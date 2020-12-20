Беспрецедентный случай на МЧМ! Судьи наказали Россию двумя буллитами подряд

Всякое бывало на молодёжных чемпионатах мира – вспомнить только роковую для России камеру TSN в прошлогоднем финале. Но годом раньше случился ещё один беспрецедентный момент – в матче со Швейцарией судьи едва не «похоронили» сборную России двумя буллитами одновременно. В преддверии МЧМ-2021 «Чемпионат» продолжает вспоминать яркие моменты прошлых турниров.
Групповой раунд Россия прошла без осечек, но удивительного в нём хватало. Например, в матче с Чехией (2:1) обе шайбы наши ребята забросили… В меньшинстве! Следующую встречу со Швейцарией можно охарактеризовать одним ёмким словом «валидол», которое и так прочно ассоциируется с нашей молодёжкой.
Для начала, Россия пропустила на первой же минуте, к середине периода «горела» 0:2, а во втором – 1:3. Что это было – самоуверенность, самоуспокоенность, просто расхлябанность? К счастью, забивать в нашей молодёжке было кому – один гол ещё в первом периоде отквитал Кирилл Марченко, а во втором наши швейцарцев всё-таки догнали, чтобы затем перегнать уже в третьем периоде.
Но в концовке второго периода случилось оно – нарушение Дмитрия Саморукова на Марко Лемане. Защитник не смог закрыть синюю линию при игре в большинстве, и расторопный швейцарец рванул вперёд на полной скорости. Саморукову пришлось фолить, но Леман, как ванька-встанька, тут же вскочил на ноги и продолжил путь к воротам. Саморукову пришлось «срубить» его ещё раз.
Буллит и две минуты – таков был вердикт арбитра. По крайней мере, все подумали именно так — и зрители, и комментаторы, и «твиттер» ИИХФ, и даже Саморуков, которого перед буллитом отправили в штрафбокс.
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Леман, который проводил шикарный матч и уже успел оформить дубль, свой штрафной бросок запорол, в последний момент потеряв шайбу. После этого пришло время удивляться. Вместо логичных двух минут судья вновь пригласил швейцарца на центр площадки.
«Никогда такого не видел»
Дело было вот в чём: изначально за два «буллитных» нарушения в одном эпизоде судьи назначают буллит и две минуты, потому что в одну остановку игры нельзя забить дважды. Но если команда не реализует штрафной бросок, то две минуты трансформируются в ещё один буллит.
Таковы правила ИИХФ (за номером 171 и 176). Однако они стали откровением для всех. «Мы такого никогда не видели!» — воскликнули комментаторы.
«Чего только ни увидишь на МЧМ. Но странная цепочка событий в матче России и Швейцарии – это, вероятно, первый подобный случай в истории хоккея», — писал BarDown.
«Так получилось с буллитами. Вообще странно всё было. Брагин после игры пару словечек сказал. Конец смены был, принял неправильное решение, можно было в том моменте и откатиться, что-то другое сделать. В итоге попал в интернет. Честно, никогда не видел, чтобы сразу два буллита назначали. Вот первый раз увидел, теперь буду знать. Когда назначали буллиты, меня в штрафной бокс отправили, я там и остался сидеть. Думал: «Как-то странно, что мне три штрафа дали», — рассказывал Саморуков.
К счастью для России, и Филип Курашёв, который вышел исполнять второй буллит, промахнулся по воротам. Пронесло, подумаете вы. Ничего подобного – чтобы жизнь мёдом не казалась, через пару минут Иван Муранов получил удаление до конца игры за колющий удар клюшкой.
Но обошлось и в этот раз – наши не только выстояли в пятиминутном большинстве, но и забили сами, после чего принялись добивать потухших швейцарцев. 7:4 в канун Нового года под оливье с корвалолом.
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