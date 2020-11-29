«Даже было желание подраться». Из-за чего в КХЛ поругались русский и финский тренеры

КХЛ считается международной организацией, однако противоречия, возникающие на почве национального признака – обычное дело для медийного пространства лиги. То наши заслуженные эксперты отпустят очередную колкость (порой, совершенно неадекватную) в адрес североамериканских тренеров или хоккеистов, то финские журналисты в сотый раз обвинят Россию во всех бедах «Йокерита» в КХЛ. Но к подобного рода выпадам мы уже привыкли и воспринимаем их с юмором, а вот локальный конфликт с подтекстом «наши – не наши» между тренерами двух клубов, да ещё и во время матча – это что-то новенькое. Разумеется, наставник «Витязя» Михаил Кравец вчера вспылил на коллегу из «Йокерита» Лаури Марьямяки из-за чисто хоккейного эпизода, но в итоге русский тренер свёл суть инцидента чуть ли не к защите государственных интересов.

Главные тренеры «Витязя» и «Йокерита» устроили словесную перепалку во время матча

Игра в Подольске, кстати, удалась на славу и заслужила внимание даже без перепалки Кравеца и Марьямяки. «Витязь» дважды вёл в счёте, и к 53-й минуте выигрывал у «Йокерита» 2:1, но затем Ессе Йоэнсуу оформил дубль за 63 секунды, дважды мастерски подставив клюшку на пятачке, и перевернул ход встречи. «Джокеры» шли к победе, но за 22 секунды до конца основного времени форварду «Витязя» Каспарсу Даугавиньшу удался потрясающий бросок в расстановке «6 на 4».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги

Овертайм оказался безголевым, но именно в дополнительной пятиминутке и случился конфликт двух тренеров. Поводом послужило столкновение вблизи ворот «Йокерита» между Джорданом Шрёдером и Юрием Паутовым. Эпизод закончился тем, что защитник «Витязя» упал на лёд с гримасой боли на лице, и не смог сразу же продолжить встречу. Арбитры никакого нарушения не зафиксировали, шайба оказалась у «Йокерита», поэтому у судей не было повода останавливать игру. У «джокеров» появился шанс провести атаку с численным преимуществом и выиграть матч в овертайме, но свисток всё-таки раздался – Паутов корчился на льду от боли, и судьи, видимо, решили поступить в соответствии с правилами фэйр-плей.

«Был колющий удар в солнечное сплетение. Почувствовал, что сбилось дыхание. Это игра. Всем нужно с пониманием относиться друг к другу», — Паутов после матча объяснил, почему остался лежать на льду. Но вряд ли слова защитника «Витязя» могли удовлетворить «Йокерит», а непосредственно во время матча для финнов и вовсе ситуация выглядела так, что у них на ровном месте отобрали возможность провести потенциально опасную атаку. Остановив игру, арбитры подъехали к скамейкам команд, чтобы объяснить решение, и Марьямяки выразил им претензии. Тут в диалог вмешался наставник «Витязя» — скамейки в подольском дворце разделяет лишь заградительное стекло. Обычно спокойный Михаил Кравец раскраснелся, закипел, стал предъявлять арбитрам за отсутствие удаления Шрёдера, а затем переключил внимание на Марьямяки, который тоже был не прочь пообщаться с коллегой на повышенных тонах. Не знаю, на каком языке общались заведённые коучи, но жестикулировали они весьма активно, а Кравец, кажется, даже был готов перейти от слов к действию.



Видео конфликта Кравеца и Марьямяки.

После матча Лаури Марьямяки не сказал о конфликте ни слова, а вот Кравец был весьма красноречив. Оказалось, что наставник «Витязя» ругался с коллегой не только из-за разных взглядов на трактовку эпизода Шрёдер – Паутов, но и из-за возмущения тем фактом, что молодой «варяг» смеет что-то говорить в России более старшему местному тренеру.



«Мне достаточно лет, чтобы молодой человек учил меня, как тренировать. Пусть он учит своих финских друзей, но не меня. Я и раньше, когда играл, никому такое не прощал. Если хотят быть тафгаями, то надо бороться, а не бить нашему игроку в рёбра, а потом кричать про правила. Я своих игроков и свою страну в обиду не дам. Даже было желание подраться, но понимаю, что надо сдерживать себя. Просто не терплю, когда приезжают из другой страны и начинают условия диктовать, учить тренировать. Пусть в Финляндии учит», — полыхал Кравец на пресс-конференции.



Честно говоря, немного странное поведение 57-летнего тренера «Витязя». Нет, понятно, что Кравец защищал хоккеиста своей команды, и его перепалка с Марьямяки произошла не на ровном месте. Но зачем приплетать национальный мотив? Это было некрасиво со стороны Михаила Григорьевича.



Впрочем, эмоции тренера не помешали, а, может быть, даже помогли «Витязю» победить. Подольчане одержали победу в результативной буллитной серии (3-2), решающую попытку реализовал герой матча Даугавиньш, а Кравец ярко отпраздновал успех на скамейке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги

Интересно, чему так мощно радовался наставник «Витязя»? Первой в истории КХЛ победе подольчан над «Йокеритом» на домашней площадке? Или всё же тому, что удалось утереть нос наглому финскому молодому человеку?