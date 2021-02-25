«Капризов не перестаёт нас удивлять!» В НХЛ восхищены шикарной передачей русского новичка

Всего лучший бомбардир «Миннесоты» создал два гола для своей команды и помог ей обыграть «Колорадо».

Кто остановит «Миннесоту» и Кирилла Капризова? Ответ на этот вопрос пока безуспешно ищут в НХЛ. После отсидки командного карантина, «дикари» крупно проиграли «Лос-Анджелесу», но затем понеслись собирать очки на выезде, а за собой клуб потащил звёздный русский новичок. Дважды от «Миннесоты» досталось «Анахайму», теперь же «Уайлд» разгромили одного из фаворитов Кубка Стэнли «Колорадо». И снова не обошлось без Капризова!

Уже на 10-й минуте новокузнечанин создал момент для красивейшего гола. Кирилл отобрал шайбу в своей зоне, красиво ушёл от Конора Тимминса, а затем разыграл классную трёхходовку с Виктором Раском и Матсом Цукарелло. Норвежец забил и набрал таким образом своё 400-е очко в НХЛ.

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«Колорадо» смог ответить на этот гол только ближе к середине матча (отличился Джей Ти Комфер), но «Миннесота» почти сразу же не только вернула, но и преумножила своё преимущество. Сначала Зак Паризе мастерски подставил клюшку под бросок Мэтта Дамбы. Кстати, для Паризе этот гол тоже оказался непростым — он набрал 800-е очко в карьере.

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А затем Маркус Фолиньо и Райан Хартман разыграли удивительную «двоечку» в меньшинстве.

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В начале третьего периода Назем Кадри реализовал большинство, сократив разницу в счёте до минимума, однако быстро сравнять результат у «Колорадо» не получилось, а на 52-й минуте Райан Хартман забросил шайбу, которая окончательно успокоила «лавин». А помог в этом американцу великолепный Капризов, нашедший возможность выполнить шикарную острую передачу из совсем не комфортного положения.

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В НХЛ, кстати, остались в восторге от этого действия Капризова. Например, в официальном «твиттере» лиги видео этой шайбы сопроводили комментарием «Капризов не перестаёт нас удивлять!».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

Восхищение передачей Кирилла выразил и другой официальный аккаунт НХЛ.

Добил хозяев площадки в этот вечер Нико Штурм, оформивший дубль в конце матча и установивший окончательный счёт. 6:2 — третья подряд победа «Миннесоты», которая продолжает подбираться к зоне плей-офф Западного дивизиона, имея при этом несколько матчей в запасе.



Что касается Кирилла Капризова, то россиянин в этот раз сыграл не так много (15 минут 18 секунд), нанёс один бросок и набрал два очка за шикарные голевые передачи. В трёх последних играх на счету Капризова 6 (1+5) баллов, на сегодняшний день он с отрывом лучший бомбардир и ассистент «Миннесоты», а в списке самых результативных россиян сезона Кирилл уже догнал Александра Овечкина (по 15 очков) и немного отстаёт от Андрея Свечникова (16) и Артемия Панарина (18).



Капризов продолжает покорять НХЛ, и за этого улыбчивого парня можно только порадоваться!