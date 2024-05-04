«Он показывает фокусы». Главный тренер «Ванкувера» — о шат-ауте Шилова

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет высказался об игре голкипера-новичка команды Артура Шилова в сегодняшнем шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (1:0), в котором латвийский вратарь оформил шат-аут и принёс «косаткам» выход во второй раунд Кубка Стэнли.

«Просто посмотрите на его отношение к делу. Даже когда он был третьим вратарем, он тренировался и работал над своей игрой. Он демонстрирует фокусы. Он часами выполняет эти упражнения. Вы можете сказать, что сейчас не ключевая стадия. Он уравновешен в воротах.

Я имею ввиду, что это плей-офф Кубка Стэнли, ты являешься третьим вратарём и тебе приходится выходить на лёд. Это требует многого от тебя, вы понимаете, о чём, и у парней есть уверенность в нём», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

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Напомним, во втором раунде Кубка Стэнли-2024 «Ванкувер» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».