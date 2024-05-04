Состав сборной Канады на ЧМ-2024, Санчо не вернётся в «МЮ». Главное к утру

Стал известен состав сборной Канады на чемпионат мира – 2024 по хоккею, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, который находится в аренде в «Боруссии» (Дортмунд), не хочет возвращаться обратно в английский клуб, «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (1:0) и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».