Капризов и Гурьянов должны стать звёздами. 6 игроков НХЛ, от которых ждут прорыва

Рано или поздно, сезон-2020/2021 в Национальной хоккейной лиге начнётся, и болельщики перестанут обсуждать жадность владельцев, хитрость комиссара и зарплаты игроков, а вернуться непосредственно к хоккею. В этом свете было бы интересно взглянуть на хоккеистов, которые потенциально способны совершить прорыв в предстоящем регулярном чемпионате.

Под словом «прорыв» стоит понимать не игру новичков — таких, как Алексис Лафренье или Куинтон Байфилд — а игроков, на счёту которых есть приличное количество матчей в профессиональных лигах (НХЛ и КХЛ), и чей потенциал ещё не до конца раскрыт. Вот те, за кем стоит последить.

Панарин — мимо тройки, Овечкин вообще 15-й. Что не так с авторитетным рейтингом Авторитетный североамериканский журнал опубликовал традиционный ежегодный топ-50 игроков НХЛ. Глядя на него, возникает много вопросов.

н. Ник Судзуки («Монреаль»)

«Монреаль» довольно долгое время был посредственной командой, что не помогало Судзуки раскрыться, но в последнее время генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен сделал несколько очень важных шагов, которые сработали в пользу форварда. Одним из таких шагов стала сделка с участием Макса Пачиоретти, который по-прежнему остаётся звездой в «Вегасе», а взамен «Монреаль» получил настоящего топ-игрока Томаша Татара и собственную потенциальную звезду Судзуки. Именно Ник определит, кто будет в итоговом выигрыше от этой сделки.

Его 41 набранное очко позволило ему занять шестое место среди новичков, он продемонстрировал приличную «двустороннюю» игру, а во время плей-офф солидно прибавил. В 10 кубковых матчах он забил 4 гола и отдал 3 передачи, став одним из самых эффективных игроков «Монреаля» в победной серии против «Питтсбурга».

н. Роберт Томас («Сент-Луис»)

21-летний форвард будет проводить в НХЛ свой третий сезон, и такому хоккеисту, как Томас было бы очень непросто попасть в состав недавнего обладателя Кубка Стэнли. Однако Томас здорово себя проявил и показал, что готов к большей роли. В игре в равных составах за последние 2 сезона он занимает второе место в команде (2,11 очков за 60 минут), уступая только Райану О'Райлли. По количеству первых передач за 60 минут он и вовсе лидер «Блюз» (1,08). Словом, хотя Томасу всего 21 год, он уже обладает выдающимися качествами плеймейкера.

н. Кайлер Ямамото («Эдмонтон»)

У 22-летнего американца с японской фамилией очень интересная и непростая ситуация. С одной стороны, в прошлом сезоне он набрал 26 (11+15) очков в 27 матчах регулярного чемпионата. С другой, снова забивать 25% своих бросков будет крайне проблематично, и тем более, на протяжении полного сезона.

При этом, у него есть все предпосылки провести великолепный сезон, поскольку талант, которым он обладает, способен раскрыться, если он будет попадать в связки с такими партнёрами, как Макдэвид, Драйзайтль и Нюджент-Хопкинс.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

з. Девон Тэйвз («Колорадо»)

26-летний защитник «лавин» набрал 28 (6+22) очков в 68 матчах прошлого сезона за «Айлендерс», но главным его достижением стала игра в плей-офф. 2 гола и передач в 22 матчах сделали его очень полезным для команды, а переход в «Колорадо» должен способствовать его росту, поскольку на бумаге его игра здорово подходит «Эвеланш». Тэйвз «питает» переход из обороны в атаку умелыми передачами, поэтому в предстоящем сезоне от него можно ожидать дальнейшего «прыжка».

Отмена сезона НХЛ выгодна и владельцам, и игрокам? Тонкости заокеанских контрактов Летом владельцы подмахнули договор, почти не глядя, а сейчас пришли в ужас.

Гурьянов не зря три года сидел в фарм-клубе, поскольку в АХЛ Денису удалось накопить солидный потенциал, который может превратить его в звезду НХЛ. В прошлом году он был лучшим снайпером «Старз», забив 20 голов, и одним из самых эффективных форвардов всей лиги. 20 шайб — сама по себе цифра хорошая, но Денис проводил на площадке лишь 12 минут в среднем за матч и не был игроком первой спецбригады большинства.

1,08 шайбы за 60 минут игры в формате пять на пять — лучший показатель для «Далласа» и 45-е место среди 340 нападающих. В плей-офф он тоже был очень хорош, и в сезоне-2021 его роль в команде может только возрасти.

«Миннесота» заждалась свою русскую звезду, поскольку ярких игроков в составе «Уайлд» нет уже очень давно. «Эту команду никак невозможно понять. Хороши «дикари» или плохи? И насколько? И в каком направлении движутся?», — задался вопросом обозреватель NBC Sports Адам Гретц.

Капризов, который наконец-то приехал в Северную Америку, рассматривается руководством, как человек, способный придать «Уалд» необходимого блеска. Клуб ждал Кирилла 5 лет, и хотя многие называют его загадкой, намекая на отсутствие опыта на уровне НХЛ, можно не сомневаться, что уровень его мастерства рано или поздно позволит Капризову заявить о себе во весь голос. Россиянин — потенциальный лучший бомбардир «Миннесоты», а кроме этого — готовый вариант «постер-боя» для привлечения публики.

«Сейчас наша организация занимается тем, что помогает Кириллу найти жильё и адаптироваться к команде. После серии отрицательных тестов на коронавирус он получит возможность заниматься на нашем тренировочном стадионе в Сент-Поле. Обеспокоен ли я адаптацией Кирилла в Северной Америке? Когда вы отправляетесь в новое место — вас обменивают, или вы подписываете контракт с новой командой, у вас сразу появляется 20 новых друзей, и все они заботятся друг о друге. Я не волнуюсь, я просто знаю Кирилла, знаю, какой он человек. У него очень хороший английский, поэтому беспокоиться не о чем», — отметил генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин

На данный момент в расположении «Миннесоты» находятся 9 игроков, которые допущены к тренировкам — в их число входят недавно приобретённые Ник Бонино и Ник Бьюгстад. Игроки катаются три раза в неделю, и скоро к ним присоединится Капризов, которого уже очень ждут поклонники команды — не случайно шансы «дикарей» на хороший результат в сезоне серьёзно подросли. По мнению болельщиков, у Капризова будет шанс побороться за «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку), а «Миннесота», при наличии полного сезона, может набрать 91 очко и стать пятой на Западе.