В соседней группе всё более предсказуемо. Сенсация может быть только одна.

Шведы идут без поражений, но всё решит матч с Россией. Что происходит на МЧМ

Видеообзоры матчей второго игрового дня

Группа A



Словакия – Германия – 3:4 (ОТ)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Очень хороший матч провели словаки и канадцы. Игра получилась результативной, обоюдоострой, с достаточно неожиданным результатом. Германия, кстати, никогда не играла в плей-офф МЧМ, но теперь шансы есть. Немцы играли в три неполные пятёрки, поэтому победа над словаками важна вдвойне. Кому брать роль лидера на себя в таких встречах? Конечно, форварду Тиму Штюцле, который оформил дубль и отдал голевой пас.



Группа B



Австрия – Швеция – 0:4

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Сборная Швеции особо не напрягалась и легко переиграла аутсайдера группы B. Команда Йоэля Рённмарка идёт без поражений, однако судьбу первого места всё решит встреча со сборной России в последнем туре. Отметим сильную игру шведского голкипера Хуго Альнефельта, который наверняка выйдет на лёд и в матче с россиянами. Коллективу Игоря Ларионова предстоит тяжёлый матч, но пока все мысли россиян об австрийцах.

Гол дня

Один из голов немецкого форварда Тима Штюцле стал настоящим украшением турнира. В середине второго периода матча со Словакией Тим забросил эффектную шайбу словакам, совершив сольный проход через всю площадку. Бросок немецкого нападающего отразил голкипер сборной Словакии Шимон Латкоци, но после рикошета от защитника шайба всё-таки оказалась за линией ворот. Напомним, что Тим Штюцле в октябре был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 3-м номером.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Турнирное положение команд после четвёртого игрового дня

Постепенно начинает вырисовываться интересная картина. В группе A, например, и вовсе может случиться сенсация. Сборная Швейцарии находится в трудном турнирном положении, а ведь впереди матч с Канадой! Если швейцарцы не выйдут в плей-офф, то это станет для них провалом. Первое и второе места в очной встрече разыграют канадцы и финны.



В группе B без поражений идёт сборная Швеции, но ей ещё играть с Россией и США. Так что ещё рано говорить, что скандинавы станут первыми. Всё решит их противостояние с командой Игоря Ларионова. Нет сомнений, что последнее место займёт Австрия. Это самая слабая команда группы.

Если бы плей-офф начинался сегодня

Тогда пары соперников выглядели бы следующим образом:



Канада (1) – Чехия (4)



Швеция (1) – Германия (4)



Финляндия (2) – Россия (3)



США (2) – Словакия (3)

Расписание ближайших матчей

29 декабря



США – Чехия

30 декабря



Канада – Швейцария

Австрия – Россия