Все пары первого раунда плей-офф КХЛ. На Западе явные фавориты, на Востоке будет жарко

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат, по итогам которого стали известные все пары розыгрыша Кубка Гагарина в Западной и Восточной конференциях. Рассказываем, чего ждать от каждого противостояния и чьи шансы на победу, по нашему мнению, оцениваются более высоко.

Западная конференция



ЦСКА – «Спартак»;



СКА – «Динамо» (Минск);



«Динамо» (Москва) – «Северсталь»;



«Локомотив» – «Йокерит».



В Западной конференции пары первого раунда плей-офф сформированы таким образом, что явный фаворит прослеживается в каждом противостоянии.



Что может противопоставить «Спартак», еле-еле заползший в плей-офф, грозному ЦСКА, который в шестой раз в истории выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова? Разве что у коллектива Олега Знарка получится зацепиться за одну, максимум две игры. Да и то вряд ли. Глядя на игру нынешнего «Спартака» понимаешь, что шансов у команды на выход во второй раунд невелики.



Аналогично можно сказать и про встречу СКА с минским «Динамо». Команды впервые сыграют друг с другом в плей-офф. Для минчан попадание в стадию розыгрыша Кубка Гагарина уже большой успех, но даже при хорошо укомплектованной легионерской линии шансов пройти грозный СКА почти нет. Тут бы одну игру зацепить, уже хорошо.



Главный тренер «Северстали» Андрей Разин провёл солидную работу в регулярке, вывел свою команду в плей-офф, но выиграть серию у «Динамо» практически нереально. Особенно в тот момент, когда Шипачёва и Яшкина просто не остановить. Череповчанам поможет только какой-то чудовищный провал соперника или слабая игра вратаря. Но верите ли вы в то, что Ерёменко провалится, а Бочаров и Гарипов не подстрахуют заслуженного ветерана?



Против «Йокерита» играет тот факт, что все матчи, включая домашние, команда Лаури Марьямяки проведёт на чужой арене. То бишь в Хельсинки «джокеры» вернутся только тогда, когда закончат своё выступление в плей-офф. Думается, что системный «Локомотив» с Андреем Скабелкой у руля без особых проблем отправит соперника в отпуск.

Последний игровой день в КХЛ! Стали известны все пары первого раунда плей-офф Подводим итоги регулярного чемпионата сезона-2020/2021 и рассказываем, кто с кем играет в битве за Кубок Гагарина.

Восточная конференция



«Ак Барс» – «Торпедо»;



«Авангард» – «Автомобилист»;



«Металлург» – «Барыс»;



«Салават Юлаев» – «Трактор».



В Восточной конференции ожидается более напряжённая борьба.

У Дэвида Немировски очень интересная и атакующая команда, которая играет в открытый хоккей. Плюс ко всему, с Немировски уже подписан контракт на следующий сезон. Однако совладать с грозным и мастеровитым «Ак Барсом» у нижегородцев не получится. Слишком разный уровень у команд. Команда Дмитрия Квартальнова – один из главных фаворитов не только в Восточной конференции, но и во всём чемпионате.



Хочется плакать, наблюдая за игрой «Автомобилиста» в нынешнем чемпионате. Канадский тренер Билл Питерс явно не справился со своей работой, вратарь Якуб Коварж нервничает, а про игру уральцев в защите и нападении вообще лучше помолчать. «Авангард» должен без проблем проходить дальше, а особый интерес в противостоянии вызывают две дуэли: канадских тренеров Хартли и Питерса, а также очная встреча двух звёзд мирового хоккея – Ковальчука и Дацюка.

«Авангард» Хартли впервые выиграл дивизион. Теперь в плей-офф КХЛ сойдутся тренеры-канадцы «Ястребы» сыграют с «Автомобилистом» Билла Питерса, которого уже называют главным разочарованием сезона.

У «Магнитки» есть отличная возможность взять реванш у «Барыса» за поражение в прошлом году. Тогда «барсами» руководил Андрей Скабелка, команда из столицы Казахстана была более звёздной и системной. Сейчас уральцы – явный фаворит. Непонятно, сыграют ли у «Барыса» травмированные Ортио, Блэкер и Сведберг, но зато на трибуны арены в Нур-Султане будут допускать по 30% зрителей.



Пожалуй, главной борьбы стоит ожидать в паре «Салавата Юлаева» с «Трактором». Анвар Гатиятулин всегда был тренером, способным вывести свою команду на пик формы в самый нужный момент. Если челябинцы сыграют строго по заданию, то у них появятся шансы. Очень многое будет зависеть от игры финской тройки «Салавата» Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен. В регулярке это трио буквально разрывало соперников.