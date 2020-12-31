Дожали! Россия закончила великую серию шведов, они не проигрывали в группе МЧМ 14 лет

В последний день 2020 года сборная России вышла на заключительный матч группового этапа МЧМ со шведами. Соперник, как известно, перед турниром был обескровлен потерями нескольких лидеров и всего тренерского штаба, но по первым матчам «тре крунур» нельзя было сказать, что на них этот фактор как-то сказывался. Шведы разгромили чехов, затем без проблем разобрались с австрийцами, а их великая серия побед на групповых этапах МЧМ не думала заканчиваться.

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Впрочем, главные игры у Швеции всё-таки были впереди. Для нашей же команды поединок имел важное стратегическое значение: победа в основное время выводила подопечных Игоря Ларионова на первое место в группе, что гарантировало нетопового соперника по четвертьфиналу.

К сожалению, сборная России не смогла рассчитывать в этой игре на Егора Чинахова, получившего травму в первом периоде матча с Австрией, но на боевом духе нашей команды эта потеря никак не сказалась. Напротив, наши парни как будто вышли играть за себя и за Егора и буквально смяли шведов в начале встречи.

Россияне предложили сопернику скоростной, агрессивный и при этом комбинационный хоккей, смотреть на который было сплошное удовольствие. Уже на первой минуте наше первое звено, получившее дозу уверенности в предыдущей встрече, распечатало Йеспера Валльстедта. Подколзин классно вылез на пятак, сам забить не сумел, но на добивании первым оказался Родион Амиров. Шайба оказалась за ленточкой, но после видеопросмотра гол был отменён – судьи решили, что капитан нашей команды мешал Валльстедту выполнять свою работу.

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Эта мелкая неприятность только раззадорила наших парней. Россия продолжала доминировать на площадке, играла уверенно, размашисто и красиво, и на 8-й минуте преимущество конвертировалось в первый гол. Грицюк отнял шайбу в шведской зоне, Абрамов проехал за воротами и выдал шикарную передачу на пятак, которую замкнул Егор Афанасьев. Красивый гол нашей второй тройки!

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Шведы с трудом справлялись с давлением нашей сборной, тут ещё и подоспело удаление Хольца, но реализовать преимущество подопечным Ларионова не удалось, и это как будто слегка вдохновило «тре крунур». Они стали чаще заходить в зону Аскарова, подтянулись по количеству бросков, а на 15-й минуте и вовсе сравняли счёт, реализовав свой первый же настоящий момент. Наши зевнули на пятачке Арвида Костмара, и тот мастерски переиграл Аскарова.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Сразу после пропущенной шайбы России пришлось отбиваться в меньшинстве, наши выстояли, а под занавес периода Подколзин заработал большинство уже для нашей команды. И оно было великолепно реализовано нашей первой тройкой! Хуснутдинов и Подколзин растащили шведскую оборону и вывели Амирова на пустые ворота. Уфимец не подвёл и отпраздновал красивейший гол судейским жестом: мол, уж эту-то шайбу не отменить!

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Увы, во втором периоде хоккей значительно поменялся. У наших ребят прошёл стартовый запал, да и шведы добавили, в результате и территория, и шайба отошли к «тре крунур», которые принялись буквально «возить» россиян. Подопечные Ларионова ощутимо проигрывали в скорости и с середины периода стали хватать удаление за удалением. Шведы, разумеется, только увеличили давление на ворота Аскарова, и в конце концов сравняли счёт. Уже в равных составах наши позволили Хольцу хозяйничать вблизи своих владений, и со второго предъявления один из лидеров «тре крунур» забил при помощи рикошета от Аскарова.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Шведы могли забивать ещё до сирены, тем более наши продолжали дежурить в штрафном боксе. К игровым нарушениям добавились дисциплинарные. Так, Михаил Абрамов поддался на провокации Костмара на 40-й минуте и отомстил тому прямо на глазах арбитров. Всего же за период наши четыре раза оставались в меньшинстве, и ведь это ещё дважды судьи простили наших ребят: у Яна Кузнецова не заметили колющий удар, а Семёну Чистякову не свистнули выброс шайбы за пределы площадки.

Хольц: мы более мастеровитые, и русским приходится цеплять нас клюшками. Они играют грязно

Словом, 2:2 после второго периода было для России весьма неплохим результатом. Но в третьем отрезке надо было как-то возвращаться в игру.

В начале заключительной двадцатиминутки основного времени россияне выстояли в меньшинстве (ещё за удаление Абрамова), а затем наконец сумели отодвинуть игру от своих ворот. Шведы всё ещё были опаснее, несколько раз прощали сборную России, сотрясая каркас ворот, но и наши начали тревожить замёрзшего с середины второго периода Валльстедта.

А на 49-й минуте в штрафном боксе оказался Александер Хольц, обвинивший в перерыве россиян в грязной игре. И наши парни смогли наказать шведского лидера за длинный язык, во второй раз в матче реализовав большинство. Кирилл Кирсанов нанёс поистине шедевральный кистевой бросок из левого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Наклёвывалась красивая история, но шведы неспроста уже 14 лет никому не проигрывают в группе. У скандинавской команды несгибаемый характер, и «тре крунур» в очередной раз это доказали. За две минуты до конца основного времени шведы заменили вратаря шестым полевым и довольно спокойно отыгрались. Под бросок Хольца подставился Ноэль Гунлер на пятачке, и с этим рикошетом Аскаров не справился. 3:3, овертайм!

Дополнительная пятиминутка уже катилась к своему завершению, когда Арвид Костмар схватил удаление. Нашей команде оставалось лишь 24 секунды на реализацию лишнего, но россияне успели забить очередной гол в большинстве! Как же вовремя заработал этот компонент. Автором победной шайбы стал Марат Хуснутдинов, наш ведущий центрфорвард, здорово отработавший на шведском пятачке.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

4:3 в овертайме, победа нашей сборной. Подопечные Игоря Ларионова прервали сумасшедшую серию побед шведской сборной на групповом этапе МЧМ и гарантировали себе как минимум второе место по итогам предварительного раунда.