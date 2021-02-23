Капризов набрал 2 очка за 11 секунд! Русский новичок установил новый рекорд «Миннесоты»

После двух побед в Анахайме «Миннесота» перебралась в соседний Сан-Хосе на три поединка подряд против «акул», которые накануне неожиданно здорово сыграли против «Сент-Луиса» (5:4). Звёздный новичок «Уайлд» Кирилл Капризов три предыдущих встречи оставался без заброшенных шайб, но во втором матче против «Дакс» оформил ассистентский дубль, и его вторая тройка нападения (Капризов — Виктор Раск — Матс Цуккарелло) смотрелась очень прилично.

Центровой Маркус Юханссон получил травму верхней части тела и вторую встречу подряд пропускал, что дало возможность Раску закрепиться в звене с Капризовым. «Раск здорово сыграл в последних матчах, он использовал все возможности, которые имел. Здорово выглядел на вбрасываниях. Он должен играть с той же интенсивностью, которая у него была, должен иметь возможность увеличивать темп», — сказал тренер «Уайлд» Дин Эвасон.



В ворота «дикарей» четвёртый раз подряд был откомандирован Каапо Кяхкёнен, и наличие надёжного голкипера также стало одним из главных факторов удачной игры «Миннесоты», поскольку в «Шаркс» продолжаются мучения с поиском первого номера.

«Миннесота» пропустила уже на первой минуте, но это была очевидная случайность, поскольку весь остальной ход встречи говорил о серьёзном преимуществе «дикарей». В середине первого периода хоккеисты «Уайлд» провели две мощные атаки и смогли быстро ликвидировать неприятные цифры на табло, а одним из главных героев стал российский новичок команды Кирилл Капризов.

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Форвард набрал 2 очка за 11 секунд: сначала он ассистировал Матсу Цуккарелло, а затем поучаствовал в идеальной по геометрии развития атаке и забил свой четвёртый гол в регулярном чемпионате. Пас того же Цуккарелло на Капризова был идеальным, и промахнуться Кирилл просто не имел права. Два этих очка позволили россиянину добраться до отметки 13 (4+9) баллов в 15 матчах, и для новичков «Миннесоты» это новый рекорд.

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Помимо удачной игры Капризова матч был отмечен другими очень любопытными моментами. Так, у «Шаркс» неудачно сыграл голкипер Мартин Джонс, который после четырёх пропущенных голов был заменён на Девана Дубника. Четвёртый гол, который он пропустил, получился курьёзным: дальний бросок Маркуса Фолиньо пришёлся в клюшку защитника Николя Мелоша, шайба срикошетила, и по высокой траектории запрыгнула в ворота «Сан-Хосе» мимо выставленной ловушки голкипера.

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Для Фолиньо этот гол ознаменовал оформление «хет-трика Горди Хоу», поскольку в первом периоде он подрался с защитником «Сан-Хосе» Николаем Кныжовым. Для 22-летнего россиянина это был первый бой в НХЛ, и завершился он не слишком удачно: пропустив пару ударов по визору, Кныжов оказался с разбитым лицом. Очевидно, что удары Фолиньо пришлись именно в визор, поскольку шлемы хоккеисты не сбрасывали, но кровь появилась не на кулаке американца, а на лице россиянина.

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Завершился этот матч голом Виктора Раска, который установил окончательный счёт. Таким образом, звено Капризов — Раск — Цуккарелло набрало 8 очков в этом матче, а за две последних игры на его счету 13 результативных баллов.