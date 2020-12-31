«Был разговор с лидерами. Они поняли свою роль». Ларионов — о важной победе над Швецией

Сборная России в овертайме со счётом 4:3 переиграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне. Групповой этап для нашей команды закончен. На вопросы журналистов сразу после игры ответил главный тренер российской команды Игорь Ларионов.
— Как вам судейство во втором периоде и есть ли вопросы в плане дисциплины?
— В нашем штабе нет претензий к судейству. Все ошибаются. Игроки, судьи. Вопрос в эмоциональном настрое. Эмоциональная игра, эмоции перехлёстывали. Мы предупреждали, что терпение и дисциплина – главные компоненты успеха. Архисложно играть с сильными командами столько времени в меньшинстве. Мы обратили на это внимание в перерыве. Это будет уроком, мы много раз получали в таких матчах необоснованные удаления. У молодых ребят происходят такие вещи. Объясним им, что у нас нет времени для таких моментов, мы не имеем права удаляться. Особенно, когда вдали от чужих ворот и личные обиды.
— Как самочувствие Егора Чинахова?
— Чинахов выглядит неплохо. Завтра мы будем принимать решение по нему, согласовав всё с информацией от докторов. Он должен покататься 1 января, после этого его состояние оценят и будет понятно, готов ли он играть в четвертьфинале.
— Понравилась игра Подколзина и Амирова?
— Был разговор и не только с ними. Ребята поняли, насколько важна их роль в команде. Матч с Австрией добавил им уверенности. Это важный элемент для любого форварда. Мы знаем, что у нас все ребята могут повлиять на результат. Рад, что лидеры сыграли ключевую роль сегодня. Вся команда провела мужской матч, требовавший характера, мужества, терпения.
— Почему мало сыграл защитник Чайка?
— Да, он сегодня не так много играл. Это было решение по ходу матча. Нужно было слегка упросить игру. Но нет сомнений, что он нам поможет в трёх следующих матчах, которые мы ещё планируем сыграть на чемпионате мира.
— Хотели ещё раньше взять тайм-аут?
— Мы взяли его в овертайме, когда он нам пригодился и мы забили гол.
— Почему Сафонов слабо выглядит на вбрасываниях?
— Мы хотим, чтобы ребята получали глоток воздуха. Илья – центр и важный элемент команды, который хорошо играет в большинстве. Видно, что он подустал, ему тяжело. Думаю, он перезагрузится, отдохнёт и будет более свежим.
— У вас есть идеальная пятёрка для большинства?
— Приятно, когда ребята забивают в ключевых матчах. В сегодняшнем хоккее необходимо иметь все элементы игры, которые могут дать шанс на успех. Всё зависит, когда был элемент большинства и кто играл на льду. Конечно, выпускаем более свежих.
— Когда пришла идея поставить в большинство защитника Кирсанова?
— Мы слегка всё упростили, было важно, чтобы защитник умел доносить шайбу до ворот. Кирсанов – очень интересный парень, он читает игру, спокойно играет с шайбой, у него нет паники. Сергей Голубович работал с ним в сборной U18 и знает его лучше меня. У меня полное доверие к людям, которые хорошо знают игроков. Мы даём шанс всем ребятам, которые свежие, готовы забить и жертвовать собой.
— Как и кто дальше будет играть в овертайме, в случае необходимости?
— Мы понимаем потенциал каждого игрока. Обсудили пары нападающих, которые могут в данный момент сделать результат матча. Овертайм показал, как терпение, мастерство и талант может решить исход матча.
— Какие мысли о сопернике по четвертьфиналу? Им станут немцы или словаки.
— Ты выходишь на соперника, которому нечего терять. Один матч может решить всё. Ошибка арбитра, вратаря, нападающего. Конечно, мы разберём, с кем мы играем, и будем готовиться во всеоружии.
- 31 декабря 2020
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