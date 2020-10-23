Сборная России удивила составом на Евротур. На первый этап поедут Ларионов и молодёжка!

Евротур… Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Турнир из четырёх этапов, который так бережно лелеет Владислав Третьяк и ФХР, на любого российского болельщика действует похлеще, чем красная тряпка на быка или Макгрегор на Нурмагомедова. Как ты ему ни объясняй всю напускную значимость этого явления, ради которого «регулярка» в КХЛ три раза за сезон вынуждена становиться на паузу, он всё равно не поймёт. Иной раз кажется, что заявления президента ФХР из разряда «Евротур нужен сборной как воздух» уже даже не злят общественность, а попросту вызывают будничную улыбку. Настолько мы привыкли к мантре, которую нам повторяют из года в год.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Говоря о значимости Евротура, нас убеждают, что это: а) важнейший этап подготовки к ЧМ, на котором наигрывается костяк команды, б) шанс проверить ближайший резерв сборной и безболезненно задействовать в сборной новые лица. Однако если первый пункт худо-бедно можно принять без доказательств, то второй до недавнего времени казался фейком — на этапы Евротура тренерский штаб в 80% случаев вёз сильнейших хоккеистов, а не засвеченные во взрослой команде люди чаще появлялись в олимпийской сборной Олега Браташа, которая ездила играть с немцами, норвежцами, словаками и швейцарцами.

По-настоящему экспериментальный состав сборной мы увидели только в феврале, когда ФХР отправила Валерия Брагина и костяк серебряной молодёжки, разбавленный игроками 95-99 года рождения, на Шведские игры. Вряд ли тогда кто-то предполагал, что на первый этап в следующем сезоне национальную команду повезёт Игорь Ларионов, а его команда будет ещё моложе команды Брагина. Сегодня Федерация хоккея России объявила состав сборной на Кубок Карьяла в Финляндии, и для многих он стал небольшим шоком. Но на самом деле решение ФХР хочется только поддержать, и ему есть сразу несколько логичных объяснений.

Состав национальной сборной России на Кубок Карьяла — 2020

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Всеволод Скотников (ЦСКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»).

Защитники: Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба – СКА), Никита Седов («Сочи»), Семён Чистяков («Авангард»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Чайка (ЦСКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Дмитрий Костенко («Лада»).

Нападающие: Родион Амиров, Данил Алалыкин, Данил Башкиров (все – «Салават Юлаев»), Егор Чинахов, Арсений Грицюк (оба – «Авангард»), Василий Подколзин, Марат Хуснутдинов, Егор Спиридонов (все – СКА), Тахир Мингачёв, Егор Афанасьев (оба – ЦСКА), Максим Грошев («Нефтехимик»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Захар Бардаков («Витязь»), Дмитрий Злодеев («Динамо»), Максим Берёзкин («Локомотив»).

Штаб сборной: глава штаба Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.

Из-за коронавируса у молодёжки накрылась Суперсерия и все промежуточные турниры

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Злополучный коронавирус продолжает диктовать свои правила и выстраивать вокруг себя новую реальность. Из-за пандемии последовательно накрылись Турниры четырёх наций в Швеции и Чехии, а совсем скоро должны официально объявить об отмене Суперсерии в Канаде, где тренерский штаб молодёжки сумел бы отсмотреть наших легионеров.

Если у Брагина всегда было несколько турниров, на которых можно было со всех сторон «пощупать» кандидатов на поездку на МЧМ, то его преемник Игорь Ларионов без неожиданной поездки в Финляндию вообще не имел бы возможности посмотреть на своих ребят в матчах против главных конкурентов. Можно ли всерьёз делать какие-то выводу после кастрированного Sochi Hockey Open, на котором Профессор впервые в сезоне собрал молодёжку, вынужденную играть против эмхаэловского состава «Сочи»? Смех, да и только. Даже если чехи, финны и шведы решат отзеркалить составы и так же массово высадить в Хельсинки молодёжный десант, Кубок Карьяла всё равно будет неплохой лакмусовой бумажкой.

Для молодых пацанов поездка на Кубок Карьяла — возможность понять специфику «пузыря»

Фото: Steve Russell/Getty Images

Что вообще теряет ФХР, жертвуя одним из этапов? Ровным счётом ничего. От того, что Кетов не съездит на свой тысячный этап, основная сборная слабее не станет. Для игроков основы на фоне текущей ситуации с коронавирусом недельная пауза скорее пойдёт в плюс. Для молодёжки же эта поездка — шанс хоть как-то компенсировать сорванные коронавирусом планы и, вероятно, единственная возможность сыграть с серьёзными соперниками до МЧМ. Тем более что в Финляндии для сборных будет организован «пузырь», покидать который будет запрещено. Да, несколько дней в Хельсинки в формате «отель – арена» не сравнятся с тем, как энхаэловцы оказались на два месяца заперты в гостинице. Учитывая, что и канадский инсайдер Боб Маккензи, и Роман Ротенберг до официального пресс-релиза ИИХФ слили информацию о том, что на МЧМ в Эдмонтоне команды будут жить в «пузырях», Кубок Карьяла — какая-никакая моральная подготовка к новогоднему турниру.

Евротур — тот самый турнир, на котором можно и нужно набивать шишки

Посмотрите на состав сборной России на Кубок Карьяла и задайте себе вопрос: а не такую ли сборную мы хотим видеть на этапах Евротура? В идеальном мире четыре турнира по ходу сезона должны быть холстами, на которых можно рисовать что угодно, экспериментировать и наносить новые лица. Коронавирус заставил функционеров и менеджеров по-другому взглянуть на молодёжь, показавшую, что она готова вгрызаться зубами за любую возможность сыграть. Просто дайте им шанс.

«С одной стороны, это хорошо, что тренерский штаб и Федерация хоккея России намерена давать дорогу молодёжи, но с другой — сразу бросать их в топку?

Мы всегда старались показывать психологию победителя, играть с позиции силы, сейчас у нас это не получается, и комплекс проигравшего начинает давить. Всегда нужно вести команду, которая будет способна побеждать. Мы в своё время создали сборную, чья роль заключалась в том, чтобы отбивать и наигрывать на серьезном уровне, в том числе талантливых игроков из молодёжного хоккея. Я считаю, что нужно формировать команду, которая будет представлять страну на чемпионате мира.

Нельзя искусственно создавать места для молодых хоккеистов, в первую сборную должны ехать лучшие хоккеисты в стране, и конечно, это могут и быть молодые игроки», — разразился Вячеслав Быков после того, как молодёжка проиграла три матча из трёх на Шведских играх в феврале.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

И тут Вячеславу Аркадьевичу хочется возразить. Сколько раз мы, как финны на последнем ЧМ, возили на весенний турнир преимущественно европейскую сборную, не рассылая мгновенно приглашения всем освободившимся энхаэловцам? Есть ли смысл вызывать на Евротур Шипачёва и Слепышева, уровень и определённый пол которых тренерскому штабу прекрасно известен? Евротур — это шикарная возможность обкатать таких парней, как Чинахов, Амиров, Кирсанов и Мухамадуллин в нетипичных для них условиях и дать стимул расти дальше. Пора бы уже отказаться от парадигмы «победа любой ценой» на турнире, на котором безболезненно можно набивать шишки. Состав сборной России на финский этап уникален, но почему бы не отправлять молодёжку на Кубок Карьяла на постоянной основе? ФХР от этого решение не просто ничего не потеряет, а наоборот только приобретёт.