Капризов снова устроил шоу! Забил шикарный гол, легко обманув звёздных Куика и Даути

«Кирилл Капризов, вы серьёзно?» — с таким вопросом обратилась к самому результативному новобранцу НХЛ нынешнего сезона канадская телекомпания Sportsnet в своём аккаунте в «твиттере». «Невозможно описать словами, насколько впечатляюще владеет катанием Кирилл Капризов», — вторила телевизионщикам пресс-служба НХЛ, восторгаясь очередным шоу от Капризова.

Гол, который забил Кирилл Капризов в матче с «Лос-Анджелес Кингз», стал одним из главных событий очередного игрового дня за океаном. Шайба россиянина получилась эффектной, стильной, а защитник и вратарь, которые пытались остановить Кирилла на двоих выиграли 4 Кубка Стэнли и 4 индивидуальных трофея.

Гол Капризова случился в середине первого периода и задал тон всей игре. Капризов сначала протащил шайбу за ворота Джонатана Куика, но не нашёл вариантов атаковать самому и сделал передачу на синюю линию. После выстрела защитника первым успел на подбор, бросил в ближний угол, а после того, как голкипер отбил, снова оказался первым на шайбе и сыграл, как говорили раньше, «по-бобровски». Объехал ворота сзади и завёл шайбу в пустой угол, полностью обескуражив и Куика, и пытавшегося остановить россиянина звёздного защитника Дрю Даути.

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Шайба Капризова не стала победной, но помогла «Миннесоте» продлить серию выигрышей до пяти матчей. Кирилл мог оформить и дубль, но ближе к концу встречи, замыкая прострел Матса Цуккарелло, угодил в штангу.

Стоит отдать должное наставнику «Уайлд» Дину Эвасону, который, похоже, нашёл для Капризова правильных партнёров. Ко второму перерыву этого матча с «Кингз» тройка Капризов — Раск — Цуккарелло набрала 21 очко за 10 периодов, сыгранных вместе.





1. Кирилл Капризов («Миннесота») — 16 (5+11) очков,

2. Джош Норрис («Оттава») — 12 (4+8),

3. Тим Штюцле («Оттава») — 11 (5+6),

4. Пиус Сутер («Чикаго») — 11 (6+5). Самые результативные новички сезона-2020/2021:1.(«Миннесота») — 16 (5+11) очков,2. Джош Норрис («Оттава») — 12 (4+8),3. Тим Штюцле («Оттава») — 11 (5+6),4. Пиус Сутер («Чикаго») — 11 (6+5).

«Если он не лучший новичок в лиге, то он будет одним из двух или трёх лучших, у меня нет никаких сомнений относительно -него. Это уже шестая или седьмая наша игра против Капризова, и с каждым матчем он становится только опаснее. Очень техничный игрок», — восхитился соперником главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан.

«Почему Капризов не даёт интервью через видеосвязь? На самом деле, он очень разговорчивый. Он отлично знает английский. Думаю, вам стоит взять у него интервью», — с улыбкой добавил ветеран «Миннесоты» Райан Сутер. «Этот парень просто беспощаден!», — резюмировал обозреватель The Athletic Майкл Руссо.