«Авангард» Хартли впервые выиграл дивизион. Теперь в плей-офф КХЛ сойдутся тренеры-канадцы

Последний день регулярки КХЛ таил в себе множество интриг относительно итоговой сетки первого раунда плей-офф, но часть из них могла разрешиться уже после дневных матчей. И если «Металлург», проиграв «Трактору» в овертайме, оставил открытым до вечера вопрос с третьим местом Востока, то из результатов параллельных матчей в Балашихе и Екатеринбурге родилась вторая пара первого раунда конференции.

Последний игровой день в КХЛ! Дуэль канадских тренеров в первом раунде плей-офф! LIVE Следим за матчами и подводим итоги регулярного чемпионата сезона-2020/2021.

«Авангард» на домашней площадке принимал «Барыс». Любопытный момент заключался в том, что при определённых раскладах именно эти команды могли выйти друг на друга в плей-офф. Например, омско-казахстанкая пара складывалась, если бы «ястребы» уступили подопечным Юрия Михайлиса в дополнительное время. Впрочем, с первых же секунд встречи стало ясно, что хитрить и выбирать соперника ни «Авангард», ни «Барыс» не намерены — обе команды включили отличные скорости и принялись биться за победу.



У омичей перед матчем в состав вернулся Илья Ковальчук, и фактор звёздного нападающего сработал уже в первом периоде. На 17-й минуте Кови в большинстве разрядил свою пушку и с помощью рикошета пробил Сергея Кудрявцева.

Правда, к этому моменту «Авангард» уже проигрывал. «Барыс» выглядел интереснее в начале встречи, и не только реализовал своё большинство на 3-й минуте, но и мог забить ещё — где-то «ястребам» везло, где-то тащил Игорь Бобков. Но после шайбы Ковальчука омичи пришли в себя, добавили в скоростях и смогли перенести этот настрой на второй период. Уже на его 43-й секунде Сергей Толчинский запихал шайбу в ворота в борьбе на пятачке.

Толчинский, кстати, начинал матч в тройке с Кириллом Семёновым и Александром Хохлачёвым, но по ходу матча Боб Хартли перевёл его в звено к Ковальчуку и Денису Зернову. В результате, начиная со второго периода, именно это сочетание стало таить главную опасность для «Барыса», отлично держа шайбу, здорово комбинируя и регулярно проверяя бросками Кудрявцева.



Впрочем, команда из Нур-Султана долгое время здорово выдерживала темп и не забывала огрызаться. А в начале третьего периода «Барысу» удалось отыграться — Даррен Диц классно сработал на добивании и забросил свою 50-ю шайбу в регулярках КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ», Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но тут же «горячие» лидеры «Авангарда» ответили красивой контратакой, которая завершилась, как позднее выяснилось, победным голом. Каскад передач от Зернова, Ковальчука и Толчинского, и Сергей не без помощи рикошета оформляет дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ», Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Быстрая ответная шайба, как показалось, сбила «Барыс» с толку, а «Авангарду», напротив, придала дополнительных сил и эмоций. Тем не менее, скользкий счёт держался аж до 55-й минуты, и лишь тогда Денис Зернов после своевременной передачи Корбана Найта красиво разобрался с Кудрявцевым на пятачке и снял все вопросы о победителе матча.

В оставшееся время «Барыс» толком ничего не создал, а вот «Авангард» поднял себе настроение перед плей-офф красивым пятым голом после «стеночки» от Кирилла Семёнова и Егора Чинахова.

5:2! «Авангард» набрал два очка и оформил победу в дивизионе Чернышёва. Между прочим, первую для «ястребов» под руководством Боба Хартли. В предыдущих двух сезонах омичи с канадским наставником у руля шли на втором месте конференции большую часть регулярки, но на финише неизменно уступали эту позицию «Барысу». Сейчас же «Авангард» обогнал на дистанции не только казахстанцев, но и уфимский «Салават».

По результату параллельной встречи должен был определиться соперник «ястребов» в плей-офф. Победа «Автомобилиста» оставляла «Барыс» в Балашихе для кубковых сражений, однако о таком исходе матча в Екатеринбурге быстро пришлось забыть. «Сибирь», давно потерявшая шансы на плей-офф, открыла счёт уже на 2-й минуте, а затем весь матч вызывала у болельщиков «Автомобилиста» неприятнейшее дежавю с прошлым сезоном. Уральцы, как и год назад, бестолково бились о стену новосибирской обороны, пропуская при этом кинжальные и результативные контратаки.

В итоге матч закончился со счётом 0:4 в пользу «Сибири», а «Автомобилист» заставил крепко задуматься о своих перспективах в грядущем плей-офф. Уральцы уже достаточно давно показывают крайне невнятный хоккей, заставляя и экспертов, и болельщиков, и журналистов заранее «хоронить» их уже в первом раунде Кубка Гагарина.

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Способен ли «Автомобилист» на чудесное преображение в плей-офф? Этого мы не знаем, зато с полной уверенностью можем констатировать, что в четвертьфинале конференции уральцы сыграют с «Авангардом». Это будет не только встреча команд с большим бюджетом и высокими амбициями, но и дуэль канадских тренеров. Такого в плей-офф КХЛ ещё не было, равно как и встреч «Авангарда» с «Автомобилистом» в кубковых битвах на высшем уровне нашего хоккея.