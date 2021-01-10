Овечкин просил у «Вашингтона» $ 12,5 млн в год. Каким будет новый контракт легенды НХЛ?

Нынешний год обещает стать интересным. По крайней мере, в хоккейном плане. Дело в том, что у капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина заканчивается контракт со столичной командой. То бишь грядущий сезон – последний срок действия нынешнего 13-летнего соглашения. Не мудрено, что уже сейчас ходит масса слухов и разговоров о том, когда Александр заключит новую сделку с «Кэпиталз». Или, быть может, он вернётся в Россию в родное московское «Динамо»?

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Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

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Так, ещё 4 января появилась информация, что Александр Овечкин ещё не обсуждал генменеджером клуба Брайаном Маклелланом вопрос продления контракта. Об этом сообщала журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

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Но на этом дело не закончилось. Накануне в дело вступили известные североамериканские инсайдеры.

«В ближайшее время ждём возобновления переговоров между генеральным менеджером «Вашингтон Кэпиталз» Брайаном Маклелланом и капитаном команды Александром Овечкиным, у которого начинается последний год действующего 13-летнего контракта. Летом было несколько разговоров, но потом всё отложили. Я разговаривал с Маклелланом на этой неделе, и он подтвердил, что хочет возобновить переговоры, и лучше раньше, чем позже. Думаю, Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном» в ходе сезона», — сказал известный обозреватель Пьер Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

Дальше и вовсе в ход пошли конкретные суммы. Обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли раскрыл некоторые детали переговоров между руководством и хоккеистом.

«Переговоры между «Вашингтоном» и Овечкиным? Мне говорили, что запрос россиянина перед пандемией составлял $ 12,5 млн в год. Посмотрим, к чему это приведёт величайшего снайпера своего поколения. Кстати, на днях НХЛ провела собрание с сотрудниками и сообщила, что они могут рассчитывать на 75% зарплат в нынешнем сезоне. Это говорит о ситуации, с которой столкнулась лига, пытаясь вернуться на прежний уровень доходов во время пандемии коронавируса», — сказал Серавалли в эфире TSN.

Одно понятно точно. Стесняться в переговорах Овечкин точно не будет. Агента у него нет, комиссионные платить некому, а значит можно спокойно запрашивать всю сумму под себя. Кроме того, не будут обманывать и говорить лишних слов такие люди, как Лебрюн и Серавалли. Уж если они выдали информацию в СМИ, значит, она действительно правдивая. Уж больно хорошая репутация у инсайдеров подробного уровня. Они не позволят себе пустых разговоров и болтовни. Даже тогда, когда речь идёт об одном из величайших хоккеистов в истории лиги.