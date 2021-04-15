«Мои лёгкие «кричат». У «Ванкувера» 19 игр за месяц, там возмущены решением НХЛ

«Ванкувер» готовится выйти с длительного карантина и продолжить сезон НХЛ – сегодня команда должна провести первую полноценную тренировку, а дальше её ждёт 19 матчей за месяц. В преддверии возобновления сезона нападающий Джей Ти Миллер раскритиковал не только до невозможности плотный график «Кэнакс», но и тот факт, что даже здоровые игроки не готовы к матчам. Ниже – его полное выступление.

«Я катался пару раз, и мои лёгкие «кричат». Этот сценарий опасен для многих игроков»

«Надеюсь, меня не поймут неправильно, потому что я люблю биться и очень хочу побеждать, нет ничего лучше побед. Но сейчас дело не в хоккее и не в команде. Дело в здоровье и безопасности игроков и их семей. Сейчас дело не в том, чтобы мы попали в плей-офф. Ребята всё ещё восстанавливаются после болезни и всё ждут, что они будут готовы играть. О каком плей-офф можно думать в таких чрезвычайных обстоятельствах? Я хочу быть уверен, что приоритеты расставлены правильно. Дело не в том, что я не хочу играть в плей-офф или не верю в команду. Это экстремальный сценарий, опасный для многих наших игроков.

Нужно ли «Ванкуверу» вообще играть? Это сложный вопрос. Я не хочу, чтобы меня подловили на том, что я с вами соглашаюсь, да и вообще – «нужно» не подходящее слово, потому что в этой ситуации много переменных. Я не знаю. Нам не повезло в принципе оказаться в такой ситуации, но это наша работа. Однако в то же время одной тренировки явно недостаточно для того, чтобы нормально играть. Если быть предельно честным, нам нужно больше времени, чтобы начать играть, даже ребята, которые не болели, не готовы.

Есть решение, что тут ещё говорить. Но, кажется, планка слишком высока, чтобы её взять. Не знаю, почему нам надо доиграть сезон, я особо не думал о хоккее. Это просто какое-то безумие. Я понимаю, что все должны выполнять свою работу, но сложно понять, как команда может подготовиться к игре, проведя всего одну тренировку и одну утреннюю раскатку. Я катался пару раз, и мои лёгкие просто «кричат». Я потерял форму, потому что сидел дома и ничего не делал. Я даже представить не могу, каково тем, кто переболел, через что придётся им пройти, чтобы снова подготовиться к играм высочайшего уровня <…> в пятницу нам предстоит играть против двух лучших хоккеистов мира, а в субботу против одной из лучших команд лиги. Не думал, что когда-либо окажусь в такой ситуации. А это только начало очень долгого отрезка. Может быть, не такого уж долгого, но очень напряжённого до окончания чемпионата. Как я реагирую на это? Не знаю. Ситуацию никак не назовешь идеальной. Нужно работать. Вот что я думаю».

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«Ванкувер» вынудит НХЛ пойти на уступки?

«Ванкуверу» действительно не позавидуешь – под действие ковид-протоколов попали 25 членов команды, включая 21 игрока. Причём в команде гулял более заразный вариант вируса, и ESPN сообщал, что у многих наблюдались симптомы – усталость, ломота в теле, озноб, обезвоживание, а некоторые до сих пор чувствуют последствия, такие как спутанность сознания.

Евгений Кузнецов, схвативший не только дисквалификацию за нарушение протоколов, но и коронавирус, после болезни рассказывал, насколько ему было тяжело: «В один момент я проснулся и чуть не заплакал от счастья, когда понял, что я могу ходить, дышать… Такие моменты были. Тяжеловато. Это всё происходило в первый раз, никогда не знаешь, что ожидать в следующий момент. Эта болезнь такая — сегодня хорошо, завтра плохо. То, о чём я говорю, поймут только люди, которые переболели с симптомами. Никому такого не пожелаю».

Невооружённым взглядом было видно, что россиянин далёк от своей лучшей формы, это подтверждает и статистика – один гол в первый месяц после возвращения в состав.

Понятно, что для НХЛ главное – доиграть сезон во что бы то ни стало и ждать, когда игроки полностью придут в себя, никто не хочет. «Косатки», между прочим, далеко не первая команда, которая столкнулась с подобными проблемами. Вспышку эпидемии на старте сезона пережил «Даллас», затем «Баффало» и «Нью-Джерси» практически одновременно ушли на двухнедельный карантин, после чего им пришлось играть по 17 матчей за месяц. Аналогичная ситуация была и в «Миннесоте», и в «Монреале», и никто не жаловался, что им не дают времени потренироваться и набрать форму. Это риски, которые игроки приняли на себя – у каждого была возможность отказаться от выступления в этом сезоне. С одной стороны, план возвращения «Ванкувера» прорабатывался совместно с клубом и профсоюзом игроков, все с ним согласились, даже Миллер подчёркивает, что не собирается отказываться играть. Можно вообще последовать примеру КХЛ, играть неполным составом или задействовать молодёжь, обкатать её в боевых условиях. Да, результаты будут плачевными, но что поделать.

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С другой стороны, если всё настолько плохо и болезнь выкачала все силы из команды, почему «Ванкувер» просто не снимется с чемпионата? На то, чтобы набрать форму, потребуется много времени, которого нет. Несколько дополнительных тренировок глобально ничего не решат, а продолжение сезона для переболевших в любом случае может быть чревато травмами. Тогда какой смысл мучиться? Семеро, а тем более 30, не могут ждать одного, НХЛ и так продлила регулярку на несколько дней и раздумывает о том, чтобы начать первый раунд в Северном дивизионе позже, чем во всех остальных.

Речь Миллера, между тем, наделала много шума, после неё «Ванкувер» провёл видеоконференцию с профсоюзом. По информации Sportsnet, ещё несколько игроков заявили, что пока не готовы играть. Возможно, НХЛ вынудят пойти на уступки, но это будет в ущерб всем остальным.