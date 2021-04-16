«Гурьянов провёл свой лучший матч!» Дубль Дениса сохранил «Далласу» шансы на плей-офф

Перед домашним матчем «Далласа» с «Блю Джекетс» болельщиков «звёзд» порадовал факт возможного скорого возвращения одного из лидеров команды — нападающего Тайлера Сегина. Он впервые после операции на бедре вышел на лёд — в нынешнем сезоне Сегин ещё не играл, и, по прогнозам медиков, сможет сделать это примерно через две недели. К тому моменту «Даллас» уже мог бы потерять шансы на попадание в плей-офф, но успех в поединке с «Коламбусом» продлил борьбу техасцев за заветное четвёртое место в Центральном дивизионе.

«Мы должны вернуть Сегина как можно скорее, но нужно сделать это только тогда, когда он будет полностью готов. Увы, мы потеряли до конца сезона Радулова и Бишопа, однако мы ждём, когда Сегин вернётся в бой, чтобы помочь нам. Он хорошо выглядел на тренировке», — сказал наставник «Далласа» Рик Боунесс.

В отсутствие Радулова и Сегина инициативу в этом важнейшем матче взял на себя Денис Гурьянов. Российский форвард, для которого нынешний сезон складывается непросто, оформил голевой дубль и прибавил к нему одну голевую передачу, чем помог добыть стратегические два очка.



«Это был лучший матч Гурьянова в сезоне на сегодняшний день. Я всё время говорю ему: последнее, что хочет видеть защитник соперника — это то, как ты набегаешь на него на полной скорости. Против такого очень сложно защищаться. Сегодня Денис здорово катался и был за это вознаграждён», — похвалил россиянина тренер.

Капризов и Гурьянов должны стать звёздами. 6 игроков НХЛ, от которых ждут прорыва Двое россиян могут затмить многих возрастных заокеанских героев — осталось лишь реализовать потенциал.

Впрочем, обе шайбы Гурьянова были заброшены не в результате скоростных прорывов, а за счёт удачной реализации не самых очевидных моментов. В конце второго периода «Коламбус» ошибся при выходе из своей зоны, что привело к контратаке и удачному завершению со стороны Дениса, который сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В начале третьего периода Гурьянов для взятия ворот удачно воспользовался защитником «Коламбуса» Майклом Дель Зотто, от ноги которого шайба отскочила за спину Элвису Мерзликину. Это был восьмой гол Дениса в сезоне и второй матч, когда он набрал более двух очков. Предыдущий раз, когда Гурьянов набирал 3 балла, был в плей-офф — в пятой игре второго раунда против «Колорадо».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Я просто стараюсь не думать о своей статистике слишком много. Выхожу на лёд и прикладываю все силы. Иногда бывают хорошие моменты, но шайба просто не летит в сетку. Ничего страшного, надо продолжать попытки», — сказал Гурьянов, который за этот матч забил столько же, сколько за 33 предыдущих игры.



Эта победа помогла прошлогоднему финалисту Кубка Стэнли сохранить шансы на кубковую строчку — отставание от «Нэшвилла», идущего четвёртым, составляет пять очков, и при этом у «Старз» есть два матча в запасе. Впереди у техасцев ещё один матч с «Коламбусом» и четыре игры с «Детройтом», что представляет собой достаточно благоприятный календарь.



«Для нас эта победа имела огромное значение. Сейчас каждый матч очень важен, и в последнее время мы заметно прибавили. Надо продолжать так же и пытаться сделать победную серию», — отметил защитник Миро Хейсканен.