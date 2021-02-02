Голкипер «Каролины» Мразек, лидирующий в НХЛ по надёжности, надолго выбыл из-за травмы

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек выбыл из строя на долгий срок из-за травмы верхней части тела, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».

Чешский вратарь повредил руку в столкновении с одноклубником Максом Маккормиком, который быстро катился назад, чтобы защитить ворота, и не смог затормозить перед голкипером. Мразека сразу заменил Джеймс Раймер, а обследование выявило у него серьёзную травму.

«Его восстановление займёт больше времени, чем мы надеялись. Травма более серьёзная, чем предполагалось ранее. Судя по всему, Мразеку потребуется хирургическое вмешательство», — сказал главный тренер «ураганов» Род Бриндамор.

На данный момент Мразек является лидером НХЛ по голам, пропущенным в среднем за матч (0,99) и проценту отражённых бросков (95,5%).