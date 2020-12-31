Четыре штрафа подряд у россиян во втором периоде, пропущенные нарушения в обе стороны – уровень судейства не соответствовал МЧМ.

Канадские судьи начудили с удалениями в матче Россия – Швеция. Что это было?

Сборные России и Швеции после второго периода играли вничью в рамках группового этапа чемпионата мира – 2:2. Но если в первом периоде россиянам дали поиграть в большинстве, а форвард команды Игоря Ларионова Родион Амиров забросил в формате «5 на 4», то во второй двадцатиминутке в большинстве играла только одна команда.

К квалификации канадских судей на чемпионате мира вообще большие вопросы. Нет, никто не обвиняет Бретта Роланда и Картера Сандлака в предвзятости, но определённые нюансы их работы стоит отметить.

Начнём с того, что уже в начале первого периода арбитры не засчитали гол в исполнении Родиона Амирова. Но всё самое интересное в плане судейства развернулось во второй двадцатиминутке.

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Да, можно сказать, что в определённой степени арбитры помогали и сборной России. Например, в одном из эпизодов защитник Кузнецов, как показалось, попал сопернику клюшкой в пах, но не последовало даже двухминутного удаления.

Затем другой защитник – Чистяков – выбросил шайбу через стекло из своей зоны. Нельзя на 100% сказать, был ли рикошет от клюшки соперника, но показалось, что нет. Опять же, могло быть удаление российского игрока.

Но даже без этих двух эпизодов россиянам прилично досталось. Четыре подряд удаления в составе сборной России – сложное испытание, когда на льду равные по классу соперники. По сути, едва ли не половину периода россиянам пришлось играть в меньшинстве. Силы заканчивались, а ворота Аскарова обстреливали со всех сторон. Да, в большинстве шведы нам так и не забили, но российская сборная выглядела уставшей и измотанной, в результате чего микроматч остался за соперником.

Главные арбитры в концовке периода не заметили задержку клюшки Абрамову. Тут, конечно, надо было давать две минуты шведскому игроку. В результате расстроенный Михаил побежал мстить и схлопотал две минуты. Молодость, что тут поделать?

Россия — Швеция Фото: Скрин с трансляции на Первом канале

Большие вопросы и к удалению Амирову за какую-то выдуманную и непонятную блокировку вратаря. Случилось это сразу после того, как Александер Хольц сделал счёт 2:2.

«Думаю, ветеранам шведского хоккея, поколения Хаммерстрома, Лабраатена, Каллура, даже поколению Форсберга, наверное, стыдно за их молодёжку, за то, как они «зарабатывают» удаления — артисты в жёлто-синей форме.

В перерыве канадский журналист даже спросил Хольца: «Вы что-то делаете специально для получения большинства? Тот ответил: «Нет, просто мы «мастеровитее», а русские играют «грязно». Просто те, кто знают хоккей, понимают где мастера, а где «ныряльщики».

Сейчас судьи матча в перерыве просмотрят все «удаления» и «мастерство» шведов. Надеюсь, после этого сделают соответствующие, правильные выводы», — жёстко и неординарно высказался в своём «твиттере» хоккейный агент и эксперт по молодёжному хоккею Алексей Дементьев.

Разыграли так, что забивали уже в пустые ворота! Гениальная трёхходовка сборной России Взятие ворот шведов на МЧМ Родион Амиров отпраздновал провокационным жестом. Но сам гол получился в лучших традициях советского хоккея.

Действительно, уровень судейства на турнирах подобного уровня должен быть совершенно иным. Причём, в обе стороны были допущены ошибки. Здесь же получилось, что организаторы собрали в «пузыре» канадских арбитров со всех канадских лиг, однако у многих судей явные проблемы с квалификацией. А что же будет, если сборная России встретится в плей-офф со сборной Канады? Страшно представить, каким будет судейство в этой встрече.