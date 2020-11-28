Главные тренеры «Витязя» и «Йокерита» устроили словесную перепалку во время матча

Любопытный эпизод произошёл во время овертайма матча регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Йокеритом».
Форвард подольской команды Юрий Паутов получил травму в чужой зоне, но арбитры не зафиксировали нарушения, и встреча продолжилась атакой «Йокерита» с численным преимуществом. Однако судьи, увидев, что Паутов не может встать со льда, дали свисток, чем спровоцировали крайне недовольную реакцию скамейки «Йокерита». В результате главный тренер «джокеров» Лаури Марьямяки вступил в активную словесную перепалку с наставником «Витязя» Михаилом Кравецом. Оба тренера ожесточённо жестикулировали и пытались докричаться друг до друга через стекло, разделяющее две скамейки.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Видео конфликта Марьямяки и Кравеца можно посмотреть, начиная с отметки 2:40 на плеере.
Напомним, подольский «Витязь» в серии буллитов обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Михаила Кравеца.
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