Решающий матч в группе для наших! Россия — Швеция. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и Швеции на старте МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ образца прошлого сезона.
В самой концовке группового этапа коллективу Игоря Ларионова снова предстоит сыграть с топ-соперником. Именно этот отчётный матч и решит судьбу первого места в группе B. Звёздных хоккеистов у скандинавов хватает, да и голкипер Хуго Альнефельт выглядит очень уверенно. Да, российской команде будет трудно, но ведь никто не обещал лёгкой жизни.
Стартовое вбрасывание запланировано 31 декабря, в 5:30 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. А их, без сомнений, будет много. Матчи между Россией и Швецией не бывают скучными.
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