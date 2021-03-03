«Он играет просто нереально!» У Василевского уже три шат-аута подряд и 200 «сухих» минут

Чемпионское похмелье — не для нынешней «Тампы». Даже с сумасшедшим по плотности расписанием и при отсутствии одного из лучших нападающих лиги — речь о Никите Кучерове — «молнии» не теряют прежней хватки. Выездная игра с «Далласом» стала для «Лайтнинг» 20-м матчем сезона, и в 15 из них действующий обладатель Кубка Стэнли праздновал победу. По проценту набранных очков (77,5%) «Тампа» идёт на втором месте в НХЛ, уступая лишь «Торонто» (78,3%), а по разнице забитых и пропущенных голов является абсолютным лидером.

Что касается пропущенных голов, то здесь оппоненты «молний» и вовсе скоро забудут, когда к ним приходила радость поражать ворота Андрея Василевского. Голкипер «Тампы» в третий раз подряд сыграл на ноль, доведя свою «сухую» серию до 200 минут, а пострадавшими от действий стража ворот снова стали игроки «Далласа».

Очередная дуэль Василевского и Антона Худобина не принесла положительных эмоций вратарю «Старз», хотя обвинить его в недостаточном старании просто невозможно. В середине первого периода форвард «Тампы» Ондржей Палат реализовал численный перевес, и этого гола «молниям» хватило на весь матч.

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Василевский без особых проблем отражал все попытки «Далласа» создать что-то у его ворот и вплотную приблизился к клубному рекорду «Тампы» по продолжительности «сухарной» серии. Он был установлен Джоном Грэмом в сезоне-2005/2006 и составляет 202 минуты и 46 секунд, то есть на 2 минуты больше, чем нынешнее достижение Андрея.



«Сейчас Василевский просто лучший вратарь в лиге», — сказал форвард «Тампы» Блейк Коулман. «Да, он играет просто нереально! Перед ним даже интересно действовать», — добавил Палат

Андрей Василевский в сезоне-2020/2021:



17 матчей, 13 побед.

28 голов пропущено.

94,1% отражённых бросков.

95% отражённых бросков при игре пять на пять.

91 отражённый бросок подряд за 200 минут и 26 секунд «сухой» серии.

Три матча на ноль подряд. в сезоне-2020/2021:17 матчей, 13 побед.28 голов пропущено.94,1% отражённых бросков.95% отражённых бросков при игре пять на пять.91 отражённый бросок подряд за 200 минут и 26 секунд «сухой» серии.Три матча на ноль подряд.

Отдельного упоминания заслужил нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, который в третьем периоде подрался с форвардом «Далласа» Эндрю Кольяно, хотя эта работа совсем не для такого талантливого бомбардира.



«Если бы судья свистнул удаление за удар по голове, Пойнту не пришлось бы это делать. Он разозлился и вступился за партнёра, а мне очень нравится, когда заступаются за товарищей по команде», — отметил главный тренер «Тампы» Джон Купер.