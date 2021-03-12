Овечкин заставил заплатить вратаря «Флайерз» за ошибку! Россиянин всё ближе к Эспозито

Перед стартом матча «столичных» в Филадельфии стало известно, что расположение «Кэпиталз» временно покинул центрфорвард Ларс Эллер. Датчанину было срочно необходимо вернуться в Вашингтон по семейным делам, что ещё сильнее обострило проблемы в составе команды. Коллектив Питера Лавиолетта уже вынужден обходиться без дисквалифицированного Тома Уилсона, и новая потеря могла обострить эти проблемы.

В отсутствие Эллера тренер принял решение «раздеть» седьмого защитника Йонаса Зигенталера и выйти на матч с 11 форвардами. Два первых звена (Овечкин — Бекстрём — Оши и Врана — Кузнецов — Спронг) остались без изменений, а дальше началась сплошная ротация. В звене с Конором Шири и Рихардом Паником номинально отсутствовал правый крайний, зато четвёртое сочетание (Хагелин — Дауд — Хэтэуэй) считалось полным.

Так или иначе, но отсутствие нападающего в нижней шестёрке атаки было компенсировано повышенной активностью всех остальных. А задал этому тон капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, чья удача поспособствовала хорошему началу игры. Овечкин заставил заплатить голкипера «Филадельфии» Брайана Эллиотта за небрежный пас клюшкой: передача вратаря на партнёра оказалась неудобной, шайба попала в стык борта, а затем угодила на клюшку одного из лучших снайперов в истории НХЛ.



Последовавшая «хлопушка» была настолько мощной, что Эллиотту впору было не стараться ловить шайбу, а увернуться от неё. Этот гол стал 715-м в карьере Овечкина, который всё ближе к Филу Эспозито, пока располагающемуся на шестой строчке в историческом списке голеадоров. Кроме этого, это был 21-й гол Ови в 30 матчах за карьеру против «Филадельфии» в гостях — столько же в Городе братской любви забил Ягр, а рекорд принадлежит Марио (24 шайбы).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Шайба Трэвиса Конечны ненадолго вернула равновесие на табло, но затем Конор Шири, Джон Карлсон и Ник Дауд сделали решающее усилие для победы гостей. Карлсон стал первым защитником в истории «Вашингтона», набравшим 500 очков, и входит в десятку действующих игроков обороны с такой красивой цифрой в послужном списке.



В третьем периоде «Филадельфия» заставила «столичных» понервничать, организовав почти удавшееся «возвращение». Его инициатором стал Иван Проворов, удачно подключившийся к атаке при игре четыре на четыре, и пробивший Илью Самсонова отменным кистевым броском.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Вашингтон» ненадолго задержится в Филадельфии и снова сыграет с «лётчиками» в субботу вечером. Возможно, за оставшееся время «Кэпиталз» сможет подлатать дыры в составе, которые в долгосрочной перспективе способны оказать негативное влияние на результат.

Илья Самсонов отразил 30 бросков из 33, сумев удержать команду в третьем периоде, когда бросковая нагрузка со стороны игроков «Флайерз» была максимальной. «Глядя на него сейчас, я считаю, что он выглядит не просто хорошо, а очень круто. Лето, вероятно, прошло совсем не так, как он хотел — мы помним травму при падении с квадроцикла. Старт сезона тоже получился неудачным. Мы проявили терпение по отношению к нему, пытаясь поставить его в правильную ситуацию, чтобы он мог добиться успеха. Пока что результат хороший», — отметил Лавиолетт.



«Я сыграл пару матчей в фарм-клубе, и сейчас чувствую себя намного лучше. Всё в порядке. Заболеть коронавирусом было очень тяжело. 40 минут тренировки — и очень трудно дышать, были проблемы с дыханием, появлялась большая усталость. Но сейчас уже всё хорошо», — сказал Самсонов, но пока неизвестно, сможет ли он вытеснить из ворот Витека Ванечека, который владеет временным статусом первого номера.