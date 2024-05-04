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4 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Состав сборной Канады на ЧМ-2024, Санчо не вернётся в «МЮ». Главное к утру
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Стал известен состав сборной Канады на чемпионат мира – 2024 по хоккею, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, который находится в аренде в «Боруссии» (Дортмунд), не хочет возвращаться обратно в английский клуб, «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (1:0) и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Стал известен состав сборной Канады на ЧМ по хоккею — 2024.
  2. Санчо не вернётся в «Манчестер Юнайтед», даже если тен Хаг покинет клуб — Патрик Бергер.
  3. «Ванкувер» минимально обыграл «Нэшвилл» и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ.
  4. Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Майами, оба пилота «Мерседеса» вне топ-10.
  5. «Болонья» упустила возможность выйти на третье место в Серии А, сыграв вничью с «Торино».
  6. «Реал» не намерен праздновать победу в Ла Лиге, если оформит её в 34-м туре.
  7. «Ванкувер» установил антирекорд XXI века по броскам в створ в победных сериях Кубка Стэнли.
  8. «Барселона» хочет отдать Витора Роке в аренду в клуб из Ла Лиги — The Athletic.
  9. Генменеджер «Интер Майами» рассказал, как увеличились доходы клуба с приходом Месси.
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