В СКА подписали шестого легионера из НХЛ. Теперь клуб выгонит вратаря Хелльберга?

Накануне СКА объявил о заключении контракта с защитником Оскаром Фантенбергом. Соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года. Сразу отметим, что последние три сезона опытный 29-летний хоккеист выступал в Северной Америке за «Лос-Анджелес Кингз», «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». В НХЛ он провёл 124 матча, в которых набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-5» и 34 минутах штрафного времени.

Полная информация о защитнике Оскаре Фантенберге

Болельщики, которые следят за КХЛ, прекрасно помнят, что в сезоне-2016/2017 Фантенберг играл за хоккейный клуб «Сочи». В КХЛ швед провёл 44 матча, в которых набрал 23 (3+20) очка и завершил выступление с коэффициентом «-3». Оскар вернулся в Россию, но уже не на юг страны, а в северный Питер.

В этой связи напрашивается вопрос, от кого из иностранцев в СКА теперь могут отказаться. Дело в том, что Фантенберг стал шестым легионером клуба. Конечно, в Санкт-Петербурге могут поступить так, как поступают, например, в «Спартаке», где Олег Знарок перед каждой игрой тщательно выбирает, кто из шестерых попадёт в заявку, а кто останется в запасе. То есть можно подписывать хоть 6, хоть 7, хоть 10 иностранцев. Главное, чтобы на игру выходило не более пяти.

В теории подобный расклад возможен и в случае с «армейцами». Ситуация в КХЛ нынче тяжёлая. К традиционным и неминуемым травмам добавились всем надоевшие вирусы и болезни, поэтому на счету порой бывает каждый игрок. Особенно когда на карантин уходит половина команды. Если придерживаться такой тактики, то отказываться от кого-то из лишних легионеров нет смысла.

Однако самые тяжёлые времена в СКА уже позади (команда прошла через карантин, включая тренерский штаб), да и про жёсткий потолок зарплат не стоит забывать. Конечно, никаких заоблачных сумм Фантенбергу не насыпали, но платёжка у «армейцев» всё равно тяжёлая, поэтому считать приходится каждую копейку.

Давайте поразмыслим, от кого из своих нынешних легионеров могут отказаться в «армейском» коллективе. Вряд ли будут трогать канадского нападающего Линдена Вея, который играет в большинстве. Да, пока за 15 матчей североамериканец забросил всего две шайбы, но в целом он играет полезно, отдаёт много голевых передач (11) и свою работу выполняет.

Прижился в клубе и шведский защитник Лукас Бенгтссон. В СКА в нынешней регулярке обращают особое внимание на меньшинство и играют в зонную оборону, поэтому выдёргивать из состава защитников и расторгать их будут только в самом крайнем случае. Не удивимся, если приглашённый Фантенберг будет выходить на лёд как раз в паре с соотечественником.

Из полевых хоккеистов-легионеров есть ещё два финских центральных нападающих – Кемппайнен и Аалтонен. Йоонас мог уйти из СКА в прошлом сезоне, так как был не слишком доволен своей ролью в команде и получал мало игрового времени. Однако затем взаимопонимание между клубом и игроком наладилось, возвращение Кемппайнена в «Салават Юлаев» не состоялось, а сам финн освоился Питере. Для Йоонаса было важно играть как можно ближе к дому. Северная столица в этом плане идеально для него подходит. В клубе форвардом тоже довольны. В прошлом году Кемппайнен и Коскиранта дублировали друг друга, но после ухода Ярно «армейцам» было необходимо оставить нападающего, способного активно работать на пятаке и выступать в роли «столба».

Что касается соотечественника Кемппайнена Миро Аалтонена, то это техничный и умный центр, которого СКА выменял у «Витязя». Опять же, нет никакого смысла отказываться от этого форварда, набравшего 10 (5+5) очков в 14 играх. Аалтонен прекрасно понимает, что от него требуется, и здорово работает на льду. Кроме того, его контракт будет действовать не только этот, но и следующий сезон.

Остаётся голкипер Магнус Хелльберг. По сути, это единственный и главный кандидат на выход. В нынешнем СКА целая россыпь классных молодых российских вратарей: Ярослав Аскаров, Михаил Бердин, Валерий Бринкман. Есть и более опытный Александр Самонов. Опять же, в период массовых заболеваний отказываться от кого-либо было нельзя, но сейчас, когда все переболевшие идут на поправку, момент расставания с Хелльбергом практически неизбежен.

Ко всему прочему мы не видим у шведа стабильности. Он точно не наголову сильнее тех, кто есть у СКА в обойме. Вспомните, как Хелльберг сыграл свой последний на сегодняшний день матч. Магнус провалился в игре со «Спартаком», пропустил три шайбы за первый период, получил четвёртую в начале второго (хозяевам повезло, что её не засчитали из-за офсайда) и отправился на лавку, уступив место в воротах Бердину. Какой смысл держать такого вратаря?

«Спартак» со Знарком устроил концерт в Питере. СКА чудом избежал разгрома 15:43 по броскам в створ ворот. «Армейцам» не помог даже отменённый гол Сергея Широкова.

Правда, есть одно «но». У Хелльберга, как и у Аалтонена, контракт до 30.04.2022 года. Поэтому либо придётся выплачивать Магнусу серьёзную неустойку (а для СКА это совершенно невыгодно, в том числе и из-за потолка зарплат), либо договариваться как-то иначе. Возможно, стоит попробовать найти Хелльбергу обмен или поместить его в список отказов, как это сделала «Сибирь» с Алексеем Красиковым.