Расклад для сборной России в группе МЧМ. Как стать первыми и не упасть на четвёртое место

Групповой этап молодёжного чемпионата мира близится к концу. Сборная России одержала победу над командой Австрии и на данный момент занимает второе место, уступая Швеции по дополнительным показателям. Команде Игоря Ларионова осталось провести матч со Швецией, и хорошие новости в том, что судьба первого места в группе находится исключительно в руках нашей молодёжки. Сделают результат – выиграют группу. «Чемпионат» просчитал этот и остальные варианты по турнирным раскладам.
Россия займёт четвёртое место в группе
— Если проиграет Швеции в основное время И США обыграют Швецию в основное время, И Чехия обыграет Австрию в основное время.
— Если проиграет Швеции в основное время И матч Швеции и США закончится за пределами основного времени, И Чехия обыграет Австрию в основное время.
Россия займёт третье место в группе
— Если проиграет Швеции за пределами основного времени И США обыграют Швецию любым способом.
— Если проиграет Швеции в основное время И США проиграют Швеции в основное время, И Чехия обыграет Австрию в основное время, то места между Россией, США и Чехией будут распределяться по разнице забитых и пропущенных шайб. На данный момент худший показатель у Чехии (-11), следом идёт Россия (+6), а лидируют США (+16).
— Если проиграет Швеции в основное время И США обыграют Швецию, И Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.
— Если проиграет Швеции в основное время И США проиграют Швеции за пределами основного времени, И Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.
Россия займёт второе место в группе
— Если обыграет Швецию за пределами основного времени И матч между Швецией и США закончится в основное время ИЛИ Швеция обыграет США за пределами основного времени.
— Если не наберёт очков со Швецией И США проиграют Швеции в основное время, И Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.
— Если наберёт одно очко со Швецией И США проиграют Швеции любым способом.
— Если проиграет Швеции в основное время И Швеция обыграет США в основное время, И Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.
Россия займёт первое место в группе
— Если обыграет Швецию в основное время. Всё, других условий нет.
— Если обыграет Швецию за пределами основного времени И США обыграют Швецию за пределами основного времени.
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