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Даллас — Тампа-Бэй — 0:2 – видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ 2021

Максим Замятин
«Он играет просто нереально!» У Василевского уже три шат-аута подряд и 200 «сухих» минут
«Даллас» не может забить россиянину, начиная с пятого матча финала Кубка Стэнли.
Хоккей / НХЛ 0
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Чемпионское похмелье — не для нынешней «Тампы». Даже с сумасшедшим по плотности расписанием и при отсутствии одного из лучших нападающих лиги — речь о Никите Кучерове — «молнии» не теряют прежней хватки. Выездная игра с «Далласом» стала для «Лайтнинг» 20-м матчем сезона, и в 15 из них действующий обладатель Кубка Стэнли праздновал победу. По проценту набранных очков (77,5%) «Тампа» идёт на втором месте в НХЛ, уступая лишь «Торонто» (78,3%), а по разнице забитых и пропущенных голов является абсолютным лидером.

Календарь сезона НХЛ 2020/2021

Что касается пропущенных голов, то здесь оппоненты «молний» и вовсе скоро забудут, когда к ним приходила радость поражать ворота Андрея Василевского. Голкипер «Тампы» в третий раз подряд сыграл на ноль, доведя свою «сухую» серию до 200 минут, а пострадавшими от действий стража ворот снова стали игроки «Далласа».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Хедман, Стэмкос) – 07:29' (5x4)   0:2 Гурд (Коулман) – 59:55' (en)

Очередная дуэль Василевского и Антона Худобина не принесла положительных эмоций вратарю «Старз», хотя обвинить его в недостаточном старании просто невозможно. В середине первого периода форвард «Тампы» Ондржей Палат реализовал численный перевес, и этого гола «молниям» хватило на весь матч.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Василевский без особых проблем отражал все попытки «Далласа» создать что-то у его ворот и вплотную приблизился к клубному рекорду «Тампы» по продолжительности «сухарной» серии. Он был установлен Джоном Грэмом в сезоне-2005/2006 и составляет 202 минуты и 46 секунд, то есть на 2 минуты больше, чем нынешнее достижение Андрея.

«Сейчас Василевский просто лучший вратарь в лиге», — сказал форвард «Тампы» Блейк Коулман. «Да, он играет просто нереально! Перед ним даже интересно действовать», — добавил Палат

Андрей Василевский в сезоне-2020/2021:

17 матчей, 13 побед.
28 голов пропущено.
94,1% отражённых бросков.
95% отражённых бросков при игре пять на пять.
91 отражённый бросок подряд за 200 минут и 26 секунд «сухой» серии.
Три матча на ноль подряд.

Отдельного упоминания заслужил нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, который в третьем периоде подрался с форвардом «Далласа» Эндрю Кольяно, хотя эта работа совсем не для такого талантливого бомбардира.

«Если бы судья свистнул удаление за удар по голове, Пойнту не пришлось бы это делать. Он разозлился и вступился за партнёра, а мне очень нравится, когда заступаются за товарищей по команде», — отметил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

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