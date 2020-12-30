Русские звёзды оттянулись на аутсайдере. Но наши умудрились проиграть Австрии целый период

После тяжёлой игры с командой Чехии, результат которой откровенно разочаровал, сборную России ожидала встреча с австрийцами. Было понятно, что у главного аутсайдера турнира нет никаких шансов против наших ребят, но подопечным Игоря Ларионова ни в коем случае нельзя было допустить недонастроя на этот поединок. Его нужно было рассматривать не как лёгкую прогулку, а как возможность вернуть уверенность в собственных силах и почувствовать вкус голов перед главным этапом чемпионата мира.
Тренерский штаб ожидаемо дал отдохнуть основному голкиперу россиян Ярославу Аскарову – место в воротах занял Артур Ахтямов. Кроме того, вышли ребята, не попадавшие в заявку в первых двух играх. Так, Михаил Абрамов сыграл центрфорвардом в звене с Чинаховым и Грицюком, во второй паре обороны партнёром Яна Кузнецова стал Роман Бычков, а седьмым защитником оказался Егор Шеховцев. Вне состава остались Даниил Чайка и Владислав Фирстов.
Но в первом периоде у сборной России солировала первая тройка Амиров – Хуснутдинов – Подколзин. На пятой минуте форвард «Салавата Юлаева» уверенно реализовал буллит, заработанный Егором Чинаховым, и открыл счёт голам на турнире.
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Затем настало время Подколзина. Капитан нашей команды, проваливший матчи с американцами и чехами, выстрелил голевым дублем, нанеся два отличных кистевых броска по воротам Якоба Бранднера.
На 17-й минуте Подколзин был близок к хет-трику. Очередным броском ему удалось прошить австрийского кипера, шайба поползла за ленточку, но добивать в ворота её всё же пришлось Марату Хуснутдинову – иначе защитник успел бы нейтрализовать угрозу.
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4:0 и четыре голы первой тройки – проснулись, наконец, наши лидеры в матче с главным аутсайдером турнира! Надеюсь, что это не разовая акция, парни почувствуют уверенность и помогут сборной России в будущих важных матчах. Но был у первого периода и грустный результат для нашей команды: ещё один лидер россиян, Егор Чинахов, получил травму в том эпизоде, который привёл к буллиту. Форвард «Авангарда» сразу же ушёл в раздевалку, и нам остаётся только надеяться, что повреждение окажется не слишком серьёзным.
В начале второго периода у России были хорошие шансы увеличить преимущество, но забить не удалось, а затем подопечные Ларионова ощутимо ослабили хватку. Инициативой и шайбой, конечно, наши владели, перебрасывали австрийцев, но действовали уже без огонька, спустя рукава. У соперника стали проходить контратаки, и одна из них завершилась голом. Первым голом сборной Австрии на МЧМ-2021. 16-летний Марко Каспер вывел на рандеву с Ахтямовым Зенну Петерса, за которым не уследил Подколзин, и форвард переиграл нашего вратаря.
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После пропущенной шайбы Россия поиграла в меньшинстве (Сафонов толкнул на борт австрийца и заработал «2+10»), а затем до конца периода кружила в зоне Бранднера, но без особой остроты. В результате наша команда проиграла скромным австрийцам период и стала первой сборной на турнире, которая не смогла забить главному аутсайдеру турнира в отдельно взятом игровом отрезке.
К счастью, в начале третьего периода России удалось снять это небольшое напряжение быстрым голом. Наконец-то наша команда смогли реализовать большинство – впервые на МЧМ! Артемий Князев зряче набросил от синей линии, попав в самый угол, а Хуснутдинов грамотно закрыл обзор Бранднеру.
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Счёт 5:1 держался долго, но в конце австрийцы, сыгравшие свой пока лучший матч на турнире, немного «поплыли» и позволили отличиться Егору Афанасьеву и Арсению Грицюку.
7:1, ожидаемая уверенная победа нашей команды. Главные звёзды сборной России сумели оттянуться на главном аутсайдере турнира (форварды первой тройки набрали 7 очков, Подколзин оформил дубль), но при этом наша сборная умудрилась проиграть австрийцам целый период.
Но долго обсуждать эту игру нет никакого смысла. Россия взяла своё и сразу же после финальной сирены стала готовиться к важнейшему поединку со шведами, в котором может решиться судьба первого места в нашей группе.
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