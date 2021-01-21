Капризов — первый в гонке за «Колдером»! Без него «Миннесота» не выигрывает

Кирилл Капризов набрал 5 очков в 4 матчах и оторвался от преследователей в борьбе за приз лучшего новичка сезона.
На свой четвёртый матч в НХЛ новичок «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел после не самой удачной игры с «Анахаймом», когда он впервые заработал «минус» по показателю полезности и остался без набранных очков. Повторная игра против «Дакс» помогла Капризову пополнить баланс набранных очков, а если бы не два попадания в перекладину, то его выступление было бы ещё более ярким.
Кирилл Капризов — единственный игрок в истории «Миннесоты Уайлд», который набрал 5 очков в своих первых 4 матчах в НХЛ. Более того, российский новичок участвует во всех победных голах своей команды, а голевая передача в эпизоде с третьей шайбой «дикарей» укрепила лидерство Капризова в споре самых результативных новичков нынешнего сезона. Какой-то особой яркой игрой в том моменте россиянин не отметился, обыгравшись с Джорданом Гринвеем и Йоэлем Эрикссоном Эком, но шайба оказалась в воротах и стала решающей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.
Кирилл вполне мог забить, но ему не везло — дважды шайба после его бросков находила перекладину ворот ветерана Райана Миллера. «Кириллу Капризову 23 года. Давайте осмыслим это. «Миннесота» просто обязана оставить его в составе на максимально долгий срок», — отметил обозреватель Pioneer Press Дейн Мизутани.
Видео попадания в перекладину можно посмотреть в «Твиттере».
1. Кирилл Капризов («Миннесота») — 4 матча, 5 (1+4) очков,
2. Тай Смит («Нью-Джерси») — 3 матча, 3 (1+2) очка,
3. Джош Норрис («Оттава») — 3 мматча, 3 (1+2) очка,
4. Ээту Луостаринен («Флорида») — 2 матча, 2 (1+1) очка,
5. Егор Шарангович («Нью-Джерси») — 3 матча, 2 (1+1) очка,
6. Александр Романов («Монреаль») — 3 матча, 2 (1+1) очка.
Ближе к концу встречи Капризов мог стать автором самого эффектного гола в матче, но, убежав от двух соперников к воротам Миллера, Кирилл чуть затянул с броском и соперники успели вернуться и помешать. В отсутствие голов от россиянина красивой шайбой отметился Райан Хартман, забивший в меньшинстве с добивания после собственного же броска. Впрочем, россиянин вынудил нарушить правила Кевина Шаттенкирка и заработал для команды большинство.
«У Шаттенкирка была просто кошмарная игра. Капризов его просто использовал, «раздел», — отметил обозреватель The Athletic Майкл Руссо. «Шаттенкирку после этого финта Капризова нужно отправиться в список травмированных. Потому что так можно переломать обе ноги», — добавил в «Твиттере» болельщик Жиль Феррел.
Видео этого момента можно посмотреть в «Твиттере».
«Просто ужасно в этом матче выглядел Виктор Раск, который начинал в одном звене с Капризовым. Собственно, он был главной причиной, по которой Кирилл не смог забить, потому что его центрфорвард никак ему не помогал. К счастью, Эрикссон Эк показал, что может играть в первом звене. Увы, «следующего Микко Койву» болельщики пока так и не увидели, и тем более удивительно, что Эк до сих пор не играет в первой тройке», — отметл автор блога Hockey Wilderness Кайл Хетрик.
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