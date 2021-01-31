Овечкин снова забивает! Оформил победный гол и сравнялся с легендой НХЛ Гартнером

Возвращение Александра Овечкина после четырёхматчевой «отсидки», связанной с нарушением протоколов безопасности, первый за 14 лет матч Здено Хары против «Бостон Брюинз» и возвращение одного из лидеров «мишек» Давида Пастрняка — таковы были главные интриги перед матчем «столичных» с «Бостоном». Без Овечкина «Вашингтон» одержал 3 победы, но этот успех потребовал от «Кэпиталз» полного напряжения сил, к тому же на карантине остались Евгений Кузнецов и Илья Самсонов, поэтому состав «столичных» вновь был не оптимальным.

Что же до Пастрняка, что ему 16 сентября была сделана операция на бедре, и этот матч стал для него первым в сезоне. Чех снова занял привычное место в тройке с Маршаном и Бержероном, но в его действиях чувствовалась «ржавчина» — стать главным героем он не смог, в отличие от другого возвращенца.

Очевидно, присутствие капитана «Кэпиталз» возымело своё действие не только на физическом, на и на ментальном уровне игроков — уже к середине встречи хозяева вели с комфортным перевесом в три шайбы и должны были спокойно доводить матч до победы. Однако «Бостон» не был бы той командой, которую опасаются все без исключения соперники, и ценой огромных усилий встреча была переведена в овертайм — на последней минуте основного времени Чарли Макэвой оказался расторопнее всех и лишил «столичных» преждевременной радости.

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Ну а в овертайме случилось то, чего все ждали. Александр Овечкин, соскучившийся по хоккею за время «отсидки», забил победный гол, который стал 708-й шайбой в его карьере. По количеству забитых голов он сравнялся с легендой НХЛ и бывшим капитаном «Вашингтона» Майком Гартнером, занимая седьмую строчку в списке снайперов всех времён.



Ови сейчас уступает Филу Эспозито (717), Марселю Дионну (731), Бретту Халлу (741), Яромиру Ягра (766), Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894), но при некотором везении первые три фамилии он может пройти уже в этом сезоне.

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Кроме этого, это был 24-й гол Александра в овертайме и 111-я победная шайба — по количеству победных голов он идёт четвёртым, уступая Эспозито (118), Хоу (121) и Ягру (135). Примечательно, что главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт немного придерживал Овечкина на скамейке запасных, и капитан команды не играл последние 6 минут основного времени. Всего россиянин провёл на льду чуть меньше 14 минут.

«Уже отгулял отпуск». Овечкин вышел с карантина и шутит, но где же Кузнецов? Орлов тоже вышел на тренировку, тогда как Евгений и Самсонов все ещё находятся в изоляции.

«Он не катался 10 дней. Да, Ови пытался тренироваться дома, но это нельзя сравнивать с ледовой тренировкой. Я перешёл на игру в два звена в концовке, чтобы сохранить хотя бы одно набранное очко. Когда же начался овертайм, Овечкин был отдохнувшим. Считаю, что он заслужил этот гол, это был хороший новый старт для него. Я видел, как он хочет забить», — сказал после матча Лавиолетт.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

«Как игралось после 10-дневного простоя? Если честно, то думал, что будет хуже. Что же касается достижения Майка Гартнера, то он — звезда НХЛ и легенда «Вашингтона», так что это приятно. Впереди ещё долгий путь», — сказал Овечкин после матча. Команда признала его лучшим нападающим игры и, по традиции, Александру досталась «повязка кобры» на голову.