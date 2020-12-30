Русские звёзды оттянулись на аутсайдере. Но наши умудрились проиграть Австрии целый период

Уверенная победа сборной России перед важнейшей встречей со шведами, но подопечные Ларионова позволили австрийцам слишком многое.

После тяжёлой игры с командой Чехии, результат которой откровенно разочаровал, сборную России ожидала встреча с австрийцами. Было понятно, что у главного аутсайдера турнира нет никаких шансов против наших ребят, но подопечным Игоря Ларионова ни в коем случае нельзя было допустить недонастроя на этот поединок. Его нужно было рассматривать не как лёгкую прогулку, а как возможность вернуть уверенность в собственных силах и почувствовать вкус голов перед главным этапом чемпионата мира.

Турнирная таблица МЧМ-2021.

Тренерский штаб ожидаемо дал отдохнуть основному голкиперу россиян Ярославу Аскарову – место в воротах занял Артур Ахтямов. Кроме того, вышли ребята, не попадавшие в заявку в первых двух играх. Так, Михаил Абрамов сыграл центрфорвардом в звене с Чинаховым и Грицюком, во второй паре обороны партнёром Яна Кузнецова стал Роман Бычков, а седьмым защитником оказался Егор Шеховцев. Вне состава остались Даниил Чайка и Владислав Фирстов.

Но в первом периоде у сборной России солировала первая тройка Амиров – Хуснутдинов – Подколзин. На пятой минуте форвард «Салавата Юлаева» уверенно реализовал буллит, заработанный Егором Чинаховым, и открыл счёт голам на турнире.

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Затем настало время Подколзина. Капитан нашей команды, проваливший матчи с американцами и чехами, выстрелил голевым дублем, нанеся два отличных кистевых броска по воротам Якоба Бранднера.



На 17-й минуте Подколзин был близок к хет-трику. Очередным броском ему удалось прошить австрийского кипера, шайба поползла за ленточку, но добивать в ворота её всё же пришлось Марату Хуснутдинову – иначе защитник успел бы нейтрализовать угрозу.

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4:0 и четыре голы первой тройки – проснулись, наконец, наши лидеры в матче с главным аутсайдером турнира! Надеюсь, что это не разовая акция, парни почувствуют уверенность и помогут сборной России в будущих важных матчах. Но был у первого периода и грустный результат для нашей команды: ещё один лидер россиян, Егор Чинахов, получил травму в том эпизоде, который привёл к буллиту. Форвард «Авангарда» сразу же ушёл в раздевалку, и нам остаётся только надеяться, что повреждение окажется не слишком серьёзным.

Один из лидеров сборной России получил травму. Чинахов влетел в борт после фола австрийца Егор ушёл со льда, не опираясь на правую ногу. Всё выглядит очень плохо.

В начале второго периода у России были хорошие шансы увеличить преимущество, но забить не удалось, а затем подопечные Ларионова ощутимо ослабили хватку. Инициативой и шайбой, конечно, наши владели, перебрасывали австрийцев, но действовали уже без огонька, спустя рукава. У соперника стали проходить контратаки, и одна из них завершилась голом. Первым голом сборной Австрии на МЧМ-2021. 16-летний Марко Каспер вывел на рандеву с Ахтямовым Зенну Петерса, за которым не уследил Подколзин, и форвард переиграл нашего вратаря.

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После пропущенной шайбы Россия поиграла в меньшинстве (Сафонов толкнул на борт австрийца и заработал «2+10»), а затем до конца периода кружила в зоне Бранднера, но без особой остроты. В результате наша команда проиграла скромным австрийцам период и стала первой сборной на турнире, которая не смогла забить главному аутсайдеру турнира в отдельно взятом игровом отрезке.

К счастью, в начале третьего периода России удалось снять это небольшое напряжение быстрым голом. Наконец-то наша команда смогли реализовать большинство – впервые на МЧМ! Артемий Князев зряче набросил от синей линии, попав в самый угол, а Хуснутдинов грамотно закрыл обзор Бранднеру.

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Счёт 5:1 держался долго, но в конце австрийцы, сыгравшие свой пока лучший матч на турнире, немного «поплыли» и позволили отличиться Егору Афанасьеву и Арсению Грицюку.

7:1, ожидаемая уверенная победа нашей команды. Главные звёзды сборной России сумели оттянуться на главном аутсайдере турнира (форварды первой тройки набрали 7 очков, Подколзин оформил дубль), но при этом наша сборная умудрилась проиграть австрийцам целый период.

Но долго обсуждать эту игру нет никакого смысла. Россия взяла своё и сразу же после финальной сирены стала готовиться к важнейшему поединку со шведами, в котором может решиться судьба первого места в нашей группе.