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Полный гид по ЧМ-2021. Где и когда играет сборная Россия, билеты, прогнозы

На заседании Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение о проведении чемпионата мира по хоккею-2021 в Латвии. Местом проведения турнира станет Рига.

Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, но в середине января ИИХФ отказала столице Беларуси в праве принимать турнир из-за того, что в настоящее время в Минске невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц. Теперь расскажем обо всём более подробно.

«На ЧМ-2006 Овечкин и Малкин были восходящими звёздами, билеты на матчи России сметали» Во второй раз в истории чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге. Янис Степитис — о нынешних реалиях и с воспоминаниями 15-летней давности.

Где пройдёт Чемпионат мира по хоккею?

Турнир состоится в столице Латвии – Риге. Изначально, помимо Риги, ЧМ должен был пройти ещё в Минске, но из-за политической ситуации было принято решение исключительно в пользу Латвии.

Все матчи чемпионата мира по хоккею—2021 пройдут в Латвии

Все участники ЧМ по хоккею 2021 и составы групп

В чемпионате мира примут участие 16 команд.

В группе А сыграют Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.

В группе B силами померятся Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Отметим, что наша сборная на последнем турнире заняла третье место, выиграв у Чехии после поражения Финляндии. А, например, сборная Финляндии – это действующий чемпион, завоевавший титул в 2019 году обыграв сборную Канады. А вот в прошлом году чемпионат мира из-за коронавируса не проводили.

Расписание матчей Сборной России по хоккею на Чемпионате мира 2021 очень интересное. Наша национальная команда сразу стартует игрой с чехами, после чего россияне встретятся со скромной сборной Великобританией. Закончим турнир с братской для нас сборной Беларуси.

Турнирная таблица Чемпионата мира по хоккею 2021

Конечно, все мы внимательно будем следить за турнирной таблицей мирового первенства. Хочется верить, что сборная России замёт в своей группе первое место, после чего удачно выступит в играх навылет.

В группе точно будет непросто, так как придётся играть, например, со шведами и чехами. Да и в плей-офф расслабляться точно не придётся.

Где смотреть трансляции матчей Чемпионата мира по хоккею 2021

Думается, что здесь вариантов немного. Практически наверняка матчи чемпионата мира (в том числе с участием сборной России) можно будет посмотреть на Первом канале или «Матч ТВ». Точная информация появится ближе к началу турнира. Мы обязательно о ней сообщим.

Сборная России на Чемпионате мира по хоккею 2021

Давайте отдельно поговорим и о нашей команде. Что можно про неё сказать?

Состав сборной России на Чемпионат мира

Он станет известен после заключительного этапа Евротура в Чехии. На данный момент ни одна сборная не объявила и не объявит свой состав. Но, конечно, играть будут все сильнейшие.

Форма Сборной России на ЧМ

В распоряжении «Чемпионата» появились фотографии образцов формы сборной России по хоккею на чемпионат мира 2021 года, который пройдёт в Риге. На данный момент процесс разработки формы находится на стадии макета, который проходит согласование с Олимпийским комитетом России. Впоследствии форму нужно будет утвердить в Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

Появились фото образцов формы сборной России по хоккею на чемпионат мира — 2021

Гимн и флаг Сборной России на Чемпионате мира

Напомним, что в связи со вступившими в силу в декабре санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены на протяжении двух лет на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны соревноваться без государственной символики и гимна.

Где купить билеты на ЧМ?

Позднее появятся официальные новости и источники. Многое будет зависеть от финального решения властей Латвии и ИИХФ. Будет ли позволено болельщикам посещать турнир и въезжать в страну или же нет?

Прогнозы на чемпионате мира по хоккею 2021

Главными фаворитами, помимо сборной России, будут сборные Швеции, Чехии, Канады и Финляндии. Именно этих команд стоит больше всего опасаться россиянам. Главное, не допускать никакой расслабленности в действиях. Каждый соперник должен быть досконально разобран.

Реально ли в Риге организовать «пузырь»

Предоставим слово Янису Степитису, который в 2006 году работал руководителем обоих пресс-центров чемпионата мира, а сейчас занимает должность главы пресс-службы рижского «Динамо».

«Думаю, что реально, тем более что вторая арена находится совсем рядом с «Ареной-Рига». Гостиница тоже недалеко, поэтому нужно просто оградить территорию. Наверняка этот вопрос решат. Сейчас рижское «Динамо» играет на выезде, а в это время в Риге как раз сделали баскетбольный «пузырь». Женские сборные проводят квалификацию на Евробаскет. В середине февраля будет «пузырь» для мужских сборных», — заявил Степитис.