним контрактом новичка выглядел железобетонным претендентом на третью пару. После подписания Микко сказал, что выбрал «Торонто» из-за того, что его сильные стороны идеально вписываются в хоккей Шелдона Кифа. Но далеко не факт, что молодой коуч развяжет ему руки так же, как это сделал Марьямяки и позволит Лехтонену играть в свой хоккей.

Весной Кайл Дубас вернул лучшего защитника-бомбардира прошлого сезона в аренду «Йокериту». В хоккейную Мекку Лехтонен приедет только зимой, когда в НХЛ откроются тренировочные лагеря и заявится туда Микко с огромным козырями в рукавах — набранной формой и огромной игровой практикой. Пока же остаётся просто наслаждаться игрой чумового финна ещё несколько месяцев и смотреть за тем, как он продолжает доминировать в КХЛ. Пусть и без драфта, но свой шанс сыграть в лучшей лиге мира Лехтонен в свои 27 лет всё-таки выгрыз.