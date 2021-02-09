«Это бывает раз в 100 лет». Невероятный гол в НХЛ со вбрасывания за доли секунды до конца

Что можно успеть за одну секунду? Моргнуть, сделать вдох, щёлкнуть пальцами. «Лос-Анджелес» однажды успел выиграть матч после вбрасывания за доли секунд до конца овертайма. Шанс был практически нулевой, однако у Анже Копитара и Тайлера Тоффоли получилось – буквально по щелчку пальцев.

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«Лос-Анджелес» на старте сезона-2017/2018 был одной из лучших команд НХЛ и практически не проигрывал. Рядовой матч с «Бостоном» складывался непросто – большую часть игры держался счёт 1:1, а в овертайме блистательно действовали Туукка Раск и Джонатан Куик, нейтрализовав несколько опаснейших моментов.



Дело плавно и неизбежно шло к буллитам, когда защитник «Бостона» Тори Крюг послал шайбу в чужую зону, не доехав пары метров до красной линии. На табло застыли 0,4 секунды – посовещавшись, арбитры накинули ещё полсекунды.

«Вообще никаких шансов, что у них получится»

«Лос-Анджелес» взял тайм-аут и заменил Куика на четвёртого полевого. «Во время тайм-аута тренер говорил, что надо выиграть вбрасывание и нанести бросок. Мы с Даути стояли за Копитаром. Он должен был выиграть вбрасывание, и кто-то из нас, к кому ближе окажется шайба, должен был бросить как можно быстрее», — рассказывал Тоффоли.



«Часы переставили на девять десятых секунды, но всё равно этого вряд ли будет достаточно». «Вообще никаких шансов, что у них получится», — переговаривались комментаторы перед решающим вбрасыванием.

У «Лос-Анджелеса» всё же было одно преимущество – из-за проброса у «Бостона» на льду не оказалось центрфорварда, и на вбрасывание вышел Давид Пастрняк. Ему противостоял один из лучших центров НХЛ по игре на точке – Анже Копитар.



Во время тайм-аута на скамейке «Бостона» строили планы, как задержать вбрасывание. Можно было попробовать заработать удаление за нарушение процедуры, чтобы выпустить на лёд центра или накрыть шайбу рукой, но Пастрняк не успел ничего сделать. «Вбрасывание произошло так быстро, что у него не хватило времени получить удаление», — сказал тренер «Бостона» Брюс Кэссиди.

«Они бы не смогли повторить такое даже за 100 попыток»

Зато «Лос-Анджелес» успел всё, да ещё и с запасом, уложившись всего в полсекунды! Копитар не просто чисто выиграл вбрасывание, а послал шайбу прямиком на клюшку Тоффоли, и тот в касание нанёс бросок. «Думаю, такое ещё долго не повторится. За всю карьеру я впервые вижу, чтобы это сработало именно так, как было задумано, и так быстро», — говорил Копитар.

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«В овертайме таких голов я точно не видел. Это было потрясающе, невероятно! Мы подумали, что если получится чисто выиграть вбрасывание, то нам может хватить времени, и поставили за Копитаром двух праворуких, чтобы им удобно было бросать», — сиял на пресс-конференции тренер «Кингз» Джон Стивенс.



«Это бывает раз в 100 лет. Тяжело проигрывать таким образом», — сказал нападающий «Бостона» Брэд Маршан. «Как такое могло случиться? Они бы не смогли повторить такое даже за 100 попыток», — не мог поверить своим глазам Кэссиди. Невероятный гол, который мог случиться только при доле удачи и идеальном исполнении, и «Лос-Анджелес» исполнил всё безукоризненно точно. Действительно, такое вряд ли можно повторить.