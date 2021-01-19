Свечников — лучший русский бомбардир НХЛ на данный момент! Овечкин и Панарин пока позади

«Андрей Свечников идёт темпом на 56 голов и 75 очков», — такой заголовок можно было бы встретить в отчётах о подобном матче лет 15 назад. Прогнозировать темп, с которым будут идти хоккеисты в нынешнем необычном сезоне — дело особенно неблагодарное, поэтому вряд ли стоит зацикливаться на цифрах. Куда важнее то, что молодой талант из «Каролины» начал регулярный чемпионат с присущим ему драйвом, энергией и мощью.

Первый период «ураганы» провели скомкано, часто присаживаясь на скамейку для штрафников. Побывал там и Свечников, когда на последней минуте стартового отрезка сделал подножку лидеру обороны «Нэшвилла» Роману Йози, но затем нашёл способ исправиться и вывести «Каролину» вперёд.

Во второй двадцатиминутке удаления получали только игроки «Предаторз», и малый штраф Филипа Форсберга россиянин превратил в заброшенную шайбу. Точнейший кистевой бросок с вершины левого круга вбрасывания оказался нерешаемой задачей для звёздного голкипера Пекки Ринне. Этот гол стал третьим для Андрея в нынешнем сезоне и вывел его в промежуточные лидеры спора снайперов среди россиян в НХЛ.





1. Андрей Свечников («Каролина») — 5 (3+2) очков,

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 4 (1+3),

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 4 (1+3),

4. Никита Зайцев («Оттава») — 3 (0+3),

5. Павел Бучневич («Рейнджерс») — 3 (2+1).

Российские бомбардиры сезона-2020/2021:1.(«Каролина») — 5 (3+2) очков,2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 4 (1+3),3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 4 (1+3),4. Никита Зайцев («Оттава») — 3 (0+3),5. Павел Бучневич («Рейнджерс») — 3 (2+1).

«Это был прекрасный, высококлассный гол. Я не думаю, что люди полностью осознают, что он делает на льду и насколько это сложно. Так поймать шайбу на крюк, развернуться и точно бросить с такой силой — это набор навыков, который есть далеко не у всех», — восхитился Андреем главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

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В середине третьего периода, когда «Каролина» вела со счётом 2:1, Свечников и его партнёр Себастьян Ахо соорудили «вкусный» выход два в один, который завершился удобной передачей Андрея и точным броском от финна. Этот гол стал для «Харрикейнз» победным, хотя успех достался «ураганам» не так просто — из-за травм не играл Джордан Стаал, а по ходу встречи команда потеряла Теуво Терявяйнена.

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«С Ахо мы играли вместе весь прошлый год, у нас осталась «химия». Он знает, где окажусь я, а я знаю, где будет он — это облегчает нашу задачу. Надо отдать должное нашему вратарю Джеймсу Раймеру, он сделал несколько важнейших сейвов. Мы очень уверены в нём. Лично для меня первые две смены были тяжёлыми, но потом всё наладилось. В моём голе здорово сыграл Дуги Хэмилтон, он освободил для меня пространство — оставалось только пробить», — скромно сказал Свечников после игры.