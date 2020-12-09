Верните Суббана в «Монреаль»! 5 обменов в НХЛ, которые хочется отыграть назад

«Колорадо» мог бы быть ещё сильнее, а «Нэшвилл» не свалился бы в кризис, если бы не эти сделки.

Чем ближе новый сезон НХЛ, тем сильнее хочется обсуждать непосредственно хоккейные дела, оставив позади финансы и прочие темы нынешних переговоров. Последние пять сезонов за океаном были достаточно богаты на громкие обмены, итог которых виден только спустя время. И часть этих трейдов неизменно оказывается неудачной, а то и вовсе провальной.

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Июнь 2019

в «Ванкувер»: н. Джей Ти Миллер,

в «Тампу»: первый раунд драфта, третий раунд драфта, в. Марек Мазанец.



К моменту этого обмена «Ванкувер» четыре года не играл в плей-офф, и тогда не казалось, что генменеджер «Кэнакс» Джим Беннинг совершил беспроигрышный ход. Небольшой оптимизм присутствовал, поскольку новичок Элиас Петтерсон сразу показал свой потенциал и встряхнул команду, но пожертвовать первым драфт-пиком ради форварда, который забивает по 20 голов за сезон — это было чересчур. Так думали многие болельщики «молний», прощаясь с Миллером, который на следующий сезон неожиданно стал лучшим бомбардиров «Ванкувера», а вместе с упомянутым Петтерсоном организовал взаимовыгодную связку. В плей-офф сезона-2019/2020 он набрал 18 (6+12) очков в 17 матчах и в свои 27 лет готов прогрессировать дальше, имея вменяемый контракт на $ 5,25 млн.



«Тампа» же отправила в «Нью-Джерси» первораундника Нолана Фута и полученный от «Кэнакс» первый драфт-пик (Шакира Мухамадуллина), получив взамен Блейка Коулмана (13 очков в 25 матчах плей-офф). Что же до вратаря Марека Мазанеца, то он расстался с мечтой покорить НХЛ и два года играет на родине за «Градец Кралове».

Июнь 2019

в «Рейнджерс»: з. Джейкоб Труба

в «Виннипег»: з. Нил Пионк, первый раунд драфта-2019.



Когда Труба сменил «Виннипег» на «синерубашечников», у него был прорывной сезон — ему было 25 лет, и он набрал 50 очков. «Рейнджеры» отказались от Пионка, который не обладал большими габаритами и не казался ценным активом, но после прибытия этого защитника в «Джетс» всё резко изменилось. Пионк резко прибавил, стал лидером «реактивщиков» по игровому времени (23.23) и стал третьим в команде по количеству голевых передач (39 в 71 матче). Кроме этого, первый раунд драфта превратился в Вилле Хейнолу — защитника, который в прошлом сезоне в 8 матчах за «Виннипег» набрал 5 (1+4) очков. Финна называют леворукой копией Пионка, и в предстоящем сезоне он имеет все шансы стать заметной фигурой в составе «Виннипега».



Что же касается Трубы, то он пока не реализовал свой потенциал, остановившись на отметке в 27 очков в прошлом сезоне. В долгосрочной перспективе «синерубашечники» ещё могут выиграть в этом обмене, но пока результат далеко не в их пользу.

Сентябрь 2018

в «Сан-Хосе»: з. Эрик Карлссон, н. Фрэнсис Перрон

в «Оттаву»: н. Крис Тирни, з. Дилан Демело, н. Джош Норрис, н. Рудольф Балцерс, первый раунд драфта, два вторых раунда драфта.



Знаменитый обмен Эрика Карлссона из «Оттавы», где он изнывал от скупости Юджина Мельника, ещё долго будет сниться болельщикам «Сенаторз» в страшных снах. Тогда казалось, что за Карлссона получена достаточно приличная компенсация, но пока не видно человека, который стал бы для «Оттавы» главным героем этой сделки.



Тирни и Демело на сегодня оказались игроками глубины состава и не более, у Норриса была «родословная» перспективного игрока, но пока его опыт в НХЛ составляет 3 матча. Исправить эту сделку может недавно задрафтованный талант Тим Штюцле, но это дело будущего, а пока калифорнийцы получили в распоряжение лучшего защитника последнего десятилетия. Да, Карлссон страдает от травм, и у него контракт на $ 11 млн за сезон, но когда швед здоров, к нему нет никаких вопросов.

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Ноябрь 2017

в «Оттаву»: н. Мэтт Дюшейн,

в «Нэшвилл»: н. Кайл Туррис,

в «Колорадо»: з. Самуэль Жирар, в. Эндрю Хэммонд, з. Шейн Бауэрс, н. Владислав Каменев, первый раунд драфта, второй раунд драфта, третий раунд драфта.



Три года назад этот трёхсторонний обмен казался взаимовыгодным. «Колорадо» избавился от капризной звезды Дюшейна, «Нэшвилл» получил долгожданную точку опоры в лице Турриса, но для «хищников» всё обернулось настоящей трагедией. Туррис провёл в «Предаторз» два ужасных сезона, подписал шикарный контракт на 6 лет и $ млн за сезон, но недавно был выкуплен. Дюшейн транзитом через «Коламбус» оказался в том же «Нэшвилле», где в прошлом году выглядел довольно средне.



У «Колорадо» неплохо заиграл Жирар, который стал хорошим дополнением к корпусу защитников, но есть серьёзные подозрения, что если бы Дюшейн остался в «Эвеланш», то «лавины» были бы куда ближе к заветному Кубку Стэнли.

Июнь 2016

в «Монреаль»: Ши Уэбер,

в «Нэшвилл»: Пи Кей Суббан.



Только ленивый тогда не костерил генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена за то, что он отдал в «Нэшвилл» любимца публики Суббана. Говорили даже, что это худший обмен «Канадиенс» со времён знаменитого трейда Патрика Руа, но время показало, что Бержевен был куда более прозорлив, чем это можно было предположить. Несмотря на то что Уэбер на четыре года старше Суббана.



Пи Кей в первый же год дошёл с «хищниками» до финала и был великолепен, но затем как-то быстро сдулся, к тому же контракт в $ 9 млн сильно отягощал платёжную ведомость. У Ши Уэбера были проблемы с травмами, но за четыре прошедших года он набирал больше очков, чем Суббан (0,56 за матч против 0,53) и намного больше забивал (0,23 против 0,15). В прошлом сезоне Пи Кей продемонстрировал ужасный показатель полезности (-21), и в нынешнем «Нью-Джерси», где он сейчас играет, вряд ли стоит рассчитывать на возрождение.