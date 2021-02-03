А в овертайме игры с «Чикаго» российский лидер «ураганов» едва не повторил свой коронный трюк.

Гол, буллит и мощный хит! Свечников отомстил за партнёра и выиграл матч для «Каролины»

Перед игрой в Чикаго из стана «Каролины» пришла плохая новость для болельщиков «ураганов» — основной вратарь команды Петр Мразек, великолепно начавший сезон, выбыл на долгий срок из-за травмы, полученной в последний день январе в поединке с «Далласом». Мразек повредил руку в столкновении с одноклубником, был заменён уже на 3-й минуте той встречи, а сейчас обследование показало, что чеху понадобится операция.

Голкипер «Каролины» Мразек, лидирующий в НХЛ по надёжности, надолго выбыл из-за травмы

Потеря основного голкипера — всегда стресс для команды. Но пока «Каролина» с ним успешно справляется. С Джейсом Раймером в воротах «ураганы» повторно обыграли «Даллас», а сегодня в упорной борьбе сломили сопротивление «Чикаго». Канадец стал одним из творцов победы, отразил 30 бросков и взял все три послематчевых буллита в исполнении хозяев, однако были у «Каролины» в этот вечер и другие герои.

Например, Андрей Свечников. 20-летний россиянин классно начал этот сезон, он является лучшим бомбардиром и снайпером «ураганов», и уже в начале игры с «Чикаго» Свеча-младший напомнил о себе. Он на пятачке замкнул великолепную передачу Джордана Стаала, который протащил шайбу в зону, играючи оттёр мощного Никиту Задорова и одной рукой выполнил пас-конфетку. После такого Свечников не имел права промахнуться!

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Через 11 минут Стаал подарил ещё один гол своему партнёру, на этот раз Уоррену Фёгеле. Капитан «Каролины» подобрал шайбу на дальнем пятаке после отскока от вратаря «Чикаго» Ланкинена, не спеша развернулся и обманул сразу двух защитников мягкой передачей на накатившего партнёра. Изящно и красиво.

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Правда, после этого у «Каролины» начались проблемы. «Чикаго» сумел отыграться ещё до конца первого периода. Сначала «чёрные ястребы» красиво разыграли большинство, выведя на завершающий бросок в пустые ворота Филиппа Курашева, а затем Патрик Кейн воспользовался ошибкой «ураганов» в своей зоне.



После такого бодрого периода команды устроили голевую засуху во втором отрезке, а в середине третьего Винсенту Трочеку повезло с отскоком шайбы, он вывел «Каролину» вперёд и сравнялся со Свечниковым во внутрикомандной гонке снайперов.

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Впрочем, у Андрея было несколько шансов, чтобы вернуть себе единоличное лидерство. Уже после того, как «Чикаго» сделал счёт 3:3 (отличился Строум), русский форвард имел несколько потрясающих шансов. Например, в одном из эпизодов он красиво «раздел» Задорова на синей линии, объехал других защищающихся игроков «Чикаго», и лишь мастерство Ланкинена спасло «Блэкхоукс» от неприятностей.

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Уже в овертайме Свечников заходил на свой третий лакросс-гол в карьере НХЛ, но шайба сошла с крюка. Однако в серии буллитов россиянин всё же стал главным героем для своей команды: «Чикаго» и «Каролина» исполнили пять неудачных попыток на двоих, Андрей вышел бить шестым и не подвёл.

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«Ураганы» одержали шестую победу в сезоне и возглавили таблицу Центрального дивизиона. А Андрей Свечников отметился не только своими голевыми свершениями, но и мощнейшим хитом. В одном из эпизодов россиянин буквально вырубил Карла Сёдерберга чистым силовым приёмом. Таким образом Свечников отомстил опытному шведу за то, что тот несколькими секундами ранее отправил на лёд Бретта Песке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Каролины».

Свечников — настоящий русский ураган! Успевает везде и сносит своей мощью соперников, а ведь ему всего 20 лет. И этот сезон обещает получиться для Андрея по-настоящему прорывным, несмотря на укороченный формат.