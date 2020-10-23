Чем «Торонто» заманивает к себе русских? И какая роль будет в канадском клубе у Барабанова

Всего за два сезона в роли генерального менеджера «Торонто» Кайл Дубас заработал ярлык главного поставщика европейских свободных агентов для НХЛ. За этот небольшой промежуток канадец перевёз в Северную Америку сразу шестеро европейцев — Пера Линдхольма, Игоря Ожиганова, Калле Росена, Илью Михеева, Микко Лехтонена и Александра Барабанова. В ситуации, когда у тебя каждое межсезонье распухает голова от одной только мысли, что нужно уместить под потолок всё своё талантливое нападение и при этом хоть немного усилиться, незадрафтованные хоккеисты с другого континента — действительно, один из лучших инструментов решения проблемы. Во-первых, по своему первому контракту в НХЛ хоккеист в возрасте до 25 лет не получит больше $ 925 тыс. за сезон. Во-вторых, игрока на контракте новичка в случае чего можно в любой момент безболезненно спустить в АХЛ.

Финский защитник второй сезон подряд гремит в КХЛ. Скоро Микко Лехтонен уедет в НХЛ Восемь лет назад его заигнорили в НХЛ, а этой зимой ждёт «Торонто».

Фото: Mark Blinch/NHLI via Getty Images

Поэтому неудивительно, что «Торонто» уже не первый год активно мониторит лучших хоккеистов КХЛ и люди из «Мэйпл Лифс» не просто купили подписку на КХЛ-ТВ и смотрят на европейцев издалека, а лично летают на этапы Евротура и матчи второй лиги мира, чтобы познакомиться с потенциальными новичками поближе.

Эдаким диспетчером между Северной Америкой и Европой стал директор «листьев» по оценке игроков Джим Палиафито. В октябре он приезжал смотреть на лучшего защитника прошлого сезона Микко Лехтонена на Кубок Карьяла, а позже на Кубке Первого канала оценивал каждое движение Александра Барабанова. Инсайдер The Athletic Джеймс Миртл, описывая роль Палиафито в клубе, отметил, что во время европейских турне перед ним стоят всего две тривиальные задачи: 1) определить талант хоккеиста 2) убедить игроков реализовать свои мечты в НХЛ именно в «Торонто».

Игрокам льстит, что к ним через океан и несколько часовых поясов прилетает человек из ближайшего окружения генерального менеджера и лично разжёвывает плюсы перехода в «Мэйпл Лифс». Так было и с Зайцевым, и с Михеевым, и с Барабановым. Если верить агенту нападающих Дэну Мильштейну, то воспитанник СКА после общения с Палиафито отклонил более выгодное в финансовом плане предложение другого клуба НХЛ, которое предусматривало повышенные бонусы. Согласитесь, подобное отношение подкупает.

Справедливости ради стоит отметить, что по ходу прошлого сезона ради встречи с Барабановым в Петербурге несколько раз высаживался и босс «Аризоны» Джон Чайка. Однако о том, что «Торонто» начал наводить мосты раньше «Койотов» говорит хотя бы тот факт, что до увольнения пообщаться с нападающим приезжал сам Майк Бэбкок. Да и сам Дубас несколько раз уважил Александра визитами в Северную столицу. Осознаёте, насколько велик был интерес у «Торонто» к Барабанову?

Джим Палиафито (слева) и Майк Бэбкок Фото: Официальный аккаунт «Сагино»

На самом деле, ещё по ходу прошлого сезона в прессе появлялись мнения о том, что Барабанов «пересидел» в КХЛ и перестал прогрессировать. Леонид Вайсфельд и вовсе заявил, что Александр потерял мотивацию. В сезоне-2018/2019 единственный коренной петербуржец в составе СКА выбил рекордные для себя 46 очков и поехал на третий ЧМ в карьере в статусе второго бомбардира «армейцев» после Никиты Гусева. По-хорошему именно после такого сезона нужно было уезжать в НХЛ, однако сделать это помешал оставшийся год по контракту. В итоге Барабанов этот год смазал и набрал вдвое меньше очков, чем за ту прорывную «регулярку», а его показатель полезности впервые ушёл в минус.

