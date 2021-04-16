«Гурьянов провёл свой лучший матч!» Дубль Дениса сохранил «Далласу» шансы на плей-офф

Перед домашним матчем «Далласа» с «Блю Джекетс» болельщиков «звёзд» порадовал факт возможного скорого возвращения одного из лидеров команды — нападающего Тайлера Сегина. Он впервые после операции на бедре вышел на лёд — в нынешнем сезоне Сегин ещё не играл, и, по прогнозам медиков, сможет сделать это примерно через две недели. К тому моменту «Даллас» уже мог бы потерять шансы на попадание в плей-офф, но успех в поединке с «Коламбусом» продлил борьбу техасцев за заветное четвёртое место в Центральном дивизионе.
«Мы должны вернуть Сегина как можно скорее, но нужно сделать это только тогда, когда он будет полностью готов. Увы, мы потеряли до конца сезона Радулова и Бишопа, однако мы ждём, когда Сегин вернётся в бой, чтобы помочь нам. Он хорошо выглядел на тренировке», — сказал наставник «Далласа» Рик Боунесс.
В отсутствие Радулова и Сегина инициативу в этом важнейшем матче взял на себя Денис Гурьянов. Российский форвард, для которого нынешний сезон складывается непросто, оформил голевой дубль и прибавил к нему одну голевую передачу, чем помог добыть стратегические два очка.
«Это был лучший матч Гурьянова в сезоне на сегодняшний день. Я всё время говорю ему: последнее, что хочет видеть защитник соперника — это то, как ты набегаешь на него на полной скорости. Против такого очень сложно защищаться. Сегодня Денис здорово катался и был за это вознаграждён», — похвалил россиянина тренер.
Впрочем, обе шайбы Гурьянова были заброшены не в результате скоростных прорывов, а за счёт удачной реализации не самых очевидных моментов. В конце второго периода «Коламбус» ошибся при выходе из своей зоны, что привело к контратаке и удачному завершению со стороны Дениса, который сыграл на добивании.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В начале третьего периода Гурьянов для взятия ворот удачно воспользовался защитником «Коламбуса» Майклом Дель Зотто, от ноги которого шайба отскочила за спину Элвису Мерзликину. Это был восьмой гол Дениса в сезоне и второй матч, когда он набрал более двух очков. Предыдущий раз, когда Гурьянов набирал 3 балла, был в плей-офф — в пятой игре второго раунда против «Колорадо».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
«Я просто стараюсь не думать о своей статистике слишком много. Выхожу на лёд и прикладываю все силы. Иногда бывают хорошие моменты, но шайба просто не летит в сетку. Ничего страшного, надо продолжать попытки», — сказал Гурьянов, который за этот матч забил столько же, сколько за 33 предыдущих игры.
Эта победа помогла прошлогоднему финалисту Кубка Стэнли сохранить шансы на кубковую строчку — отставание от «Нэшвилла», идущего четвёртым, составляет пять очков, и при этом у «Старз» есть два матча в запасе. Впереди у техасцев ещё один матч с «Коламбусом» и четыре игры с «Детройтом», что представляет собой достаточно благоприятный календарь.
«Для нас эта победа имела огромное значение. Сейчас каждый матч очень важен, и в последнее время мы заметно прибавили. Надо продолжать так же и пытаться сделать победную серию», — отметил защитник Миро Хейсканен.
- 16 апреля 2021
-
12:07
-
11:59
-
11:42
-
11:20
-
11:16
-
11:06
-
10:46
-
10:42
-
10:01
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
08:56
-
08:50
-
08:43
-
08:33
-
08:24
-
08:21
-
08:15
-
08:10
-
07:56
-
07:50
-
07:38
-
07:00
-
06:05
-
06:05
-
05:32
-
05:04
-
04:48
-
04:41
-
04:26
-
04:16
-
04:01
-
03:50
-
03:17