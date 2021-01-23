«Не могу поверить, что он так сделал». Капризов едва не сотворил шедевр броском из-под ног

Первые три победы в сезоне «Миннесота» одержала при непосредственном участии своего звёздного новичка – Кирилл Капризов забивал сам в овертайме, а затем дважды выступал ассистентом в победных голах. В игре с «Миннесотой» россиянин остался без очков, но едва не забил шедевральный гол.
Ничего не даётся «Миннесоте» легко – хозяева открыли счёт в первом периоде благодаря голу Йоэля Эрикссона Эка, но потеряли вратаря Кэма Тальбо, который, как показалось, потянул ногу в одном из эпизодов. Он попробовал выйти на лёд во втором периоде, но сразу понял, что не может играть, и уступил место своему сменщику Каапо Кяхкёнену.
Во втором периоде, уже при счёте 1:1, отличился Зак Паризе. Для опытного ветерана это был первый гол (а заодно и первое очко) в сезоне: «Хорошее чувство, когда избавляешься от «баранки» и забиваешь первый гол. Но у меня в карьере были засухи и подлиннее, так что ничего особенного», — заявил Паризе. Капризов в статистику не попал, но именно он начал атаку, а затем приехал на пятачок, чтобы, в случае чего, сработать на добивании после броска Паризе.
Счёт 2:1 держался практически до самого конца матча, но самым запоминающимся моментом в третьем периоде стали не голы в пустые ворота от Фиалы и Гринвэя, а невероятный финт Капризова. Россиянин прорвался по правому борту, мощным движением стряхнул с плечей Маркуса Сёренсена и бросил из-под ноги. Если бы Деван Дубник не сделал сейв, Капризов наверняка попал бы в подборку лучших голов дня, месяца и даже всего сезона, но даже так вызвал заслуженное восхищение.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ
«Капризов чуть не забил самый прелестный гол в 20-летней истории «Миннесоты». Долларовый Кирилл? Нет. Рублёвый Кирилл», — написал обозреватель The Athletic Майкл Руссо.
«Если бы он забил, уверен, штат Миннесота тут же бы воспламенился», — отметил автор сайта Twin Cities Дэйн Мизутани.
«Уверенность Капризова прямо сейчас – выше небес», — отметили в «твиттере» Sportsnet.
Дубнику оставалось только благодарить бога, что Капризов не забил: «Не могу поверить, что он так сделал. В таких моментах остаётся только благодарить господа, что у меня получилось отразить бросок. Потому что когда кто-то проделывает такой хитрый манёвр и забивает, потом тебе приходится целый год пересматривать этот гол во всех хайлайтах. Очень впечатляюще, мне повезло, что я смог сделать сейв. Никогда не хочется быть тем, кому так забили».
Сложно поверить, что для Капризова это был всего лишь пятый матч в НХЛ. В лучшей лиге мира он чувствует себя, как рыба в воде и привлекает к себе внимание, даже когда не набирает очков. Пока что он является неоспоримым фаворитом на «Колдер Трофи», а «Миннесота» при нём выдала свой самый мощный старт сезона за последние 12 лет, когда тоже выиграла четыре из пяти первых матчей.
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