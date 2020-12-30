Решающий матч в группе для наших! Россия — Швеция. Онлайн

Всё самое важное о встрече команды Игоря Ларионова и происходящих вокруг неё событиях.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и Швеции на старте МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ образца прошлого сезона.