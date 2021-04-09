Овечкин обошёл легендарного Халла! Теперь он на чистом втором месте по голам в большинстве

После абсолютной неудачи на Лонг-Айленде, когда «Вашингтон» впервые в сезоне оставил нераспечатанными воротам соперника, команда Александра Овечкина вернулась домой, чтобы в пятый раз за чемпионат встретиться с «Бостоном». Из четырёх предыдущих матчей «мишки» дважды выиграли в основное время, и ещё дважды цепляли по одному очку за поражения вне основного времени. Изменений в составе «Кэпиталз» по сравнению с провальной игрой с «островитянами» практически не было: место на правом фланге третьего звена вместо Даниэля Спронга занял его тёзка Карр, а в воротах с первых минут появился Илья Самсонов.

Эту встречу «столичные» так же вряд ли смогут занести себе в актив. Вчистую проигранный первый период привёл к дефициту в две шайбы, а едва стартовал второй отрезок, как у «Бостона» в меньшинстве забил Брэд Маршан, «реализовав» удаление одноклубника Зборила.

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В середине второго периода в игре «Вашингтона» появился проблеск, но длился он ровно 19 секунд. За этот ничтожный отрезок «столичные» сумели дважды забить и сократить отставание до минимума, но после этого у «Кэпиталз» снова перестало получаться в атаке.



Первый гол хозяев забил Александр Овечкин, реализовав численное преимущество в формате пять на три. Эта шайба стала 726-й в карьере Великой восьмёрки, за счёт чего он сократил дистанцию до Марселя Дионна (пятая позиция в споре снайперов всех времён) до пяти голов. Кроме этого, Овечкин обогнал легендарного Бретта Халла по количеству голов в большинстве — теперь у россиянина их 266, и он занимает единоличную вторую позицию в историческом хит-параде. До рекорда, который принадлежит Дейву Андрейчуку, Овечкину остаётся ещё 8 раз реализовать лишнего.

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Спустя 19 секунд после Овечкина у «Вашингтона» забил Ти Джей Оши, но на этом голевые подвиги хозяев завершились. Ближе к концу матча у «Бостона» также получилось реализовать численный перевес, и отставание в две шайбы оказалось для «столичных» непреодолимым. Не повезло «Кэпиталз» и в плане судейских решений, поскольку вскоре после заброшенной шайбы Оши получил клюшкой по лицу от защитника «Брюинз» Мэтта Грызлика, но виновник не получил даже малого штрафа, хотя кровь была заметна всем.

Защитник «Вашингтона» Ник Дженсен пропустил значительную часть второго периода по неизвестным причинам, и почти всю двадцатиминутку хозяевам пришлось действовать в пять игроков обороны. Якуб Врана, которому не так давно в качестве тонизирующего средства были выписаны два матча в запасе, снова остался с нулями в графе набранных очков и отметился лишь одним броском в створ, что говорит о неэффективности применённой к нему меры.

«Четыре поражения в шести матчах — конечно, это не тот результат, который бы нас устроил. Нам просто нужно учиться на таких матчах. На последнем отрезке сезона нас ждут встречи со всеми сильнейшими командами, поэтому надо найти способ изменить ситуацию», — признал нападающий Никлас Бекстрём.



Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов пропустил не самую сложную шайбу, когда в начале матча позволил Жереми Лозону забить между щитков, но сумел вернуть себе уверенность и больше ошибок не допустил. «Илье пришлось выручать нас в первом периоде, потому что он был сыгран так, что без его «спасений» мы бы уже не имели шансов. Он отлично ответил после момента с первым голом», — отметил главный тренер Питер Лавиолетт.

«Почему у нас получаются плохие первые периоды? Не знаю. Но специального зелья для лечения этой болезни не существует. С точки зрения психологии мы просто должны играть попроще. Забить первый гол — это всегда очень важно, а мы теряли эту динамику в каждом из последних матчей», — признал защитник Джон Карлсон.