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МЧМ по хоккею 2021. Таблица, группы, расклады, результаты, видео, 28.12.2020

МЧМ по хоккею 2021. Таблица, группы
Павел Панышев
Шансы России попасть в 1/4 на канадцев или финнов резко возросли. Что происходит на МЧМ
Победа над Чехией на 90% гарантировала бы нам лёгкого соперника. Теперь ситуация изменилась.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Видеообзоры матчей второго игрового дня

Группа А

Финляндия – Швейцария – 4:1

U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
4 : 1
Швейцария U20
0:1 Биаска (Фуст, Алленшпах) – 03:44' (5x5)   1:1 Лунделль (Симонтайваль) – 04:20' (5x5)   2:1 Пярссинен (Ниемеля, Ламберт) – 24:53' (5x4)   3:1 Рятю (Ламберт, Ниемеля) – 50:41' (5x4)   4:1 Симонтайваль (Лунделль, Хирвонен) – 56:49' (5x4)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Финны спокойно идут к своей цели и выполняют поставленную задачу. Коллектив Антти Пеннанена выкладывается настолько, насколько это необходимо. После победы над немцами обыграны швейцарцы. Не сказать, что вполноги. Но усилий хоккеисты Суоми приложили ровно столько, сколько было необходимо. Грамотный подход.

Словакия – Канада – 1:3

U20 ЧМ-2021. Группа A
28 декабря 2020, понедельник. 02:00 МСК
Словакия U20
Окончен
1 : 3
Канада U20
0:1 Спенс (Томасино, Мерсер) – 04:08' (5x5)   0:2 Томасино (Козенс) – 56:25' (5x5)   1:2 Хромьяк (Файт, Немец) – 58:36' (6x4)   1:3 Куинн – 59:47' (en)

Видеообзор матча Словакия — Канада

А вот матч канадцев со словаками на удивление получился более упорным. Лишь в концовке третьего периода «кленовые листья» сделали счёт 2:0, однако почти сразу же Словакия отыграла один гол в формате «шесть на четыре». Облегчённо вздохнуть у команды Андре Туриньи получилось только после того, как соперник всё же получил шайбу в пустые ворота.

Группа B

Чехия – Россия – 2:0

U20 ЧМ-2021. Группа B
28 декабря 2020, понедельник. 05:30 МСК
Чехия U20
Окончен
2 : 0
Россия U20
1:0 Коффер (Рыхловски) – 36:38' (5x5)   2:0 Ланг – 45:07' (5x5)

Видео можно посмотреть на странице ФХР в YouTube. Права на видео принадлежат ИИХФ.

Ожиданий у российских болельщиков от матча было много, но они не оправдались. Чехия строго сыграла в защите, забила на контратаках и не позволила команде Игоря Ларионова разыграть большинство. Ко всему прочему, отличную встречу провёл чешский голкипер Лукаш Паржик. В общем, это был явно не день россиян, но никакой катастрофы не произошло. Главное, сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Ликование дня

После победы над сборной России команда Чехии радовалась так, будто уже выиграла чемпионат мира. По всей видимости, главной задачей нашего соперника был выигрыш у россиян. С теми же шведами коллектив Карела Млейнека получил в свои ворота семь шайб. Что ж, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Посмотрим, будут ли у Чехии поводы для радости в дальнейшем.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Обнимашки дня

Очень трогательное видео, из которого становится понятно, что в плане атмосферы и взаимопонимания в коллективе у сборной России всё хорошо. Легендарный Профессор, главный тренер российской молодёжки Игорь Ларионов по-отечески приобнял на лавке своих подопечных, объяснив, как действовать в непростой ситуации. Главное, чтобы ребята впитывали в себя все тренерские советы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Турнирное положение команд после третьего игрового дня

Сборная России немного усложнила себе жизнь. Конечно, надежды на первое место в группе B по-прежнему сохраняются. Впереди матчи с австрийцами и шведами, в которых нужно побеждать. Но осадок после поражения от чехов остался, да и шансы с попаданием в четвертьфинале на Канаду или Финляндию заметно возросли. Нет никаких сомнений, что именно финны и «кленовые листья» останутся на двух верхних строчках в группе А.

Расписание ближайших матчей

29 декабря

Австрия – Швеция

U20 ЧМ-2021. Группа B
29 декабря 2020, вторник. 02:00 МСК
Австрия U20
Не начался
Швеция U20

Словакия — Германия

U20 ЧМ-2021. Группа A
29 декабря 2020, вторник. 05:30 МСК
Словакия U20
Не начался
Германия U20

США – Чехия

U20 ЧМ-2021. Группа B
29 декабря 2020, вторник. 22:00 МСК
США U20
Не начался
Чехия U20
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