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Эксперты – об ожиданиях и раскладах на первый раунд плей-офф КХЛ в сезоне-2020/2021

Эксперты – об ожиданиях, раскладах на первый раунд
Елена Кузнецова
«Желаю «Спартаку» ввязаться в драку с ЦСКА». Кто способен на сюрприз в плей-офф КХЛ?
Владимир Плющев, Александр Кожевников и Фёдор Канарейкин делятся ожиданиями от первого раунда.
Хоккей / КХЛ 0
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Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/2021 позади, определены все пары первого раунда, битва начнётся 2 марта. Своими ожиданиями от плей-офф поделились наши постоянные эксперты – двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и заслуженные тренеры России Владимир Плющев и Фёдор Канарейкин.

Турнирная таблица плей-офф КХЛ — 2021

Кто из аутсайдеров способен преподнести сюрприз?

Кожевников: Если судить по последним играм – это одна вещь, а плей-офф – совершенно другая. Мы помним, как «Спартак» играл с «Динамо» в прошлом году до шести матчей, хотя бело-голубые были сильнее. И «Спартак» может преподнести сюрприз, хотя ЦСКА сильнее.

И «Северсталь» со своей игрой может обыграть «Динамо». Катаются они здорово. Плей-офф – такая вещь, здесь многое зависит от вратарей. «Барыс» тоже может преподнести сюрприз, как в прошлом году.

Из этих трёх клубов я бы назвал в первую очередь «Северсталь». Думаю, с «Динамо» будет длинная серия. Команда сражается, вратари неплохие, могут преподнести сенсацию.

Плющев: Никто. Первый тур пройдёт так, как он и был запланирован, согласно купленным билетам. Все, кто был наверху, пройдут дальше. Все, кто был внизу, вылетят в первом раунде. Если считать борьбой то, что зацепят одну игру, то может быть, кто-то и поборется. Очень сильно удивлюсь, если в какой-то из серий с участием лидеров конференций будет счёт 4-2.

«Спартак» сейчас находится не в том состоянии, чтобы рубиться с ЦСКА так, как они рубились в прошлом году с «Динамо». Да и «Динамо» в прошлом году было не то, что нынешнее. «Спартак» в этом году не в состоянии ничего показать, на протяжении сезона он показывал жалкое зрелище. Здесь дело даже не в Знарке, это системный сбор по всем показателям – начиная с академии, заканчивая молодёжкой, фарм-клубом и основной командой.

«Автомобилист» занял седьмое, а не восьмое место. На Востоке команды подравнялись, хотя «Ак Барс» стоит особняком. «Автомобилист» может побороться, но с учётом морально-психологического климата в команде биться за высокие места он не сможет. Команда весь сезон показывает непонятный хоккей, то выиграют, то проиграют, причём более слабым командам по уровню и комплектации. Сомневаюсь, что в плей-офф они соберутся и будут сражаться в кровь. Без борьбы «Автомобилист» серию не отдаст, но не думаю, что он пройдёт дальше. В серии «Динамо» — «Северсталь» выиграет «Динамо», без вариантов.

Канарейкин: Понятно, что мы ожидаем грозную пару на Западе с участием «Йокерита». На Востоке завяжется борьба в серии «Металлург» — «Барыс».

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В какой серии будет самая жёсткая заруба?

Кожевников: Думаю, «Локомотив» будет рубиться с «Йокеритом». И «джокерам» надо себя показать, а не выходить в финал и гаситься, как всегда у них бывает. В этом году «Йокерит» будет посильнее выглядеть. Они всё время выходят в плей-офф и вылетают в первом-втором туре, у них будет принципиаловка, в этой серии будет долгая возня.

«Автомобилист» с «Авангардом» будет тоже сражаться, по набору игроков это сильная команда, хотя у них, на мой взгляд, мало шансов. Но может, они специально так сделали, и Питерс действительно целился попасть на «Авангард», там свои задумки.

Плющев: В первом раунде никаких особенных заруб не будет. Наверное, в парах «Локомотив» — «Йокерит» и «Салават Юлаев» — «Трактор» команды будут что-то из себя выжимать, хотя «Йокерит» отказался от своей площадки, со стороны КХЛ никто причины не объяснял. Я предполагал, что «джокеры» могут сыграть свои матчи в Москве или Питере, а оказывается, все игры будут в Ярославле. Будет сложно выиграть серию, хотя «Йокерит» по уровню и классу способен бороться за Кубок Гагарина.

У «Локомотива» основная мотивация – не пройти первый раунд, а бороться за Кубок. Долгое время они только ставили такую задачу, но никогда её не решали. Сейчас они в состоянии попортить нервы лидерам, хотя в следующих раундах им будет сложно это сделать.

«Трактор» — «Салават» — непростая пара, будет биться до конца. Думаю, «Салават» решит свои проблемы в первом раунде.

Канарейкин: Если говорить о паре «Ак Барс» — «Торпедо», считаю казанцев фаворитами, они должны забрать эту серию. Самое главное, чтобы мы увидели много упорных матчей на этой стадии. В этом году борьбы за плей-офф не получилось. Две группы команд, особенно та, что на Востоке, были не конкурентноспособны. На Западе зародилась небольшая интрига между «Спартаком» и «Витязем», но это было не то. Регулярный чемпионат прошёл не на том уровне борьбы, который нам бы хотелось увидеть. Поэтому желаю командам, чтобы серии получились упорными. Также я желаю успеха красно-белым, желаю «Спартаку» ввязаться в драку с ЦСКА. Шансы есть, и их надо использовать.

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Кто теневой фаворит в каждой конференции?

Кожевников: ЦСКА и «Ак Барс» — фавориты, а теневых нет. Можно назвать СКА – там молодые ребята, рабочие, здорово играют и развиваются, на них приятно смотреть. «Динамо» всегда отдаётся предпочтение, но там в основном одно звено играет. Как они сыграют, так и матч складывается.

На Востоке назвал бы «Барыс». Но в принципе больших сюрпризов не будет, из теневых никто не выстрелит, все отвалятся в первом или втором раунде. Надо иметь большую «скамейку», это всё зависит от финансов.

Плющев: На Западе это СКА и московское «Динамо», на Востоке – «Салават» и «Магнитка». У «Салавата», наверное, больше шансов, потому что «Магнитку» лихорадит на протяжении сезона, и в комплектации команды не всё было сделано, как хотелось бы, как «Металлург» должен выглядеть с учётом всей своей истории и хоккейной культуры.

Канарейкин: Тяжело сказать, кто будет теневым фаворитом. Уфа прошла поровнее регулярку в сравнении с прошлым сезоном. Давайте дадим ей звание теневого фаворита на Востоке. Что касается Запада, то хотелось бы посмотреть на то, чего сможет достичь молодой «Локомотив».

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