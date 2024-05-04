Илья Воробьёв рассказал, как ему поступило предложение возглавить ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, как армейский клуб вышел на него с предложением о работе.

— Как, от кого и когда вам поступило предложение возглавить ЦСКА?

— Мне поступил звонок. Нужно было предоставить свой конспект, каким я вижу дальнейшее развитие команды и пути достижения ЦСКА самых высоких задач.

— Наверняка сильно соскучились по работе.

— Да, соскучился. После 12 лет напряжённой работы идея взять паузу и отдохнуть получилась неплохой, но с определённого момента сильно хотелось работать и заниматься любимым делом, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, после ухода с поста главного тренера «Металлурга» в апреле прошлого года, Воробьёв взял паузу в тренерской карьере.