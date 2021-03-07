«Салават» учинил разгром в Челябинске! У такого «Трактора» нет шансов в плей-офф КХЛ

7 марта самая горячая серия плей-офф на Востоке переехала из Уфы в Челябинск. На первый домашний матч челябинцы вышли в специально подготовленной к кубковым играм форме, оформленной в космической тематике, и на правах хозяев сразу же завладели инициативой. «Трактор» начал встречу первым номером, «Салават» избрал терпеливую тактику — команды будто поменялись местами по сравнению с башкирской частью серии.

В первые 10 минут игры челябинцы не раз успели потревожить Юху Метсолу, у «Салавата» же практически и не было никаких моментов, но счёт в матче открыли именно гости. На 13-й минуте Владимир Жарков и Александр Кадейкин улетели в контратаку, и центрфорвард, подработав шайбу коньком, здорово пальнул мимо Ивана Федотова из не самой удобной позиции.

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«Трактор» был бы и рад тут же побежать отыгрываться, но у челябинцев пошли удаления. Сначала Алексей Бывальцев познакомил с бортом Григория Панина и схватил «2+10», затем Даниил Ильин снёс на пятачке Родиона Амирова. Уфа четыре минуты подряд играла в большинстве, неплохо возила шайбу по зоне, но остроты действиям «Салавата» не хватало и увеличить преимущество они не смогли. Под занавес периода в большинстве поиграл уже «Трактор», но забить тоже не сумел.

Во втором периоде характер игры нисколько не изменился. «Трактор» и на домашней площадке очень не комфортно чувствовал себя, уступая в счёте. Причём уфимцы не лезли вперёд, намеренно отдавая сопернику инициативу, но челябинцы не могли создать никакой остроты у ворот Метсолы. Более того, что-то случилось с организованной, плотной и компактной обороной команды Гатиятулина. В третьей игре серии она и близко не напоминала ту стену, в которую полтора матча в Уфе бился «Салават», защитники допускали ошибки, а порой откровенно недорабатывали.



В большей степени это касалось пары обороны Сергей Телегин — Ник Бэйлен, которая провела ужасный матч. В эпизоде с первым голом Бэйлен позволил Жаркову отдать передачу, а Кадейкин бросал из под Телегина. На 27-й минуте этот же дуэт был на льду, когда второй гол «Салавата» забивал Гранлунд. Бэйлен и Телегин сначала кое-как вывели шайбу из зоны, но она тут же вернулась обратно, и защитники «Трактора» не сумели помешать комбинации уфимских финнов.

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Через 5 минут «Салават» забросил третью шайбу, и снова набедокурили Бэйлен с Телегиным! Первый подсунул партнёру неудобную передачу, второго играючи обокрал Пётр Хохряков. По-хорошему, Ник и Сергей заслужили, чтобы их просто сняли с этой игры, но за них пострадал вратарь Иван Федотов, уступивший место Роману Виллу.

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«Трактору» и так-то было тяжело что-то созидать, а при счёте 0:3 у челябинцев просто опустились руки. «Салават» же играл в своё удовольствие в энергосберегающем режиме, а под занавес второго периода забил ещё и четвёртый гол. Правда, эта шайба была отменена после запроса тренерского штаба челябинцев — перед взятием ворот лайнсмены пропустили положение «вне игры».



По такому матчу третий период рисковал превратиться в формальность, и «Трактор» не сделал ничего, чтобы вытащить эту встречу. Челябинцы всё так же вяло и обречённо пытались что-то придумать впереди, но сверхуверенному в своих силах «Салавату» это не доставляло никаких проблем. В заключительном отрезке игры скорее уфимцы имели шансы увеличить своё преимущество, чем «Трактор» забить шайбу престижа, и в результате свой четвёртый гол подопечные Томи Лямся всё же забили — на последней минуте в уже опустевшие ворота челябинцев.



4:0! «Салават» учинил разгром в Челябинске и при этом, как показалось, сэкономил немало сил. Хозяева льда оставили в этой встрече крайне гнетущее впечатление: у такого «Трактора» против Уфы нет никаких шансов в серии. Впрочем, Анвар Гатиятулин это прекрасно понимает, так что будем смотреть, что придумает этот тренер к четвёртому поединку.