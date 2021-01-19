В России стали забывать о Кныжове, а он попал в основу «Сан-Хосе». Как это получилось?

Пока все наблюдали за тем, как за «Монреаль» мощно дебютирует гиперуверенный в себе Александр Романов, а Кирилл Капризов с первых матчей за «Миннесоту» ставит на уши не только один из самых хоккейных штатов США, но и всю лигу, мы как-то упустили тот факт, что новый сезон в третьей паре «Сан-Хосе» начал 22-летний защитник Николай Кныжов. И если первый после двух классных МЧМ перед отъездом за океан успел сколотить себя имя на родине, а второго почти вся страна знает как золотого мальчика, спасшего страну от позора в Пхёнчхане, то, увидев в ростере «Шаркс» габаритного россиянина, многие могут задать простой и логичный вопрос: «А кто это?»

Российские болельщики, которые из года в год смотрят МЧМ, могут помнить Кныжова по абсолютно провальному для нашей «молодёжки» турниру в 2018-м. В Баффало, тогда ещё защитник системы СКА, ничем выдающимся не отметился, а то новогоднее первенство мира и вовсе стало для него первым официальным турниром за сборную. По возвращению с МЧМ Кныжов вернулся в Петербург и, кажется, что после него о молодом домоседе попросту позабыли и сейчас для абсолютного большинства защитник «Сан-Хосе» настоящий ноунейм.

Николай Кныжов в составе молодёжной сборной России Фото: Kevin Hoffman/Getty Images

Бывший проспект Романа Ротенберга примечателен уже тем, что родился и начинал заниматься хоккеем не в самом хоккейном Кемерово. Пока в соседнем Новокузнецке почти все пацаны играли в «шайбу», в родном городе Кныжова предпочтение отдавали оранжевому мячику и бенди, а местная хоккейная школа находилась в терминальной стадии. Несколько лет назад в интервью «Чемпионату» Николай рассказывал, что в Кемерово всё было настолько плохо с хоккеем, что в один момент его команда лишилась круглогодичного катка, и им пришлось тренироваться на открытом льду. Оказалось, губернатор Кемеровской области (передаём привет Аману Тулееву) продал землю, на которой располагался ледовый дворец, под строительство торгового центра. В итоге в 10 лет после нескольких сезонов на кемеровском морозе Кныжов уехал в Омск, а чуть позже на одном из турниров в Санкт-Петербурге на него обратил внимание тренер из системы СКА — ради карьеры сына родителям Николая пришлось бросить бизнес в Кемерово и переехать вместе с ним.



Тем не менее один из главных этапов развития Кныжов прошёл не в СКА, а за океаном. После одной из поездок с командой на турнир в США он загорелся переездом в Америку и уже в 15 лет уехал играть не в самую хоккейную Аризону. Заиграть на другом континенте и выйти на драфт у Кныжова не получилось, но зато сибиряк практически в совершенстве овладел английским и закончил американскую школу.



Вернувшись из США, Кныжова вновь приютили в Питере и ещё перед МЧМ стабильно давали неплохое игровое время в «СКА-Неве», позволяя спокойно набивать шишки с мужиками в ВХЛ. Следующий сезон после провала в Баффало кемеровчанин также отыграл за фарм-клуб «армейцев» и даже успел не очень успешно дебютировать в КХЛ, пропустив в первой же смене, а летом 2019-го неожиданно для всех подписал контракт новичка с «Сан-Хосе». В Санкт-Петербурге Кныжову предлагали новый контракт, но уговаривать остаться его никто не стал.

Зачем «Шаркс» оказался нужен незадрафтованный русский защитник, в своё время не сумевший закрепиться даже в CHL, было понятно не всем. Генеральный менеджер «Акул» Даг Уилсон традиционно рассказал о плюсах своего новичка, охарактеризовав его, как техничного защитника, имеющего использовать скорость и физическую силу, а после тренировочного лагеря предсказуемо запульнул россиянина в фарм-клуб. Практически весь прошлый сезон Кныжов отпахал в АХЛ за «Барракуду», но незадолго до приостановки регулярки тренеры «Шаркс» подняли его в основу и дали дебютировать в НХЛ, когда шансы на плей-офф у команды из Калифорнии уже испарились.

Николай Кныжов Фото: Matt Cohen/Icon Sportswire/Getty Images

Летом Николая, как и всех других молодых россиян, ждали в России, но в конце концов защитник «Сан-Хосе» решил остаться в США и несколько месяцев до начала тренировочного лагеря работал с персональным тренером в Скоттсдейле, набрав за это время сразу 9 килограмм мышечной массы. Приехав в лагерь прокачанным, Кныжов настолько впечатлил в лагере главного тренера «Сан-Хосе» Боба Бугнера, что начал долгожданную регулярку в основе. Да, только в третьей паре. Да, многострадального «Сан-Хосе». Да, во многом из-за травмы Радима Шимека. Но кто вообще ожидал, что Кныжов получит шанс в НХЛ, а не отправится обратно в «Барракуду»?

Кристиан Дворак против Николая Кныжова Фото: Christian Petersen/Getty Images

Примечательно, что новый сезон Кныжов начал в штате, в котором два года учился и играл по юниорам, а осенью строил новое тело. В первом выездном матче с «Аризоной» жёсткий домосед из Сибири не был ведущим защитником в паре, страхуя чуть более атакующего Николаса Мелоша, зачастую оставаясь ближайшим игроком к своим воротам. Практически всю игру Кныжов играл очень спокойно и действовал от простого, стараясь максимально быстро расставаться с шайбой и выбирать наиболее надёжный вариант продолжения эпизода. Лучше всего же россиянин проявил себя в меньшинстве, когда заблокировал и принял на себя мощный бросок в касание от Клейтона Келлера.

А вот второй матч в Глендейле для россиянина в паре с Джейкобом Миддлтоном получился куда более нервным и откровенно неудачным. Его «Сан-Хосе» уступил, а 4 из 5 шайб «акулы» пропустили в тот момент, когда Кныжов находился на льду, однако предъявить претензии к кемеровчанину можно только за одну их них. В первом периоде Николай здорово подчистил за обрезавшимся Миддлтоном, но через несколько минут напарил в меньшинстве, неудачно обработав шайбу в своей зоне, и дал нанести классный прицельный бросок с неудобной Филу Кесселу. Мог Кныжов привезти ещё одну и в концовке матча, неосмотрительно «нырнув» на чужой синей линии, пытаясь отобрать шайбу у нападающего «Койотс», но в итоге не достал её и оставил совершенно свободным коридор за собой для убегавшего к чужим воротам нападающего «Аризоны».

Вопреки прогнозам, после возвращения в состав Шимека Кныжов не отправился «таксовать» в резерв, а в матче с «Сент-Луисом» привычно сыграл в третьей паре, получив в партнёра как раз-таки вернувшегося чеха. Учитывая совсем небольшой опыт в НХЛ и шероховатости в игре россиянина, Бугнер вполне может время со временем убрать его в «команду-такси». Впрочем, чего точно не должно произойти, так это командировки в АХЛ. Даже несмотря на пару помарок за 11 минут игрового времени в ответном матчем с «Аризоной», Кныжов получил неплохие отзывы в Калифорнии и показал, что вполне может потянуть третью пару «Акул». Пусть и дозированно. А пока одним россиянином в НХЛ стало больше.