Всё в руках нашей молодёжки – обыграют Швецию, и можно будет не беспокоиться, как сыграют конкуренты.

Расклад для сборной России в группе МЧМ. Как стать первыми и не упасть на четвёртое место

Групповой этап молодёжного чемпионата мира близится к концу. Сборная России одержала победу над командой Австрии и на данный момент занимает второе место, уступая Швеции по дополнительным показателям. Команде Игоря Ларионова осталось провести матч со Швецией, и хорошие новости в том, что судьба первого места в группе находится исключительно в руках нашей молодёжки. Сделают результат – выиграют группу. «Чемпионат» просчитал этот и остальные варианты по турнирным раскладам.

Россия займёт четвёртое место в группе

— Если проиграет Швеции в основное время И США обыграют Швецию в основное время, И Чехия обыграет Австрию в основное время.

— Если проиграет Швеции в основное время И матч Швеции и США закончится за пределами основного времени, И Чехия обыграет Австрию в основное время.

Россия займёт третье место в группе

— Если проиграет Швеции за пределами основного времени И США обыграют Швецию любым способом.

— Если проиграет Швеции в основное время И США проиграют Швеции в основное время, И Чехия обыграет Австрию в основное время, то места между Россией, США и Чехией будут распределяться по разнице забитых и пропущенных шайб. На данный момент худший показатель у Чехии (-11), следом идёт Россия (+6), а лидируют США (+16).

— Если проиграет Швеции в основное время И США обыграют Швецию, И Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.

— Если проиграет Швеции в основное время И США проиграют Швеции за пределами основного времени, И Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.

Россия займёт второе место в группе

— Если обыграет Швецию за пределами основного времени И матч между Швецией и США закончится в основное время ИЛИ Швеция обыграет США за пределами основного времени.

— Если не наберёт очков со Швецией И США проиграют Швеции в основное время, И Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.

— Если наберёт одно очко со Швецией И США проиграют Швеции любым способом.

— Если проиграет Швеции в основное время И Швеция обыграет США в основное время, И Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.

Русские звёзды оттянулись на аутсайдере. Но наши умудрились проиграть Австрии целый период Уверенная победа сборной России перед важнейшей встречей со шведами, но подопечные Ларионова позволили австрийцам слишком многое.

Россия займёт первое место в группе

— Если обыграет Швецию в основное время. Всё, других условий нет.

— Если обыграет Швецию за пределами основного времени И США обыграют Швецию за пределами основного времени.