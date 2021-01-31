«С возвращением, король». Что говорят в Америке об историческом достижении Овечкина

Александр Овечкин мощно вернулся в состав «Вашингтона» и сравнялся с Майком Гартнером в списке лучших снайперов всех времён. Россиянин вышел на седьмое место в истории, забив свой 708-й гол в карьере в овертайме матча с «Бостоном».

Овечкин снова забивает! Оформил победный гол и сравнялся с легендой НХЛ Гартнером Он не выходил на лёд 10 дней, но именно Александру досталась «повязка кобры» — командный приз лучшему нападающему.

В «твиттере» «Вашингтона» отреагировали на этот гол, упав на клавиатуру: «Александр Овечкин, боже злдшщсрвфд!». Немного придя в себя, добавили: «Припас исторический гол на невероятный момент».



Момент действительно был более чем подходящим. «Вашингтон» в начале второго периода вёл 3:0, после чего «Бостон» пустился в погоню и в итоге сравнял счёт на последней минуте. Главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт изначально планировал выпускать Овечкина дозированно, чтобы тот не слишком вымотался после долгого перерыва, и усадил его на скамейку в последние шесть минут игры. Отстоять победный счёт в основное время «кэпам» не удалось, зато в овертайме отдохнувший Овечкин полетел, как на крыльях, и в первой же смене забросил историческую шайбу.

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«Овечкин – наша козырная карта, он любит проявлять себя в таких ситуациях»

«Было тяжело играть после 10-дневного перерыва, хотя я думал, что будет хуже. В первом периоде мы хорошо двигались и играли, во втором и третьем было непросто, но мы справились. Гартнер – звезда и легенда «Вашингтона» и всей лиги, приятно с ним сравняться, но впереди ещё долгий путь.



Я не играл последние пять минут в третьем периоде, был свежим и использовал свой шанс. Уверен, что все ребята, которые пропускают матчи из-за дисквалификации или травм, скучают по игре. Было интересно посмотреть, как я буду себя чувствовать после раскатки, после игры. Двигаемся дальше», — сказал Овечкин.



«Овечкин — наша козырная карта, мы все увидели это в овертайме. Он любит проявлять себя в таких ситуациях. Здорово, что он вернулся», — отметил Никлас Бекстрём, отметившийся передачей на победный гол.



«У Овечкина невероятная карьера. Гол в овертайме – идеальный пример его броска, набрал скорость и метнул шайбу, как из пращи. Это был не один из его мощных бросков в касание, перед броском он разогнался и вложился от души. Он делает это на протяжении всей карьеры. Раньше я наблюдал за ним издалека, теперь приятно самому быть частью этого», — заявил Лавиолетт.

«Уважение его Величию». Овечкин получил повязку кобры после матча с «Бостоном»

«Величие следует за величием»

«С возвращением, король. Он тихо провёл большую часть игры, но показал себя с лучшей стороны, когда «Вашингтону» это было нужнее всего. В овертайме он уже не был тихим – ему потребовалось всего 28 секунд, чтобы пустить пулю сквозь Туукку Раска и принести «Вашингтону» победу», — отметил NBC Sports.



«Овечкина заставили сидеть на карантине и не играть в течение 10 дней. Когда он вернулся, то был таким же, как всегда: доминирующим. С возвращением, король. К празднованиям Овечкина присоединились его партнёры по команде. Ну конечно, социальная дистанция», — пошутили авторы блога Russian Machine Never Breaks, подкрепив слова фотографией с жаркими объятиями игроков.



Бывший тренер «Вашингтона» Брюс Будро, который ныне выступает в роли эксперта на телевидении, сказал: «Я столько раз видел его голы, что меня они не удивляют. Если ты позволяешь ему нанести бросок, жди беды. Шайба так быстро уходит с его крюка, что очень сложно отследить её движение. Это свойственно суперзвёздам. Величие следует за величием».