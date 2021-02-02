Голкипер «Каролины» Мразек, лидирующий в НХЛ по надёжности, надолго выбыл из-за травмы

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек выбыл из строя на долгий срок из-за травмы верхней части тела, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».
Чешский вратарь повредил руку в столкновении с одноклубником Максом Маккормиком, который быстро катился назад, чтобы защитить ворота, и не смог затормозить перед голкипером. Мразека сразу заменил Джеймс Раймер, а обследование выявило у него серьёзную травму.
«Его восстановление займёт больше времени, чем мы надеялись. Травма более серьёзная, чем предполагалось ранее. Судя по всему, Мразеку потребуется хирургическое вмешательство», — сказал главный тренер «ураганов» Род Бриндамор.
На данный момент Мразек является лидером НХЛ по голам, пропущенным в среднем за матч (0,99) и проценту отражённых бросков (95,5%).
- 2 февраля 2021
-
10:25
-
10:01
-
09:47
-
09:30
-
09:02
-
08:38
-
08:30
-
08:12
-
07:45
-
07:10
-
07:05
-
06:52
-
06:39
-
06:17
-
06:15
-
06:08
-
06:00
-
05:49
-
05:37
-
05:06
-
04:53
-
01:29
- 1 февраля 2021
-
23:50
-
23:08
-
23:00
-
22:48
-
22:35
-
22:31
-
22:25
-
22:21
-
22:10
-
21:55
-
21:42
-
21:26
-
21:04