Русский вратарь с зарплатой $10 млн отправлен в запас. «Флорида» не верит в Бобровского?

«Думаю, и Серега Бобровский себя тоже ещё проявит, докажет, что прошлый год был не более чем осечкой», — совсем недавно говорил в интервью тренер «Сан-Хосе» Евгений Набоков, прекрасно знакомый с вратарскими реалиями в НХЛ.

Вся информация о вратаре «Флориды» Сергее Бобровском



Действительно, авансов Сергею выдавалось много. После того, как Бобровский вместе с Панариным «зажигали» в «Коламбусе», к ним логично начали предъявляться особые требования.



Бобровский, вышедший на рынок свободных агентов, дважды становился обладателем «Везины», поэтому контрактные требования россиянина были высокими. Кстати, Бобровский и Панарин в теории могли оказаться в одной команде, тем более что именно Сергей, как поговаривают, посоветовал Артемию начать работать с агентом Полом Теофаносом, давно сотрудничающим с самим Бобровским. Но в итоге пути двух друзей разошлись. Панарин отправился покорять Нью-Йорк, а Бобровский переехал в солнечную Флориду.

Контракт у Сергея Бобровского очень внушительный: $10 млн, вплоть до конца сезона-2025/2026. Учитывая лояльность налоговой системы во Флориде, на руки россиянин получает приличные деньги. Однако, как по маслу дела у нашего соотечественника в новой команде не пошли.



«Я обязан играть лучше и намерен это сделать. Необходимо исправить некоторые ошибки в своей игре. Ноги чувствовали себя хорошо, движение было. Так что, опять же — учитывая обстоятельства, думаю, что это была достаточно хорошая игра.



В конечном счёте всё дело в победах команды. Думаю, что все вместе мы сегодня набрали два очка. Самое главное для меня — это победа. И ребята мне в этом очень помогли», — говорил Бобровский после победного матча с «Чикаго» (5:4 ОТ).



Конечно, виноват в этом не только Бобровский. Состав «пантер» оставляет желать лучшего, а звёздных игроков команды можно перечислить по пальцам одной руки. Казалось, что при таком раскладе у россиянина не будет никаких проблем с игровым временем. Особенно учитывая тот факт, что вторым вратарём «Пантерз» является малоизвестный канадец Крис Дриджер. Уж не ему ведь переигрывать звёздного и дорогостоящего россиянина, верно?

Оказалось, что данная теория не слишком рабочая. После поражения в матче регулярного чемпионата от «Нэшвилла» (5:6 ОТ), главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль принял решение не выпускать Бобровского на лёд.



Например, в следующем матче регулярки, который «пантеры» тоже проводили с «хищниками», в воротах хозяев вышел именно упомянутый нами Дриджер. И, что самое интересно, североамериканский страж ворот выиграл этот матч. Получается, что тренерский штаб «Флориды» угадал с выбором, а сам канадец почувствовал уверенность в своих силах.

«Бобровский в хорошей форме для межсезонья». Кейн забил ему издевательски, но проиграл Несмотря на неуверенную игру, Бобровский отразил булллит и одержал первую победу в сезоне.

К чему это привело? К тому, что на игру с «Детройтом» первым номером «пантер» тоже оказался Крис Дриджер. С зарплатой, вы не поверите, $850 тыс. То бишь на сумму, потраченную на Бобровского, менеджмент «Пантерз» мог бы подписать больше десяти вот таких вот Дриджеров.



«Боб будет в порядке. Ему нужно играть. Да, мы бы не отказались от некоторых спасений в определённые моменты, но он пропустил большую часть сборов. Мне понравилось, как он сегодня сражался. Это хороший знак. Он может быть уверенным в себе от начала и до конца матча», — говорил главный тренер «Флориды» Кенневилль после всё того же победного матча с «Чикаго».



Судя по словам специалиста, никакого конфликта между ним и россиянином нет. Значит, всё дело не в личных отношениях, а непосредственно в игре самого Сергея. Думается, что и сам Бобровский сделал для себя определённые выводы. Пропускать второй матч подряд для такого голкипера не по причине травмы – обидная штука. Но, нет сомнений, своё слово Сергей в нынешнем сезоне ещё обязательно скажет. Это большой профессионал и человек, который никогда не опустит рук. Даже в трудные времена.