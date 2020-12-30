Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Россия – Швеция: онлайн-трансляция 31 декабря 2020, молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021

Россия – Швеция: онлайн-трансляция
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Решающий матч в группе для наших! Россия — Швеция. Онлайн
Всё самое важное о встрече команды Игоря Ларионова и происходящих вокруг неё событиях.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и Швеции на старте МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ образца прошлого сезона.

Календарь матчей группового этапа МЧМ-2021
Турнирная таблица и состав групп МЧМ-2021
U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 05:30 МСК
Россия U20
Не начался
Швеция U20
Live Павел Панышев

В самой концовке группового этапа коллективу Игоря Ларионова снова предстоит сыграть с топ-соперником. Именно этот отчётный матч и решит судьбу первого места в группе B. Звёздных хоккеистов у скандинавов хватает, да и голкипер Хуго Альнефельт выглядит очень уверенно. Да, российской команде будет трудно, но ведь никто не обещал лёгкой жизни.

14:08 Павел Панышев

Стартовое вбрасывание запланировано 31 декабря, в 5:30 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. А их, без сомнений, будет много. Матчи между Россией и Швецией не бывают скучными.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020