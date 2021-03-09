«Трактор» беспомощен против кубковой Уфы! Ноль голов в домашних матчах — это провал

Старт челябинской части серии «Салават» — «Трактор» обернулся для подопечных Анвара Гатиятулина разочарованием. У уральцев не получилось эффективно сыграть первым номером, а грубые ошибки обороны, которых и близко не было в уфимских встречах, ещё в первом периоде разрушили все планы «Трактора».

«Салават» учинил разгром в Челябинске! У такого «Трактора» нет шансов в плей-офф КХЛ Команда Анвара Гатиятулина провела отвратительный матч, а уфимцы победили в энергосберегающем режиме.

Что касается «Салавата», то уфимская тактика, основанная на внимательной игре в обороне и разящих контратаках, сработала на все сто процентов. Было понятно, что и во втором челябинском матче «юлаевцы» с удовольствием отдадут инициативу и контроль шайбы сопернику, а вот «Трактору» нужно было придумывать что-то новенькое, чтобы сделать свою игру в нападении продуктивнее.



В первом периоде «размочить» Юху Метсолу у челябинцев не получилось. Они выглядели активнее и острее «Салавата», но в завершающей части атак хозяевам не хватало простора (уфимцы снова оборонялись очень компактно и самоотверженно) и быстроты принятия решений. И даже большинство не дарило «Трактору» каких-то реальных шансов — дальше грамотной перепасовки дело не доходило, а подавляющее большинство бросков до Метсолы попросту не долетало.



Можно сказать, что теперь уже «Трактор» бился о стену уфимской обороны. Забавно, как команды в этом плане поменялись местами по сравнению с играми в столице Башкортостана. Ключевое же отличие от третьей встречи состояло в том, что челябинцы гораздо ответственнее и аккуратнее действовали в средней зоне и у своих ворот, так что «Салавату» тоже не удавалось часто тревожить Романа Вилла. В первом периоде шёл абсолютно равный, упорный хоккей, с хорошей эмоциональной составляющей, но без реальной остроты. Раскрыть эту игру должна была какая-нибудь оплошность или ошибка одной из сторон.

И во втором периоде это едва не произошло. Вновь «отличился» Ник Бэйлен, позволивший обокрасть себя на синей линии на исходе челябинского большинства. Родион Амиров улетел к владениям Вилла, но после контакта с Денисом Бодровым на полной скорости влетел в ворота вместе с шайбой и чешским голкипером. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, зато арбитры отправились просматривать момент на предмет пересечения шайбой линии ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео незасчитанного гола Амирова можно посмотреть на официальном сайте лиги, начиная с 0:35.

Просмотр затянулся аж на 9 минут, но в этой ситуации всё было не так просто, как многим показалось. Если бы арбитры решили, что контакт Амирова с Виллом инициировал не уфимский форвард, а Бодров, то этот гол (а в факте пересечения шайбой ленточки у судей не было никаких сомнений) пришлось бы засчитать. Но ошибка Бэйлена в этот раз не стала для «Трактора» результативной.

Игра возобновилась после длинной паузы, и её характер несколько изменился. Челябинцы, кажется, устали стучаться в закрытую дверь (большой привет форвардам первых звеньев «Трактора», абсолютно беспомощных против не самой системной обороны Уфы) и совсем упростили свой хоккей, «Салават» же чуть взвинтил темп, поджал соперника несколькими позиционками и довольно быстро добился своего. Проникающий пас Гранлунда, фирменное подправление с дальнего пятака от Хартикайнена, и счёт в матче открыт. Гатиятулин взял челлендж на помеху вратарю, но только зря «сжёг» тайм-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

После пропущенной шайбы «Трактор» совсем расклеился. Куда делась та симпатичная, мобильная, компактная команда, которую мы видели в уфимских матчах? Впрочем, надо, конечно, отметить, что и «Салават» в гостевых матчах вдруг предстал системным, организованным коллективом с цементной обороной. Похоже, это стало большим сюрпризом для Анвара Гатиятулина и его команды.



Челябинцы больше владели шайбой, перепасовывались по периметру, но в опасные зоны уфимцы соперника просто не пускали, и Юхе Метсоле вообще не приходилось как-то выручать. В третьем периоде «Трактор» впустую провёл очередное большинство, а через полминуты после выхода уфимского оштрафованного пропустил вторую шайбу. Маннинен и Гранлунд организовали контратаку и забили гол при помощи везения и нерасторопности челябинских хоккеистов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

В принципе, на этом командам можно было расходиться. У «Трактора» не было ни сил, ни эмоций, ни идей, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, а «Салават» показывал великолепный кубковый хоккей, против которого соперник был просто беспомощен.

За две минуты до конца основного времени «Трактор» получил последний шанс в большинстве, но единственное, что мы увидели до сирены — это две лишние иллюстрации того, что у челябинцев очень сильно просела «физика». Сначала в меньшинстве к чужим (уже пустым) воротам убежал Жарков и заработал удаление. А затем то же самое проделал Сакари Маннинен, но финн смог забить третий уфимский гол.



3:0 в матче, 3-1 в серии в пользу «Салавата». «Трактор» за две домашние встречи не смог ни разу поразить ворота Юхи Метсолы — это настоящий провал. «Салават» же наглядно продемонстрировал, что весёлая команда с «бразильским» хоккеем осталась в регулярке, а на плей-офф у уфимцев припасены по-настоящему кубковые козыри. И «Трактору» с ними не справиться.



Но всё же у Челябинска ещё есть небольшая надежда. Послезавтра пятый матч на уфимской площадке, и мы помним, что «Трактор» там чувствовал себя весьма комфортно. Но где взять силы подопечным Анвара Гатиятулина?