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«Он показывает фокусы». Главный тренер «Ванкувера» — о шат-ауте Шилова

«Он показывает фокусы». Главный тренер «Ванкувера» — о шат-ауте Шилова
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет высказался об игре голкипера-новичка команды Артура Шилова в сегодняшнем шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (1:0), в котором латвийский вратарь оформил шат-аут и принёс «косаткам» выход во второй раунд Кубка Стэнли.

«Просто посмотрите на его отношение к делу. Даже когда он был третьим вратарем, он тренировался и работал над своей игрой. Он демонстрирует фокусы. Он часами выполняет эти упражнения. Вы можете сказать, что сейчас не ключевая стадия. Он уравновешен в воротах.

Я имею ввиду, что это плей-офф Кубка Стэнли, ты являешься третьим вратарём и тебе приходится выходить на лёд. Это требует многого от тебя, вы понимаете, о чём, и у парней есть уверенность в нём», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, во втором раунде Кубка Стэнли-2024 «Ванкувер» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Бёзер, Петтерссон) – 58:21 (5x5)    
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