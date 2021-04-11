В субботу НХЛ перенесла срок окончания регулярного чемпионата на 16 мая. Дата начала розыгрыша Кубка Стэнли пока неизвестна.
Чемпионат продлили, чтобы «Ванкувер Кэнакс» смог провести восемь игр, перенесенных из-за вспышки COVID-19 в команде.
Матчи в Северном дивизионе, в который входят семь клубов, базирующихся в Канаде, теперь завершатся 16 мая. Все команды сыграют по 56 встреч, как и было запланировано.
Первоначально регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая, а старт плей-офф был намечен на 11 мая.
«НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли, — говорится в заявлении лиги. — В связи с изменениями в календаре Северного дивизиона есть вероятность, что первый раунд плей-офф в Восточном, Центральном и Западном дивизионах начнется раньше, чем в Северном».
Игры регулярного чемпионата в Центральном дивизионе и Западном дивизионе продлятся до 10 мая, а в Восточном дивизионе последняя встреча регулярного сезона намечена на 11 мая.
«Ванкувер Кэнакс» не играет с 24 марта. Команда получила разрешение возобновить тренировки с воскресенья, а первый матч после вынужденного перерыва проведет в пятницу (субботу, 04:00 мск) против «Эдмонтон Ойлерз».
21 хоккеист и четыре сотрудника клуба сдали положительные тесть на коронавирус. В пятницу в «Ванкувере» заявили, что игроки идут на поправку, а команда рассчитывает отыграть регулярный чемпионат в полном объеме.
С 13 января, когда стартовал сезон 2020-21 годов, НХЛ перенесла 54 матча, в том числе 49 из-за случаев COVID-19. Даты проведения пяти игр были изменены из-за погоды.
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