И вроде бы после таких цифр интерес к «армейцу» должен был поостыть, а Роман Ротенберг мог, потирая руки, готовить новый контракт для единственного воспитанника СКА, но за океаном Барабанова всё равно рассматривали как одного из лучших свободных агентов за пределами НХЛ и потенциальное усиление для нижних звеньев. Почему же энхаэловские менеджеры не отвернулись от Александра, а «Торонто» всё-таки урвал один из самых крупных кусков европейского трансферного пирога?

В общем-то, Дубас не скрывает, что к подписанию незадрафтованного Барабанова их подтолкнула история Ильи Михеева. Несмотря на то, что омич из-за травмы кисти сыграл всего 39 матчей в «регулярки» и растворился в пузыре, в «Торонто» все просто в восторге от дебютного сезона россиянина. Североамериканские журналисты даже делают акцент на том, что до травмы Михеев набрал в равных составах столько же очков, сколько и Брейден Пойнт, Евгений Малкин, Кайл Коннор и Элиас Петтерссон — 21. Болельщики «листьев» просто счастливы, что клуб и хоккеист ударили по рукам, пролонгировав соглашение ещё на два сезона. Сценарий Михеева даже называли эталонным для хоккеиста, которого за копейки откопали в Европе.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Барабанов — очень сильный нападающий. У него огромные игровые способности и высокий уровень мастерства. Но вещь, которая нам больше всего нравятся в нём — это его способность играть под давлением и умение выигрывать шайбы, защищать шайбы, когда на нём висят соперники. Плюс ко всему, это вингер, который умеет забрасывать.

Очевидно, что он умеет набирать очки. Александр — конкурентоспособный, надежный и сильный игрок, готовый копать все глубже в течение сезона», — сказал Дубас сразу после подписания контракта с петербуржцем.

Барабанов хорош тем, что несмотря на светлую голову, классные руки, потрясающее манёвренное катание и умение сыграть нестандартно, как и Михеев, любит пахать и не боится замарать руки в форчекинге. Да и, в отличие от многих техничных вингеров, он никогда не играет исключительно на чистых шайбах. Практически стопроцентно Александр пойдёт по пути Ильи и в первом сезоне должен стать крепким игроком для боттом-6. Попасть в первые два звена к золотым мальчикам с огромными контрактами, понятное дело, будет нереально. Впрочем, Барабанов никогда не был в СКА ограниченным односторонним нападающим и всегда умел как играть на рояле, так и таскать его. Лично я не сомневаюсь, что он сумеет принести огромную пользу «Торонто» даже из боттома.

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Однако, чтобы зажигать в боттоме — нужно туда ещё и попасть. Не так давно Дубас подписал уже давненько потухшего Уэйна Симмондса, у которого в контракте стоит запрет на перемещение, а значит он точно будет в основе и практически все инсайдеры отправляют его в третье звено к Александру Керфуту. С ними же должен начать сезон другой новичок американец Джимми Веси. Ходят слухи, что Шелдон Киф хочет воссоединить связку Керфут – Веси, игравшую в NCAA за «Гарвард». В таком случае лучшее, на что может рассчитывать Барабанов — это четвёртая тройка, где его партнёрами видится дедушка Джейсон Спецца и вчерашний юниор Ник Робертсон, зацепившийся за основу во время летнего плей-ин.

Фото: CapFriendly

Но выгрызать место в основе готовы и Денис Мальгин, и Ник Петан, и Трэйвис Бойд, и Пьер Энгвалль, и Егор Коршков. У Барабанова есть небольшая подушка безопасности в виде оговорки в контракте, согласно которой он может вернуться в Европу, в случае его отправки в АХЛ. Разумеется, никто не может гарантировать ему место в четвёртом звене, но глядя на то, как «Торонто» весь сезон обхаживал нападающего из Питера, думается, что главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф рассчитывает на Александра, как на стабильного игрока основы.

Воспитанника «армейцев» всегда ценили не только за талант, но и за огромную работоспособность и бойцовские качества. Даже если олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина свалится в АХЛ, то не удивлюсь, если он не вернётся в Россию, а будет молча делать всё, чтобы вернуться в основу. Сейчас всё в ногах и руках Барабанова. Смущает только одно — в тренинг-кемп, в отличие от того же Микко Лехтонена, россиянин приедет без игровой практики. Может Александру всё-таки стоило на несколько месяцев вернуться в родной Санкт-Петербург?