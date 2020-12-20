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МЧМ-2019: уникальный случай — судьи наказали Россию двумя буллитами подряд

Судьи наказали Россию двумя буллитами подряд
Елена Кузнецова
Беспрецедентный случай на МЧМ! Судьи наказали Россию двумя буллитами подряд
Такого раньше никто не видел. Но оказалось, арбитры просто чётко следовали правилам.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Всякое бывало на молодёжных чемпионатах мира – вспомнить только роковую для России камеру TSN в прошлогоднем финале. Но годом раньше случился ещё один беспрецедентный момент – в матче со Швейцарией судьи едва не «похоронили» сборную России двумя буллитами одновременно. В преддверии МЧМ-2021 «Чемпионат» продолжает вспоминать яркие моменты прошлых турниров.

Расписание игр МЧМ–2021

Групповой раунд Россия прошла без осечек, но удивительного в нём хватало. Например, в матче с Чехией (2:1) обе шайбы наши ребята забросили… В меньшинстве! Следующую встречу со Швейцарией можно охарактеризовать одним ёмким словом «валидол», которое и так прочно ассоциируется с нашей молодёжкой.

Для начала, Россия пропустила на первой же минуте, к середине периода «горела» 0:2, а во втором – 1:3. Что это было – самоуверенность, самоуспокоенность, просто расхлябанность? К счастью, забивать в нашей молодёжке было кому – один гол ещё в первом периоде отквитал Кирилл Марченко, а во втором наши швейцарцев всё-таки догнали, чтобы затем перегнать уже в третьем периоде.

Но в концовке второго периода случилось оно – нарушение Дмитрия Саморукова на Марко Лемане. Защитник не смог закрыть синюю линию при игре в большинстве, и расторопный швейцарец рванул вперёд на полной скорости. Саморукову пришлось фолить, но Леман, как ванька-встанька, тут же вскочил на ноги и продолжил путь к воротам. Саморукову пришлось «срубить» его ещё раз.

Буллит и две минуты – таков был вердикт арбитра. По крайней мере, все подумали именно так — и зрители, и комментаторы, и «твиттер» ИИХФ, и даже Саморуков, которого перед буллитом отправили в штрафбокс.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN

Леман, который проводил шикарный матч и уже успел оформить дубль, свой штрафной бросок запорол, в последний момент потеряв шайбу. После этого пришло время удивляться. Вместо логичных двух минут судья вновь пригласил швейцарца на центр площадки.

«Никогда такого не видел»

Дело было вот в чём: изначально за два «буллитных» нарушения в одном эпизоде судьи назначают буллит и две минуты, потому что в одну остановку игры нельзя забить дважды. Но если команда не реализует штрафной бросок, то две минуты трансформируются в ещё один буллит.

Таковы правила ИИХФ (за номером 171 и 176). Однако они стали откровением для всех. «Мы такого никогда не видели!» — воскликнули комментаторы.

«Чего только ни увидишь на МЧМ. Но странная цепочка событий в матче России и Швейцарии – это, вероятно, первый подобный случай в истории хоккея», — писал BarDown.

«Этот дикий момент удивил всех». Судьи чуть не «прибили» сборную России
Два буллита за один эпизод в ворота сборной России в матче молодёжного чемпионата мира вызвали бурное обсуждение по обе стороны океана.

«Так получилось с буллитами. Вообще странно всё было. Брагин после игры пару словечек сказал. Конец смены был, принял неправильное решение, можно было в том моменте и откатиться, что-то другое сделать. В итоге попал в интернет. Честно, никогда не видел, чтобы сразу два буллита назначали. Вот первый раз увидел, теперь буду знать. Когда назначали буллиты, меня в штрафной бокс отправили, я там и остался сидеть. Думал: «Как-то странно, что мне три штрафа дали», — рассказывал Саморуков.

К счастью для России, и Филип Курашёв, который вышел исполнять второй буллит, промахнулся по воротам. Пронесло, подумаете вы. Ничего подобного – чтобы жизнь мёдом не казалась, через пару минут Иван Муранов получил удаление до конца игры за колющий удар клюшкой.

Но обошлось и в этот раз – наши не только выстояли в пятиминутном большинстве, но и забили сами, после чего принялись добивать потухших швейцарцев. 7:4 в канун Нового года под оливье с корвалолом.

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